наверх
10.03.201805:28
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    КМИС

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Анне Быкова
    Как будет реализовываться квота на женщин-политиков. Мнение эксперта
    15:26 08.03.2018
    211Политический кризис: страна в тупике
    Политтехнолог Анне Быкова считает, что рейтинг КМИС по доверию к популярным-женщинам политикам — элемент политической манипуляции, который, вероятнее всего, выгоден лидеру этого опроса.
    Митинг сторонников Михаила Саакашвили в Киеве, 12 февраля 2018
    Сократилась доля украинцев, готовых к протестам
    12:57 13.02.2018
    145
    По данным опроса Киевского международного института социологии, в декабре 2017 года в акциях протеста готовы были участвовать 40% взрослых жителей Украины, тогда как в декабре 2014 года - 43%, а в декабре 2016 - 49%.
    Эмоции президента Петра Порошенко
    Опрос: Тимошенко опередила Порошенко в президентской гонке
    15:14 19.12.2017
    1146
    Примечательно, что 39,1% не определились, за кого голосовать. По выводам социологов, явка на выборы, если бы они проходили в декабре 2017 года, составила бы 38%.
    Митинг переселенцев под Кабинетом министров
    Более трети переселенцев из Донбасса собираются вернуться домой - опрос
    14:57 25.10.2016
    657Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Согласно опросу КМИС, результаты которого были обнародованы во вторник, 36% опрошенных переселенцев собираются вернуться домой, 48% - не планируют этого делать, 16% затруднились ответить.
    Какие партии прошли бы в Раду. Инфограифка
    Какие партии прошли бы в Раду на ближайших выборах 
    09:46 07.10.2016
    3513Новый политсезон. Чем дальше, тем горячее
    Согласно результатам исследования КМИС, наибольшее количество голосов набрали бы "ВО "Батькивщина", "Блок Петра Порошенко "Солидарность" и "Оппозиционный блок".
    Отношение украинцев к россиянам, России и Путину. Инфографика
    Как украинцы относятся к россиянам и России 
    09:05 01.07.2016
    44528Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    Согласно данным КМИС, 80% украинцев плохо или очень плохо относятся к руководству России. Больше об отношении граждан Украины к россиянам и России смотрите в инфографике РИА Новости Украина.
    Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка
    Разрешение конфликта на Донбассе в зеркале общественного мнения
    10:07 12.06.2016
    2188Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    Украина не готова ни принять Донбасс назад, ни отпустить его. Теоретически возвращение Донбасса в Украину с каким-то "особым статусом" возможно.
    Ситуация в Зайцево
    Большинство украинцев за мирное решение конфликта на Донбассе - опрос
    17:38 09.06.2016
    416
    Чем ближе к зоне боевых действий на Донбассе, тем больше сторонников выхода из конфликта путем продолжения международных переговоров, отмечают социологи.
    Администрация президента Украины
    Опрос: только 11% украинцев считают, что страна развивается правильно
    16:00 09.06.2016
    557Украина: навстречу реформам или катастрофе?
    Согласно данным опроса Киевского международного института социологии, 76% респондентов считают, что руководство страны ведёт её в неправильном направлении, только 11% опрошенных считают иначе.
    Электоральные предпочтения украинцев. Инфографика
    Кого бы украинцы выбрали президентом на ближайших выборах 
    09:28 30.05.2016
    9847
    Согласно данным исследования КМИС, в случае президентских выборов в голосовании приняли бы участие 53% всех избирателей. Детальней об электоральных предпочтениях украинцев смотрите в инфографике РИА Новости Украина.
    Новогодняя елка. Архивное фото
    Социологи выяснили, какие подарки ждут украинцы к Новому году
    18:45 23.12.2015
    175
    Первое место в рейтинге новогодних подарков, как и в прошлом году, занимают деньги. Далее - романтическое путешествие, автомобиль, бытовая техника и ювелирные украшения.
    Голосование на выборах. Архивное фото
    На местных выборах проголосует каждый второй украинец - опрос
    15:02 21.10.2015
    836Местные выборы 2015: итоги
    Социологический опрос был проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевским международным институтом социологии с 8 по 20 октября.
    Петр Порошенко на заседании Верховной Рады
    Рейтинг Порошенко на посту президента упал на 8% за пять месяцев - опрос
    16:40 20.07.2015
    811
    В марте за Петра Порошенко готовы были проголосовать 35,1% опрошенных, а за Юлию Тимошенко - 11,6%. Опрос проводился с 27 июня по 9 июля Киевским международным институтом социологии методом личного интервью.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Анне Быкова
    Как будет реализовываться квота на женщин-политиков. Мнение эксперта
    15:26 08.03.2018
    211
    Политтехнолог Анне Быкова считает, что рейтинг КМИС по доверию к популярным-женщинам политикам — элемент политической манипуляции, который, вероятнее всего, выгоден лидеру этого опроса.
    Митинг сторонников Михаила Саакашвили в Киеве, 12 февраля 2018
    Сократилась доля украинцев, готовых к протестам
    12:57 13.02.2018
    145
    По данным опроса Киевского международного института социологии, в декабре 2017 года в акциях протеста готовы были участвовать 40% взрослых жителей Украины, тогда как в декабре 2014 года - 43%, а в декабре 2016 - 49%.
    Все теги