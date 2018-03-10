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    Алексей Голобуцкий

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 21
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    Экспертный опрос: сколько продержится Кабмин Гройсмана?
    14:40 13.12.2016
    1315
    Если текущие тенденции экономического развития продолжатся и будет достаточно стабильная социальная ситуация, у правительства Гройсмана будет больше шансов продолжить свою работу и в следующем году, считает Владимир Фесенко.
    Арсений Яценюк на трибуне Верховной Рады
    Эксперт: Киев ведет переговоры с партнерами по замене Яценюка
    15:52 01.03.2016
    1113Старый новый Кабмин и развал коалиции в Раде
    Политолог Алексей Голобуцкий предположил, что по отставке Арсения Яценюка с поста главы Кабмина, вероятнее всего,применят процедуру, когда проголосуют персонально "за" отставку премьера.
    Флаг Украины на фоне здания Кабинета министров.
    Олигархи возвращаются. Эксперты о политическом кризисе в Украине
    09:07 01.03.2016
    3869Старый новый Кабмин и развал коалиции в Раде
    В марте Украину ждут переформатирование коалиции и Кабмина, прогнозируют политологи. В то же время, будет разгораться конфликт между пытающейся "заморозить" политическую ситуацию властью, и влиятельными игроками, добивающимися перевыборов в Раду.
    Арсений Яценюк. Архивное фото
    Львов против Яценюка, министр в наручниках, суд Украина–РФ. Мнение политолога
    12:46 10.12.2015
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    Во Львове облсовет рекомендовал ВР и президенту отправить премьера Арсения Яценюка в отставку. Тем временем, РФ собирается подать в суд на Украину за невозвращение кредита. Эти и другие события прокомментировал политолог Алексей Голобуцкий.
    Голосование на выборах. Архивное фото
    Местные выборы это плацдарм для будущих успехов - эксперт
    06:40 13.09.2015
    146Избирательная кампания по местным выборам
    Логика людей, которые финансируют партии, весьма проста — все рассчитывают на внеочередные выборы в Верховную Раду, считает заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Александр Голобуцкий.
    Подготовка избирательных участков к выборам. Архивное фото
    Рейтинг крупных партий серьезно проигрывает региональным лидерам - эксперт
    05:38 13.09.2015
    1217Избирательная кампания по местным выборам
    Социология показывает, что рейтинг крупных всеукраинских партий на местных выборах серьезно "проседает" по сравнению с сильными региональными лидерами, считает заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Александр Голобуцкий.
    Государственная фискальная служба Украины
    Голобуцкий: мы живем в лицемерном государстве с лицемерным обществом
    12:17 10.09.2015
    999
    В законопроекте изменений в Конституцию не прописан особый статус Донбасса, при этом закон об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей начнет действовать только в случае полного выполнения минских соглашений.
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    Эксперт: ГПУ новым конфликтом прикрывает старые проблемы
    18:20 12.08.2015
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    По мнению Алексея Голобуцкого, некоторые представители Генеральной прокуратуры не довольны своей репутацией, поэтому и выносят внутренний конфликт на всеобщее обозрение.
    Заседание СБ ООН по трибуналу в деле по крушению Boeing 29 июля 2015 года
    Трибунал по Boeing, Янукович по Skype и выборы в Донбассе. Оценки политолога
    12:51 30.07.2015
    1750Трибунал в деле MH17: быть или не быть
    Инициатива губернатора Луганской области Георгия Туки об отмене местных выборов на контролируемых Украиной территориях области не лишена смысла, так как результатом выборов в прифронтовых районах может стать фиктивное самоуправление.
    Выборы. Архивное фото
    Выборы на 205-ом округе сорвут в любом случае - Голобуцкий
    12:48 22.07.2015
    388Чернигов, 205 округ: итоги
    Представители "Радикальной партии" во главе с народными депутатами Игорем Мосийчуком и Андреем Лозовым в Чернигове избили скандального журналиста Алексея Дурнева, кандидата по 205-му округу.
    Рост экономики. Архивное фото
    Голобуцкий: бизнесу в Украине нужны такие же радикальные шаги, как в Грузии
    06:23 29.06.2015
    236
    Премьер-министр Арсений Яценюк признал, что два предыдущих эксперимента по выводу зарплат из "тени" были неудачными, однако, по его словам, сдаваться Кабинет министров не собирается.
    Выборы в Украине. Архивное фото
    До местных выборов внедрить Конституционную реформу не удастся - эксперт
    05:20 29.06.2015
    99Судебная и конституционная реформы в Украине
    По мнению Алексея Голобуцкого, общины должны постоянно участвовать в общественной деятельности, "их представители должны постоянно чувствовать ответственность и напряженность перед избирателями".
    Председатель Апелляционного суда Киева Антон Чернушенко
    Эксперт рассказал о новых обстоятельствах "дела Чернушенко"
    19:38 28.06.2015
    632Дело Ефремова. Первый пошел?
    Политический эксперт Алексей Голобуцкий, комментируя ситуацию с появление смс-переписки главы Апелляционного суда Антона Чернушнко, отметил, что дела "этого судьи должны быть пересмотрены".
    Здание Службы безопасности Украины
    Политтехнолог: можно предположить, что СБУ возглавит иностранец
    06:37 16.06.2015
    740Отставка Наливайченко
    Валентин Наливайченко утверждает, что незаконную деятельность компании "БРСМ-Нефть", которая, привела к масштабному пожару на нефтебазе под Киевом, покрывал экс-заместитель бывшего генпрокурора Виталия Яремы Анатолий Даниленко.
    Служба Безопасности Украины
    У нас силовики всегда "крышевали" коррупцию - эксперт
    15:01 15.06.2015
    1124Отставка Наливайченко
    После заявления Валентина Наливайченко о причастности экс-руководства ГПУ к пожару на нефтебазе под Киевом, глава СБУ оказался вовлеченным в конфликт с АП и Генпрокуратурой. По мнению экспертов, новым председателем спецслужбы может стать очередной варяг.
    На месте сноса палаток на Майдане Незалежности
    Третий Майдан: много шума из ничего
    11:44 09.06.2015
    590Протесты. Профсоюзы шумели в Киеве
    В воскресенье, 7 июня, на Майдане Незалежности в Киеве был разбит палаточный городок. Назвав себя "Майданом 3.0", около сотни людей выдвинули свои требования к властям.
    Генеральная прокуратура Украины
    Кто следующий в списке Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности? Опрос
    10:40 05.06.2015
    292Дело Ефремова. Первый пошел?
    Депутаты все же сделали шаг, который позволит привлечь к уголовной ответственности депутатов Сергея Клюева и Сергея Мельничука. За снятие с них неприкосновенности в парламенте проголосовало большинство народных избранников.
    Под Радой потребовали принять новое избирательное законодательство
    АТО, инфляция, тарифы ЖКХ, а тут еще и местные выборы на носу
    17:19 19.05.2015
    1820Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    Выборы в местные советы могут усугубить раскол в стране: даже при условии контроля Киева над мятежными территориями Донбасса люди там на местных выборах будут голосовать "за своих".
    Украинские военные в Благодатном близ Дебальцево
    Статус временно оккупированной территории - мнение эксперта
    10:11 19.03.2015
    5367Особый статус Донбасса
    Представители ДНР и ЛНР отказываются признать законы об особом статусе Донбасса и об определении временно оккупированных территорий, принятые Верховной Радой, ссылаясь на то, что это является нарушением минских договоренностей.
    Украинские военные. Архивное фото
    Введение военного положения усугубит ситуацию в стране – политолог
    06:13 11.12.2014
    1290Донбасс. "Режим тишины". Попытка №2
    Политический эксперт, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий рассказал о постановлении, готовящемся в Раде, которое призывает отказаться от термина "АТО".
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