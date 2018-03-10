По данным опроса Киевского международного института социологии, в декабре 2017 года в акциях протеста готовы были участвовать 40% взрослых жителей Украины, тогда как в декабре 2014 года - 43%, а в декабре 2016 - 49%.
Согласно данным исследования КМИС, в случае президентских выборов в голосовании приняли бы участие 53% всех избирателей. Детальней об электоральных предпочтениях украинцев смотрите в инфографике РИА Новости Украина.
В марте за Петра Порошенко готовы были проголосовать 35,1% опрошенных, а за Юлию Тимошенко - 11,6%. Опрос проводился с 27 июня по 9 июля Киевским международным институтом социологии методом личного интервью.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По данным опроса Киевского международного института социологии, в декабре 2017 года в акциях протеста готовы были участвовать 40% взрослых жителей Украины, тогда как в декабре 2014 года - 43%, а в декабре 2016 - 49%.