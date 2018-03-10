Украинская власть реализует системную, последовательную и продуманную политику, ведущую к дальнейшему разрыву отношений с РФ, а единственный цементирующий общество инструмент – Россия в образе врага, считает социолог Евгений Копатько.
У населения показательна убежденность большинства опрошенных, что лидеры Майдана воспользовались поддержкой народа и решили задачу в своих корыстных целях. В 2009-м году, через пять лет после первого Майдана, и в 2016-м году цифры идентичны, говорит Копатько.
Согласно данным социолога, учредителя группы компаний Research & Branding Евгения Копатько, до проведения антитеррористической операции преступность не входила в топовые темы проблем, которые беспокоят граждан Украины.
Заканчивается ноябрь, и на Украину неотвратимо надвигаются зимние холода. Вместе с понижением температуры также снижается уверенность, что украинцы смогут вовремя и без долгов рассчитаться за газ и теплые батареи.
Эксперт акцентировал, что будет дефолт в Украине или нет – вопрос в том, как люди будут приспосабливаться и выживать в новых условиях. На сегодня же для большинства людей актуальна стратегия выживания, а не развития.
Социолог, учредитель компании Research and Branding Group отметил, что в Украине больше чем у трети людей есть сложности с оплатой коммунальных услуг. Также из жизни украинцев ушли ощущение безопасности.
Сегодняшнюю ситуацию в Украине ярко иллюстрируют цифры: две трети граждан страны экономят на еде и одежде, треть с большим трудом платит за ЖКХ, а половина населения с пессимизмом смотрит в будущее. Тревожатся украинцы и о собственной безопасности.
Девятого мая мы отметим 70-летие годовщины Победы в Великой Отечественной войны. Героизм и мужество советских солдат, твердость руководства страны и военное мастерство командования легли в основу победы СССР над Третьим рейхом.
В марте 2015 года более 30% опрошенных украинцев ответили "да" на вопрос "хотите ли Вы выехать из страны", это невероятно высокие цифры - когда почти треть граждан не хотят жить в своей стране, заявил социолог компании Research & Branding Group Евгений Копатько.
По словам Порошенко, предприятия оборонпрома перешли на трехсменный режим работы и поставляют ВСУ самое современное оружие, а тысячи созданных там рабочих мест - это "вклад" в восстановление промышленности.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".