Опрос: Тимошенко опередила Порошенко в президентской гонке

КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. Юлия Тимошенко опережает Петра Порошенко в президентской гонке, свидетельствует социологический опрос, проведенный со 2 ​​по 14 декабря Киевским международным институтом социологии.

Напомним, очередные президентские выборы в Украине должны состоятся в 2019 году. В ходе опроса респондентам задают вопрос, за кого они проголосовали бы, если бы выборы проходили сейчас. Ранее опрос четырех компаний ("Социс", "Рейтинг", Центр Разумкова, КМИС) показал, что за Петра Порошенко готовы проголосовать 16,1% респондентов, а за Тимошенко — 14,4%.

По итогам исследования первую пятерку лидеров составили Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, Анатолий Гриценко, Юрий Бойко и Олег Ляшко. Голоса избирателей распределились бы так: 7,9% — за Юлию Тимошенко, 6,5% – за Петра Порошенко, 4,9% – за Анатолия Гриценко, 3,6% – за Юрия Бойко, 3,5% – за Олега Ляшко.

Еще 3,2% избирателей поддержали бы Андрея Садового, 3% – Вадима Рабиновича, 1,4% –Владимир Гройсман, 1,2% – Олега Тягнибока, 0,4% – Арсения Яценюка. За других кандидатов высказались всего 2,7% респондентов, 4,5% вычеркнули бы всех кандидатов, испортили бы бюллетень, 15,3% предпочли бы не участвовать в голосовании.

Примечательно, что 39,1% не определились, за кого голосовать. Еще 2,7% отказались отвечать на вопрос.

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По выводу социологов, в голосовании поучаствовали бы около 38% всех избирателей, и поданные голоса распределились бы следующим образом:

— 20,5% – за Юлию Тимошенко,

— 16,9% – за Петра Порошенко,

— 12,8% – за Анатолия Гриценко,

— 9,5% – за Юрия Бойко,

— 9,2% – за Олега Ляшко,

— 8,5% – за Андрея Садового,

— 7,8% – за Вадима Рабиновича,

— 3,6% – за Владимира Гройсмана,

— 3,2% – за Олега Тягнибока,

— 1% – за Арсения Яценюка,

— за других кандидатов – всего 7,1%.

Справка

КМИС проводил исследование 2-14 декабря на заказ. Методом интервью опросили 2039 респондентов в 110 населенных пунктах всех регионов (кроме АР Крым и захваченной части Донбасса) по 4-х ступенчатой ​​стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. Погрешность не превышает 3,3%.