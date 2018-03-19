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    Порошенко опустился на четвертое место в президентском рейтинге - опрос

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    Данные социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, свидетельствуют, что во втором туре президентских выборов могли бы участвовать Юлия Тимошенко и Олег Ляшко.
    Досрочные выборы в Верховную Раду
    RIA News Михаил Маркив | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Лидер политической партии "Всеукраинское объединение Батькивщина" Юлия Тимошенко лидирует в президентском рейтинге, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, ее поддержали 24,6% респондентов.

    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Сайт президента Украины
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    Действующий глава государства Петр Порошенко занимает только четвертое в место в президентском рейтинге: за год его поддержка снизилась с 16,9% до 12,5%.

    Второе место в рейтинге занял лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко с рейтингом 15,5%, третье — лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко с рейтингом 12,5%.

    Один из лидеров "Оппозиционного блока" Юрий Бойко набирает 9,7%, Вадим Рабинович — 9,5%. Лидер "Самопомощи" Андрей Садовый — на 7-м месте с 4,9% голосов.

    Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, то наибольшая электоральная поддержка у "Батькивщины" (22,5%), "Радикальной партии Олега Ляшко" (13,7%), "Оппозиционного блока" (12,4%), "За життя" (10,3%), "Гражданская позиция" (9,4%), "БПП Солидарность" (6,6%), "Самопомощь" (6,0%), ВО "Свобода" (5,8%).

    Ранее опрос социологической группы "Рейтинг" показал, что Юлия Тимошенко смогла бы победить главу государства Петра Порошенко во втором туре президентских выборов, если бы они состоялись в ближайшее время, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

    Справка

    Социологический опрос проводился КМИС 5-21 февраля 2018 года. Методом личного интервью были опрошены 2043 респондента в 110 населенных пунктах всех регионов Украины.

    Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% — для показателей близких к 25%, 2,0% — для показателей близких к 10%, 1,4% — для показателей близких к 5%.

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