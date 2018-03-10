Если текущие тенденции экономического развития продолжатся и будет достаточно стабильная социальная ситуация, у правительства Гройсмана будет больше шансов продолжить свою работу и в следующем году, считает Владимир Фесенко.
В марте Украину ждут переформатирование коалиции и Кабмина, прогнозируют политологи. В то же время, будет разгораться конфликт между пытающейся "заморозить" политическую ситуацию властью, и влиятельными игроками, добивающимися перевыборов в Раду.
Во Львове облсовет рекомендовал ВР и президенту отправить премьера Арсения Яценюка в отставку. Тем временем, РФ собирается подать в суд на Украину за невозвращение кредита. Эти и другие события прокомментировал политолог Алексей Голобуцкий.
Социология показывает, что рейтинг крупных всеукраинских партий на местных выборах серьезно "проседает" по сравнению с сильными региональными лидерами, считает заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Александр Голобуцкий.
В законопроекте изменений в Конституцию не прописан особый статус Донбасса, при этом закон об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей начнет действовать только в случае полного выполнения минских соглашений.
Инициатива губернатора Луганской области Георгия Туки об отмене местных выборов на контролируемых Украиной территориях области не лишена смысла, так как результатом выборов в прифронтовых районах может стать фиктивное самоуправление.
Валентин Наливайченко утверждает, что незаконную деятельность компании "БРСМ-Нефть", которая, привела к масштабному пожару на нефтебазе под Киевом, покрывал экс-заместитель бывшего генпрокурора Виталия Яремы Анатолий Даниленко.
После заявления Валентина Наливайченко о причастности экс-руководства ГПУ к пожару на нефтебазе под Киевом, глава СБУ оказался вовлеченным в конфликт с АП и Генпрокуратурой. По мнению экспертов, новым председателем спецслужбы может стать очередной варяг.
Депутаты все же сделали шаг, который позволит привлечь к уголовной ответственности депутатов Сергея Клюева и Сергея Мельничука. За снятие с них неприкосновенности в парламенте проголосовало большинство народных избранников.
Представители ДНР и ЛНР отказываются признать законы об особом статусе Донбасса и об определении временно оккупированных территорий, принятые Верховной Радой, ссылаясь на то, что это является нарушением минских договоренностей.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".