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    Общество

    Руководство Украины ведет страну "не туда" - уверены 75% украинцев

    (обновлено: )18031
    Киевский международный институт социологии провел опрос, которые показал настроения украинцев. Подавляющее большинство из них не поддерживает действия руководства страны.
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    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Вступление Украины в ЕС поддерживают менее половины украинцев (45,9%), за вступление в НАТО – 41,4%% опрошенных, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии, обнародованные в понедельник.

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    По информации социологов, 75,3% опрошенных в считают, что руководство Украины ведет страну в неправильном направлении. Считают, что ведет в правильном направлении - всего 10,4%.

    Также по данным исследования, 8,9% украинцев считают, что "Украина должна присоединиться к Таможенному союзу", а треть украинцев (31,6%) выражают мнение, что "стране не нужно ориентироваться на вступление ни в ЕС, ни в Таможенный союз".

    При этом 37,8% участников опроса считают, что Украине не следует вступать в НАТО.

    В исследовании КМИС также определены текущие президентские рейтинги ведущих политиков Украины. Кроме того, социологи назвали партии, которые имеют шансы попасть в Верховную Раду по итогам парламентских выборов.

    В опросе приняли участие 2004 совершеннолетних жителя Украины по всей территории страны в период с 5 по 19 апреля. Статистическая погрешность не превышает 3,3%.

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