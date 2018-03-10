наверх
10.03.201809:37
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Владимир Фесенко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 58
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Владимир Фесенко
    Блокада Донбасса перечеркнула реинтеграцию - Фесенко
    08:37 01.06.2017
    3080Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Решение СНБО о блокаде Донбасса "было вынужденным", это была реакция на действия активистов, а со стороны Порошенко это было решение — возглавить то, с чем он не мог справиться, считает политолог Владимир Фесенко.
    Владимир Гройсман
    Экспертный опрос: сколько продержится Кабмин Гройсмана?
    14:40 13.12.2016
    1315
    Если текущие тенденции экономического развития продолжатся и будет достаточно стабильная социальная ситуация, у правительства Гройсмана будет больше шансов продолжить свою работу и в следующем году, считает Владимир Фесенко.
    Владимир Фесенко
    До апреля Кабмин Гройсмана сможет снять только улица - Фесенко
    13:08 13.12.2016
    487
    Политолог Владимир Фесенко считает, что до апреля снять правительство Владимира Гройсмана можно только при помощи уличных акций протеста, правовых оснований в парламенте для смены правительства нет.
    Олесь Бузина. Архивное фото
    Из дела об убийстве Бузины пропали важные документы - адвокат
    16:16 10.06.2016
    184Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    Адвокат Ренат Кузьмин направил заявление генпрокурору Юрию Луценко о проведении расследования о пропаже документов - протоколов допроса политолога Владимира Фесенко и материалов проверки версии о причастности к убийству организации УПА.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Два года, полет корявый. Фесенко о личной и политической драме Порошенко
    07:20 25.05.2016
    3298Два года президентства Порошенко
    По мнению политического эксперта Владимира Фесенко, президенту Украины Петру Порошенко в ближайшее время предстоит пережить весьма непростой период.
    Владимир Фесенко
    Фесенко: голоса "против" в Голландии создадут проблемы Брюсселю, а не Киеву
    15:55 05.04.2016
    873Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    Возможный негативный результат на референдуме в Голландии создаст проблемы не для Киева, а для Брюсселя, а также для голландского правительства, считает политолог Владимир Фесенко.
    Заседание Верховной Рады 31 августа 2015 г. Архивное фото
    Что ждет Украину осенью? Опрос экспертов
    13:15 13.09.2015
    3673Старый новый Кабмин и развал коалиции в Раде
    По мнению специалистов, главными вызовами для страны этой осенью станут кризис власти, борьба президента с олигархами и батальонами и принятие скандальных поправок в Конституцию Украины.
    Украина-НАТО
    "РФ – враг №1, НАТО – союзник". Эксперты оценивают новую военную доктрину
    11:51 04.09.2015
    1547Украина: выход из СНГ, вход в НАТО, ожидание ЕС
    По мнению экспертов, новая редакция военной доктрины отменяет статус Украины как мирной державы, максимально сближает ее с НАТО и приведет к милитаризации правовой и социальной сфер нашей страны.
    Владимир Фесенко
    Фесенко: изменения Конституции это суверенное дело Украины
    22:38 20.08.2015
    237Судебная и конституционная реформы в Украине
    Украина будет принимать Конституцию, исходя из собственных интересов, а не интересов сепаратистов, тут не надо российских экспертов, у Украины своих экспертов хватает, заявил политолог, директор Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.
    Президент Украины Петр Порошенко
    Минские соглашения, война, выборы: Украина далека от последовательности
    15:00 20.08.2015
    3241Судебная и конституционная реформы в Украине
    В Украине усиливается военное противостояние, которое выходит на новую "горячую фазу". По мнению ряда украинских экспертов именно то, что Минские соглашения не были выполнены украинской стороной является причиной эскалации военного напряжения.
    Геннадий Москаль
    Фесенко: Москаль не связан с балогами, медведчуками и прочими
    16:11 15.07.2015
    288Москаль: из зоны АТО в Закарпатье
    Уход Геннадия Москаля с должности главы Луганской ОВГА не будет иметь драматических последствий для региона, заявил в комментарии РИА Новости Украина политолог Владимир Фесенко.
    Активисты Правого сектора во время акции протеста в Житомире
    "Правый сектор" - шантаж власти и угроза военного путча. Мнения экспертов
    13:43 13.07.2015
    1987Мукачево: столкновения с участием "Правого сектора"
    Если центральная власть не проявит решительность и твердость в ответ на угрозы "Правого сектора", в Украине может возникнуть реальная угроза попытки военного переворота.
    Владимир Фесенко
    Угрозы "Правого сектора" это детские сказки - Фесенко
    11:51 13.07.2015
    1676Мукачево: столкновения с участием "Правого сектора"
    По мнению политолога Владимира Фесенко, у "Правого сектора" недостаточно сил, чтобы начать войну с государством, и все акции ПС — не более, чем попытка психологического давления на власть.
    Артиллеристы в зоне АТО
    Изолировать Донбасс невозможно - Фесенко
    23:58 07.07.2015
    854Переговоры по Донбассу
    Вместо полной изоляции будет "серая" и "черная" контрабанда", считает политолог, глава центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.
    Блокпост возле населенного пункта Березовое
    Донбасс проще отрезать, чем заново встраивать в Украину
    17:16 07.07.2015
    5464Переговоры по Донбассу
    Полная изоляция мятежных самопровозглашенных республик Донбасса кажется киевским экспертам и политикам предпочтительнее реинтеграции утраченных территорий - "это слишком опасно".
    Заседание Верховной Рады
    Украинский парламент: торжество безответственности и неуд за дисциплину
    18:30 06.07.2015
    1110Скандал с законом о валютных кредитах
    Украинский парламентаризм переживает, пожалуй, самый тяжелый период в своей истории. Получив в руки всю полноту власти, вчерашние революционеры так и не сумели распорядится подарком должным образом.
    Флаги Украины и ЕС
    Навстречу рижскому саммиту ЕС-2015: евроинтеграция снова актуальна
    15:04 19.05.2015
    3521Саммит ЕС в Риге
    Ближе или дальше от Европы, безвизовый режим и финансовая помощь: предстоящая в латвийской столице встреча должна прояснить многие спорные, до сих пор, моменты в отношениях Украина-ЕС.
    Похороны Олеся Бузины
    Расстрельные списки. Кто следующая жертва в охоте на неугодных?
    12:26 21.04.2015
    5586Криминализация украинского общества.
    СБУ и лично Антон Геращенко выслеживают сепаратистов и террористов через кибероперации, "УПА" берет на себя ответственность за резонансные убийства в Украине, а националисты составляют "списки украинской мечты": подсказку для киллеров.
    Олесь Бузина на месте убийства
    Калашников и Бузина: все версии убийств
    18:25 17.04.2015
    2724Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    Раскрытием двух резонансных убийств в столице – политика и журналиста – занимаются лучшие специалисты уголовного розыска. В МВД утверждают, что у них уже появились улики.
    На месте убийства Олеся Бузины
    СБУ проверяет информацию об "УПА", рассылающей письма с угрозами
    16:04 17.04.2015
    242Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    Спецслужбы ищут отправителей писем, в который организация "Украинская повстанческая армия" берет на себя ответственность за гибель нескольких экс-депутатов от Партии регионов и журналиста Олеся Бузины.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны