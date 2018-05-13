Копатько: украинцы боятся войны, следят за Крымом и уже меньше винят РФ

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Масштабное празднование в Украине объявленного "ватным" Дня Победы стало очередным подтверждением — общество меняется буквально на глазах. Согласитесь, трудно представить, чтобы, скажем, в 2015-м на улицы вышли миллионы людей, для которых мнение власти с их "примирением" оказалось до лампочки.

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О том, как поменялась Украина и что сегодня является главным для ее граждан в комментарии РИА Новости Украина рассказал социолог, директор компании Research and Branding Group Евгений Копатько.

Какие настроения сегодня превалируют у людей в Украине?

— Жизнь людей в Украине разделилась на "до войны" и в настоящее время. Изменения очень серьезные и они связаны с уровнем социального самочувствия людей. Если опираться на данные социологических исследований, то можно отметить очень высокий уровень тревожности в обществе. У людей отмечается резко пессимистичный взгляд на будущее — личное и государства в целом. На сегодняшний день порядка 60% граждан считают, что ситуация в Украине развивается в неправильном направлении. Тогда как всего лишь 10% считают, что страна идет нужном русле.

Можно ли говорить о том, что общество тотально разуверилось во власти, которую поддерживало сразу после Майдана?

— Будучи прекрасно осведомленными в расстановке сил, люди катастрофически не доверяют политикам. Это одно из серьезных изменений, которые произошли в сознании людей за последние два года. Ведь сразу после Майдана, выборов президента и Верховной Рады уровень доверия был достаточно высоким, выше пятидесяти процентов. Теперь этот показатель находится на крайне низком уровне — меньше десяти процентов украинцев верят институтам власти. На сегодняшний день в Украине нет национальных лидеров, которые пользовались поддержкой значительной части населения. Когда спрашиваешь людей, как они будут жить через год — лучше или хуже, то около 40% полагают, то жизнь только ухудшится. Причем подобным образом отвечают как лояльные, так и не лояльные к власти люди.

Изменилось ли отношение украинцев к событиям на Донбассе и их трактовке?

— Да, причем значительно. Эта тема болезненна для общества — и с той, и с этой стороны. При социологических опросах в 2014-м году большинство украинских граждан считали, что проблему Донбасса можно решить силовым путем. Сегодня ситуация в корне изменилась. Но вопрос о том, как разрешить проблему непростого региона люди отвечают — исключительно мирным путем. Изменение в обществе все-таки произошло, большинство людей теперь выступают за переговорный процесс. Вместе с тем, по-прежнему высок уровень милитаризации сознания. Хотя, нельзя не отметить высокий уровень усталости от всего.

Крымский вопрос по-прежнему актуален для украинцев?

— Конечно. Сохраняется огромное количество связей между людьми в Украине и в Крыму. Люди на полуострове пристально следят за тем, как развиваются события в Украине и наоборот, в Украине интересуются, чем сегодня живет Крым. Можно отметить, что значительно больше украинцев стали приезжать в Крым — на отдых, к родственникам и т. д. Отношение крымчан к тому, что происходит в Украине за последние четыре года стало более терпимым. Вместе с тем, в конце 2017-го года в Крыму проводили исследование социологи из Германии. Согласно этим данным, на вопрос, если бы референдум о присоединении к РФ состоялся вновь, подавляющее большинство крымчан, около 80% ответили, что проголосовали бы также как и в 2014-м году. Кроме того, на последних выборах президента РФ Крым проявил намного большую активность, чем в целом по России.

К России украинцы по-прежнему настроены враждебно?

— Отношение к соседям однозначно меняется. Безусловно, уровень негатива пока еще высок, но это уже не такие острые оценочные суждения. Многие понимают, что более весомы внутренние причины. Да, РФ по прежнему считают врагом, но при этом украинцы стали чаще обращать внимание на те проблемы, которые и без "агрессора" есть в государстве.

Тем более, что за последние четыре года у власти и кроме РФ появилось достаточно других внешних врагов. Польша, Венгрия, Румыния…

— Да, в обществе достаточно горячо реагируют в на те процессы, которые в последнее время происходят между Украиной и Польшей. Это связано с тем, что Польша стала больше влиять на политическую и экономическую жизнь Украины. Кроме того, огромное количество украинцев влияют на экономику Польши. С другой стороны, на Западе Украины существенно возросло влияние римско-католической и греко-католической церквей. Можно прогнозировать, что тема отношений Украины и Польши будет только обостряться.

Увеличивается и влияние Венгрии на процессы, которые происходят в Украине, в частности, в Закарпатской области. Кроме того, я бы отметил высокий уровень миграционных настроений. В Украине всегда было много тех, кто искал лучшей судьбы за рубежом, но то, что произошло после 2014-го года не идет ни в какое сравнение. Больше половины людей до 40-50 лет при определенных обстоятельствах готовы покинуть страну.

О чем сегодня мечтают простые украинцы?

— Сегодня подавляющее большинство украинцев стремится к спокойной, мирной жизни. Люди думают о какой-то стабильности, экономическом благополучии и банальной уверенности в завтрашнем дне. Ведь сегодня Украина во многих рейтингах находится на очень низком уровне. Особенно по степени счастья граждан — наблюдаются упаднические настроения. На вопросы, чего больше всего боятся украинцы на первых местах "война", "потеря работы, здоровья". На жизнь людей в Украине отпечаток накладывает кризис, который глубоко поразил общество.