Порошенко опустился на четвертое место в президентском рейтинге - опрос

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Лидер политической партии "Всеукраинское объединение Батькивщина" Юлия Тимошенко лидирует в президентском рейтинге, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, ее поддержали 24,6% респондентов.

Действующий глава государства Петр Порошенко занимает только четвертое в место в президентском рейтинге: за год его поддержка снизилась с 16,9% до 12,5%.

Второе место в рейтинге занял лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко с рейтингом 15,5%, третье — лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко с рейтингом 12,5%.

Один из лидеров "Оппозиционного блока" Юрий Бойко набирает 9,7%, Вадим Рабинович — 9,5%. Лидер "Самопомощи" Андрей Садовый — на 7-м месте с 4,9% голосов.

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, то наибольшая электоральная поддержка у "Батькивщины" (22,5%), "Радикальной партии Олега Ляшко" (13,7%), "Оппозиционного блока" (12,4%), "За життя" (10,3%), "Гражданская позиция" (9,4%), "БПП Солидарность" (6,6%), "Самопомощь" (6,0%), ВО "Свобода" (5,8%).

Ранее опрос социологической группы "Рейтинг" показал, что Юлия Тимошенко смогла бы победить главу государства Петра Порошенко во втором туре президентских выборов, если бы они состоялись в ближайшее время, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Справка

Социологический опрос проводился КМИС 5-21 февраля 2018 года. Методом личного интервью были опрошены 2043 респондента в 110 населенных пунктах всех регионов Украины.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% — для показателей близких к 25%, 2,0% — для показателей близких к 10%, 1,4% — для показателей близких к 5%.