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    Евгений Копатько

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 108
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    Евгений Копатько
    Копатько: из по-настоящему независимой страны люди не будут массово уезжать
    09:14 24.08.2017
    2142День Независимости и взрыв в центре Киева
    О какой независимости можно говорить, когда множество людей в стране не видят в ней перспективы и не связывают своего будущего с Украиной, задается вопросом социолог Евгений Копатько.
    Евгений Копатько
    Копатько: из жизни украинцев уходит человечность
    11:25 18.08.2017
    15014
    Внутри украинского общества произошла глубокая деградация человеческих отношений: люди, как в стихотворении Высоцкого, продолжают делить всех на "своих" и "врагов", считает социолог Евгений Копатько.
    Евгений Копатько. Архивное фото
    Копатько: о пропасти между Украиной и Россией, Донбассе и власти Украины
    09:23 26.06.2017
    8799
    Украинская власть реализует системную, последовательную и продуманную политику, ведущую к дальнейшему разрыву отношений с РФ, а единственный цементирующий общество инструмент – Россия в образе врага, считает социолог Евгений Копатько.
    Евгений Копатько
    Социолог Копатько: Настроения людей после двух Майданов одинаковые – политики нас предали
    15:11 28.11.2016
    5466Украина - буревестник революций. Годовщины
    У населения показательна убежденность большинства опрошенных, что лидеры Майдана воспользовались поддержкой народа и решили задачу в своих корыстных целях. В 2009-м году, через пять лет после первого Майдана, и в 2016-м году цифры идентичны, говорит Копатько.
    Евгений Копатько
    Евгений Копатько: сегодня на Украине пессимистов в пять раз больше, чем оптимистов
    11:15 01.08.2016
    2317
    Социолог Евгений Копатько анализирует последние опросы и рассуждает об причинах повышенного уровня пессимизма в стране и истоках повышенной агрессии в обществе.
    Евгений Копатько
    Два года после Майдана: как изменилась жизнь украинцев. Разговор с Копатько
    08:25 24.02.2016
    7875Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    За минувшие два года в Украине у населения снизилось ощущение личной безопасности, упали доходы, а уровень доверия к власти попросту обвалился, сообщил социолог Евгений Копатько.
    Евгений Копатько
    Экономика и преступность беспокоят украинцев больше, чем АТО - социолог
    16:42 22.01.2016
    343Рост преступности в Украине
    Согласно данным социолога, учредителя группы компаний Research & Branding Евгения Копатько, до проведения антитеррористической операции преступность не входила в топовые темы проблем, которые беспокоят граждан Украины.
    Евгений Копатько
    Копатько: люди потеряли уверенность в завтрашнем дне
    15:00 22.01.2016
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    Социолог Евгений Копатько озвучил данные исследований конца 2015 года, согласно которым в стране значительно вырос уровень социального оптимизма, а граждане полны тревоги и разочарования.
    Евгений Копатько
    Евгений Копатько: на Донбассе с трудом представляют, как жить вместе с теми, кто воевал против них
    16:06 30.11.2015
    19956Немирное перемирие на Донбассе.
    Евгений Копатько - один из самых авторитетных украинских социологов, его оценками и исследованиями пользовались практически все заметные политические партии страны.
    Митинг у Верховной Рады против повышения тарифов ЖКХ
    Чем платить? Украина накапливает долги по ЖКХ
    17:09 23.11.2015
    2898Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    Заканчивается ноябрь, и на Украину неотвратимо надвигаются зимние холода. Вместе с понижением температуры также снижается уверенность, что украинцы смогут вовремя и без долгов рассчитаться за газ и теплые батареи.
    Майдан Незалежности
    Копатько: итог Майданов - тревожность, социальный пессимизм и милитаризация
    10:05 21.11.2015
    3211Украина - буревестник революций. Годовщины
    Украина отмечает 10-летие первого Майдана - "Помаранчевого", после которого был второй. Какие последствия события оказали на страну и ее граждан?
    Евгений Копатько
    Копатько: если бы не внешняя помощь, дефолт в Украине уже давно бы наступил
    16:44 02.07.2015
    715Украина, экономика, катастрофа
    Эксперт акцентировал, что будет дефолт в Украине или нет – вопрос в том, как люди будут приспосабливаться и выживать в новых условиях. На сегодня же для большинства людей актуальна стратегия выживания, а не развития.
    Покупка продуктов
    Более 65% украинцев экономят на продуктах питания, одежде, обуви - Копатько
    16:15 02.07.2015
    1060Украина, экономика, катастрофа
    Социолог, учредитель компании Research and Branding Group отметил, что в Украине больше чем у трети людей есть сложности с оплатой коммунальных услуг. Также из жизни украинцев ушли ощущение безопасности.
    Евгений Копатько
    Евгений Копатько: украинцы сейчас заняты не развитием, а выживанием
    12:40 02.07.2015
    1381Украина, экономика, катастрофа
    Сегодняшнюю ситуацию в Украине ярко иллюстрируют цифры: две трети граждан страны экономят на еде и одежде, треть с большим трудом платит за ЖКХ, а половина населения с пессимизмом смотрит в будущее. Тревожатся украинцы и о собственной безопасности.
    Евгений Копатько
    Копатько: 8-9 мая это водораздел: уважать прошлое или отказаться от него
    16:55 08.05.2015
    1824День Победы. Ветераны ВОВ - ветераны ОУН-УПА
    Девятого мая мы отметим 70-летие годовщины Победы в Великой Отечественной войны. Героизм и мужество советских солдат, твердость руководства страны и военное мастерство командования легли в основу победы СССР над Третьим рейхом.
    В Киеве завершена реконструкция развязки на Почтовой площади
    Почти треть украинцев готовы покинуть страну - опрос
    23:27 24.04.2015
    881Ситуация в экономике Украины
    В марте 2015 года более 30% опрошенных украинцев ответили "да" на вопрос "хотите ли Вы выехать из страны", это невероятно высокие цифры - когда почти треть граждан не хотят жить в своей стране, заявил социолог компании Research & Branding Group Евгений Копатько.
    Порошенко посетил учебный центр Нацгвардии
    Оружие для Порошенко
    15:36 05.04.2015
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    По словам Порошенко, предприятия оборонпрома перешли на трехсменный режим работы и поставляют ВСУ самое современное оружие, а тысячи созданных там рабочих мест - это "вклад" в восстановление промышленности.
    Выборы в Украине. Архивное фото
    Местные выборы 2015: особенности организации и проведения
    09:04 05.04.2015
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    В октябре 2015 года Украину ожидают местные выборы. По прогнозам, на этих выборах видные позиции могут занять местные политические проекты, которые пользуются большей поддержкой у населения.
    Премьер-министр Украины Арсений Яценюк в Брюсселе
    Атака на Яценюка, террор в Киеве, год АТО. Эксперты подвели итоги недели
    18:00 03.04.2015
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    Создание теневого Кабмина как борьба за кресло премьера, опустевшие столичные улицы и нехватка денег для стабильного перемирия в стране – политические эксперты обсудили главные темы уходящей недели.
    Евгений Копатько
    В Украине нет денег для прочного мира – Копатько
    15:28 03.04.2015
    788Кредит МВФ и кризис в Украине.
    Об устойчивом перемирии в Украине можно было бы говорить при заметном улучшении экономической ситуации в стране, считает социолог Евгений Копатько.
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