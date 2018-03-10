Решение СНБО о блокаде Донбасса "было вынужденным", это была реакция на действия активистов, а со стороны Порошенко это было решение — возглавить то, с чем он не мог справиться, считает политолог Владимир Фесенко.
Если текущие тенденции экономического развития продолжатся и будет достаточно стабильная социальная ситуация, у правительства Гройсмана будет больше шансов продолжить свою работу и в следующем году, считает Владимир Фесенко.
Адвокат Ренат Кузьмин направил заявление генпрокурору Юрию Луценко о проведении расследования о пропаже документов - протоколов допроса политолога Владимира Фесенко и материалов проверки версии о причастности к убийству организации УПА.
Украина будет принимать Конституцию, исходя из собственных интересов, а не интересов сепаратистов, тут не надо российских экспертов, у Украины своих экспертов хватает, заявил политолог, директор Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.
В Украине усиливается военное противостояние, которое выходит на новую "горячую фазу". По мнению ряда украинских экспертов именно то, что Минские соглашения не были выполнены украинской стороной является причиной эскалации военного напряжения.
СБУ и лично Антон Геращенко выслеживают сепаратистов и террористов через кибероперации, "УПА" берет на себя ответственность за резонансные убийства в Украине, а националисты составляют "списки украинской мечты": подсказку для киллеров.
Спецслужбы ищут отправителей писем, в который организация "Украинская повстанческая армия" берет на себя ответственность за гибель нескольких экс-депутатов от Партии регионов и журналиста Олеся Бузины.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".