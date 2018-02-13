Сократилась доля украинцев, готовых к протестам

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Доля жителей Украины, которые готовы участвовать в акциях протеста, уменьшилась до 40%, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

Предыдущие исследования института показали, что в декабре 2014 года протестные настроения в украинском обществе составляли 43%, в декабре 2016 года – 49%.

"В декабре 2017 года в акциях протеста готовы участвовать 40% взрослых жителей Украины", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте института.

При этом опрос показал рост числа тех, кто утверждает, что не готов принимать участие в любых акциях протеста – с 46% в 2016 году до 53% в 2017 году.

Исследование проводилось с 1 по 14 декабря 2017 года среди 2039 совершеннолетних жителей Украины по всей территории страны за исключением неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Статистическая погрешность не превышает 3,3%.

Накануне из Украины выдворили экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Его сторонники провели митинг у здания Администрации президента Украины в Киеве. Между ними и сотрудниками полиции произошли стычки, одного человека задержали. Лидер "Движения новых сил" уже сообщил, что не будет просить у Польши политического убежища.