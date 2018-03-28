Телевизор смотрят, но не верят. Что в головах у украинцев

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Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Для большинства украинцев ТВ остается главным источником информации. Абсолютное большинство украинцев смотрят украинские телеканалы, не очень им верят, но получаемую информацию не проверяют.

"За правдой" также обращаются также к интернету и соцсетям.

При этом все меньше украинцев воспринимают действительность через навязываемую властями антироссийскую призму, в которой главный виновник всех бед — "сосед-агрессор". Об этом свидетельствует опрос, проведенный в феврале Киевским международным институтом социологии по заказу ОО "Детектор медиа".

ТВ — главный источник информации

Как говорят социологи, 86% украинцев получают информацию про ситуацию в стране и мире из украинских телеканалов, 27% — из украинских интернет-сайтов, 24% — из соцсетей. Для еще 18% граждан основным источником выступают личные социальные круги: родственники, друзья, соседи, коллеги.

В то же время 5% украинцев отметили, что получают информацию из российских телеканалов.

Более половины украинцев (57%) верят новостям о вооруженном конфликте на востоке от украинских каналов, а 14% — информации из интернет-сайтов, 13% — информации из соцсетей.

В среднем взрослый украинец смотрит 3 украинских телеканала, но в вопросах событий в Украине и войны в Донбассе доверяет только половине из них.

Топ-каналами по общей аудитории — "1+1" (смотрят 61% украинцев), "Интер" (48%), "Украина" (44%), ICTV (39%), СТБ (36%), Новый канал (18%) и канал "112" (15%).

При этом только четверть украинских-телезрителей (27%) считает, что украинские каналы действительно подают объективную информацию.

Зато заметно больше людей (43%) убеждены, что информация не соответствует действительности, еще 30% не смогли ответить на вопрос.

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Не знают, кто виноват в войне

Оказалось, что треть украинцев вообще не знают, кто виноват в войне на Донбассе. При этом половина украинцев винит Россию и ее сторонников в войне, а 15% возлагают вину на Украину.

"52% придерживаются мнения, что войну начали Россия и сепаратисты (хотя это одновременно показывает, что 15% возлагают вину на Украину, а треть имеет неопределенное мнение; учитывая, что с начала войны прошло четыре года, это является негативным фактом)", — говорится в отчете "Детектор медиа".

Традиционно в центре 55% обвиняют Россию/ополченцев в начале войны (хотя Украину винят 14%, но 31% "не определились").

На юге и востоке страны только треть считает, что войну начала Россия и ополченцы (на Украину возлагают ответственность 17-18%, остальные "не определились").

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Против запретов

Примечательно, что почти половина украинцев против ограничительных мер на российские телеканалы, сериалы/артистов и соцсети.

— 44% не поддерживают запрет российских телеканалов (поддерживают 37%);

— 46% не поддерживают запрет российских социальных сетей (поддерживают — 30%),

— 53% не поддерживают запрет отдельных артистов и российских фильмов (поддерживают — 29%).

Только на западе Украины можно более-менее говорить об определенном доминировании "проукраинской" интерпретации событий и о поддержке шагов руководства.

Запрет на российские сериалы/социальные сети/российских артистов поддерживают на западе Украины лишь немногим более половины населения (52-56%).

И если по запрету российских каналов преобладает скорее поддержка решения, то в случае сериалов, артистов и социальных сетей большинство против такого шага.

Отношение к квотам на радио и ТВ

Введение квот на украинский язык на радио и ТВ поддерживают 33% украинцев, не поддерживают — 43%.

Поддержка квот снижается с запада на восток: если среди жителей западных областей 50% благосклонно относятся к этому (против — 24%), то уже в центре — 36% (против 39%).

На юге и востоке Украины большинство населения (57% и 67%) выступает против введения квот (а поддерживают — соответственно, 22% и 14%).

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Более 61% украинцев не хотят принимать участие в курсах по повышению медиаграмотности, причем 30% жителей признают свою неспособность отличать качественную информацию от фейков.

Только 53% украинцев признались в том, что способны самостоятельно отличить качественную информацию от дезинформации и фейков. При этом к критериям, по которым они идентифицируют фейки, прежде всего относят информацию в СМИ, которым респонденты не доверяют, и информацию без автора.

В то же время, несмотря на то, что соцсети входят в Топ-3 источников, которым украинцы доверяют больше всего, участники исследования высказались о неготовности доверять новостям, в которых ссылка на пост в соцсетях стоит как источник информации.

КМИС проводил всеукраинский опрос 5-21 февраля во всех регионах Украины, кроме АР Крым. Всего было опрошено 2043 респондента в 110 населенных пунктах Украины. Статистическая погрешность — до 3,3%.

По материалам из открытых источников интернет