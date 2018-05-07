Руководство Украины ведет страну "не туда" - уверены 75% украинцев

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Вступление Украины в ЕС поддерживают менее половины украинцев (45,9%), за вступление в НАТО – 41,4%% опрошенных, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии, обнародованные в понедельник.

По информации социологов, 75,3% опрошенных в считают, что руководство Украины ведет страну в неправильном направлении. Считают, что ведет в правильном направлении - всего 10,4%.

Также по данным исследования, 8,9% украинцев считают, что "Украина должна присоединиться к Таможенному союзу", а треть украинцев (31,6%) выражают мнение, что "стране не нужно ориентироваться на вступление ни в ЕС, ни в Таможенный союз".

При этом 37,8% участников опроса считают, что Украине не следует вступать в НАТО.

В исследовании КМИС также определены текущие президентские рейтинги ведущих политиков Украины. Кроме того, социологи назвали партии, которые имеют шансы попасть в Верховную Раду по итогам парламентских выборов.

В опросе приняли участие 2004 совершеннолетних жителя Украины по всей территории страны в период с 5 по 19 апреля. Статистическая погрешность не превышает 3,3%.