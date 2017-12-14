Граждане Молдавии выступают против присоединения к Румынии - опрос

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КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. Подавляющее большинство граждан Молдавии выступает против присоединения к Румынии, а также против внесения изменений в название государственного языка страны, свидетельствуют данные опроса, проведенного институтом общественной политики Молдавии.

Согласно исследованию, если бы в ближайшее воскресенье состоялся референдум по вопросу присоединения Молдавии к Румынии, то 56,2% респондентов проголосовали бы против, за присоединение высказались 21,8% опрошенных. При этом 12,7% граждан не определились с ответом, а 7% респондентов заявили, что отказались бы от участия в голосовании. Еще 2,3% не ответили на поставленный вопрос.

Как следует из результатов опроса, 68,9% респондентов считают, что государственный язык Молдавии должен называться молдавским, а 25,8% — румынским. Еще 0,2% считают, что государственный язык Молдавии должен называться как-то по-другому, 3,8% не смогли определиться с выбором, а 1,3% не ответили на поставленный вопрос.

Социологическое исследование проводилось с 18 ноября по 5 декабря. В нем приняли участие 1113 человек. Максимальная погрешность составляет 2,9%.

Ранее фракция либерально-демократической партии Молдавии (ЛДПМ) предложила поправку к конституции, предусматривающую изменение названия государственного языка с молдавского на румынский. Подписи под этой инициативой поставили 35 депутатов из 101 парламентария. Конституционный суд Молдавии дал положительное заключение по законопроекту, правительство республики также поддержало эту инициативу. Проект будет передан на рассмотрение в парламент. Поправка в конституцию вступит в силу, если за нее проголосуют две трети депутатов. Президент Молдавии Игорь Додон ранее заявлял, что намерен блокировать эту инициативу.