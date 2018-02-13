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    Сократилась доля украинцев, готовых к протестам

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    По данным опроса Киевского международного института социологии, в декабре 2017 года в акциях протеста готовы были участвовать 40% взрослых жителей Украины, тогда как в декабре 2014 года - 43%, а в декабре 2016 - 49%.
    Митинг сторонников Михаила Саакашвили в Киеве, 12 февраля 2018

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Доля жителей Украины, которые готовы участвовать в акциях протеста, уменьшилась до 40%, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

    Митинг сторонников Саакашвили под АП, 12 февраля 2018
    strana.ua
    Выдворение Саакашвили. Появились первые кадры митинга под АП

    Предыдущие исследования института показали, что в декабре 2014 года протестные настроения в украинском обществе составляли 43%, в декабре 2016 года – 49%.

    "В декабре 2017 года в акциях протеста готовы участвовать 40% взрослых жителей Украины", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте института.

    При этом опрос показал рост числа тех, кто утверждает, что не готов принимать участие в любых акциях протеста – с 46% в 2016 году до 53% в 2017 году.

    Исследование проводилось с 1 по 14 декабря 2017 года среди 2039 совершеннолетних жителей Украины по всей территории страны за исключением неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Статистическая погрешность не превышает 3,3%.

    Накануне из Украины выдворили экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Его сторонники провели митинг у здания Администрации президента Украины в Киеве. Между ними и сотрудниками полиции произошли стычки, одного человека задержали. Лидер "Движения новых сил" уже сообщил, что не будет просить у Польши политического убежища.

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