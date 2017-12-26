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    Общество

    Выяснилось, чего больше всего боится украинская молодежь

    (обновлено: )107
    Согласно исследованию, среди самых больших страхов украинской молодежи – коррупция (37%) и война в регионе или в мире (36%), а также серьезные проблемы со здоровьем (34%), социальная несправедливость и безработица (32%).
    Флаг Украины возле памятника Тарасу Шевченко
    УНИАН

    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Украинская молодежь больше всего боится коррупции и войны, говорится в исследовании немецкого Фонда имени Фридриха Эберта (Friedrich Ebert) и Центра Новая Европа совместно с социологической компанией GfK Ukraine.

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    Согласно исследованию, среди самых больших страхов украинской молодежи – коррупция (37%) и война в регионе или в мире (36%), а также серьезные проблемы со здоровьем (34%), социальная несправедливость и безработица (32%). 

    По данным опроса, 70% молодых людей убеждены, что правительство в первую очередь должно заниматься борьбой с преступностью и коррупцией.

    На севере критически негативно к взяточничеству относятся более 50% опрошенных, в Киеве – таких только 19%, а на востоке Украины – 15%.

    В общем, только треть молодежи считает, что взяточничество никогда нельзя оправдать.

    Как выяснилось, молодежь больше всего не доверяет институтам государственной власти – Верховной Раде (1,81 по 5-балльной шкале доверия), политическим партиям (1,85) и Кабмину (1,87).

    В то же время больше всего молодежь доверяет церкви (2,99), волонтерским движениям (2,98) и армии (2,86).

    По данным исследования, 72% украинской молодежи не желает переехать в другое государство и оставить Украину на срок более 6 месяцев, в то же время каждый четвертый демонстрирует желание эмигрировать.

    Самые популярные государства, в которые молодые украинцы хотели бы переехать, – Германия (18%), США (15%) и Польша (12%).

    Как сообщалось ранее, президент Украины Петр Порошенко лидирует в президентском "антирейтинге": на выборах во II туре за него проголосовал бы 21% опрошенных, 38% выступают за немедленное отстранение его от должности, свидетельствуют обнародованные в четверг результаты опроса.

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