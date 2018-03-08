Как будет реализовываться квота на женщин-политиков. Мнение эксперта

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Социологи обнаружили связь между уровнем известности женщины-политика и доверием к ней со стороны украинцев. Однако не в лучшую сторону: чем больше уровень известности — тем выше уровень недоверия. Об этом гласит исследование, которое провел Киевский международный институт социологии (КМИС).

Согласно результатам опроса, наиболее известными из предложенных социологами женщинами-политиками являются глава фракции "ВО "Батькивщина" в Верховной Раде Юлия Тимошенко (98% популярности, но доверяют ей 17% опрошенных), внефракционный нардеп Надежда Савченко (95% известности и 10% доверия), депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Ольга Богомолец (77% известности и 18% доверия), первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко (74% известности и 15% доверия).

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Вместе с тем, по балансу доверия и недоверия лучшие показатели у вице-спикера Оксаны Сыроид и у омбудсмена Валерии Лутковской.

Подробнее о результатах опроса и гендерном факторе в украинсокй политике в эфире радиостанции Голос Столицы рассказала политический консультант, политтехнолог Анне Быкова.

Эти тенденции по поводу известности и недоверия к женщинам-политикам касаются исключительно женщин-политиков или это вписывается в общий тренд недоверия к украинским политикам как таковым?

— Начну с того, что, во-первых, действительно украинцы все меньше доверяют всему, что связано с политикой и государственной властью. И даже исследования нашего института публичной политики и консалтинга показывали, что люди доверяют власти на уровне от 8 до 18% максимум. Второй момент – касательно женщин, касательно социологии в целом. Любая социология, любой список вопросов в анкете может быть так сформирован, так поставлен, чтобы так или иначе манипулировать мнением респондентов. Грубо говоря, по алфавиту или же выдвижение на первое место, кто первый попадается на глаза, в какой формулировке, каким шрифтом. То есть, на самом деле манипуляций с точки зрения социологии очень много. Ведь все соццентры кому-то принадлежат. И третье, самое важное, когда я вчера увидела это исследование, ознакомилась с ним, у меня возник всего один вопрос: а почему фигурируют всего шесть имен? Ведь КМИС, по сути, произвел это исследование касательно шести фамилий. Мы сейчас принимаем новый Избирательный Кодекс с квотным принципом в каждой пятерке по две женщины, неужели у нас в стране есть всего шесть женщин, которых мы можем исследовать на уровень доверия и популярности? И эти шесть женщин – это вот эти шесть женщин?

Кому было выгодно заказать подобный соцопрос, оплатить и дать согласие КМИС на публикацию этих данных?

— Я скажу так: все, что сейчас будет происходить в социологических исследованиях, в политических манипуляциях, митингах, фальсификациях — будет выгодно так или иначе двум на сегодняшний день основным кандидатам на пост президента. Это, естественно, Порошенко и Тимошенко. То есть все, что будет сейчас происходить, так или иначе будет попадаться в прямой контакт. По поводу этого исследования. В списке не фигурирует одна из конкуренток Тимошенко – Богословская, которая сейчас по некоторым эфирам рейтинговей, чем та же Богомолец, которая отказалась от поста министра в пользу своего бизнеса. И для меня удивительно, что вообще народ ей хоть как-то после этого доверяет. То есть то, что Тимошенко на первом месте, и то, что в рейтинге нет Богословской, Ирины Луценко, подсказывает мне, кому выгоден этот рейтинг.

В целом мы можем говорить о том, что в Украине идет тенденция к усилению роли женщин в политике? Украина в этом плане соответствует западным тенденциям?

— Это моя любимая тема на самом деле. Я пишу огромное количество статей по типажам женщин в политике. Скажу кратко. На Западе, в Америке есть понятие "женские сферы политики". Это сферы, в которых женщина максимально себя реализует как политик, доходит до максимального уровня эффективности и популярности. У нас же в стране женщины пытаются взять на себя все сферы – сугубо мужские и те, которые не тянут. И они в них теряются, расплываются, потому что так или иначе у нас патриархальная политика, но матриархальное общество. И поэтому получается такое наслоение, что женщина берет на себя сложные темы, вроде бы как в них и актуализируется, но не достигает уровня публичности и, таким образом, не может продвинуть свои идеи. Поэтому новый Избирательный кодекс действительно ставит планку — 2 женщины в каждой пятерке каждого избирательного списка. Но откуда мы возьмем эти двойки, если даже по мнению КМИС, всего шесть женщин в Украине достойны того, чтобы фигурировать как самые популярные политики. И эта подборка вообще не радует ни глаз, ни душу, ни мозг. Нам нужно срочно уже сейчас создавать инициативные группы и рассматривать этот Избирательный кодекс, то есть, уже сейчас искать этих женщин, которые займут эти квоты. Потому что если сейчас просто внедрить этот Избирательный кодекс, и внедрить гендерное равенство, то у нас парламент займут бабушки, жены, дочки, сестры действующих депутатов. И далеко не все из них окажутся на благо народа, как мы понимаем из истории Украины.

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К слову, в то время как генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что исторически неравноправное положение мужчин и женщин усугубляется возрастающим неравенством в странах и приводит к росту дискриминации на гендерной почве, директор Института информационного общества Ярослав Павловский думает, что гендерного неравенства в Украине не существует.