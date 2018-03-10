наверх
10.03.201810:24
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Владимир Корнилов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 21
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Виктор Шокин
    Тренд дня: "сукин сын" Шокин и другие звери
    13:52 25.01.2018
    1570
    Политические аналитики и блоггеры прокомментировали заявления бывшего вице-президента США Джозефа Байдена о том, как он повлиял на увольнение Виктора Шокина с поста генерального прокурора Украины.
    Убийство Дениса Вороненкова
    Тренды дня: убийство Вороненкова, и здесь "прогнулись" под Кремль
    12:26 10.10.2017
    1196Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование
    Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что дело об убийстве в центре Киева бывшего депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова раскрыто. Эксперты и аналитики проанализировали озвученные Луценко результаты следствия.
    Владимир Корнилов
    Корнилов: "Слава Украине!" и низкопоклонство перед нацистами
    16:10 12.09.2017
    1540
    Ровно 75 лет появился приказ, согласно которому украинец украинца должны были приветствовать в учреждениях и предприятиях словами "Слава Украине", а отвечать "Слава", с одновременным поднятием правой руки и раскрытой ладонью.
    Флаг Украины
    Корнилов: так 100 лет назад зарождалась Украина…
    17:17 31.07.2017
    1412
    Проблема украинизации имеет достаточно длинную историю. В июле 1917 года общественный деятель и публицист Василий Шульгин счел нужным "громко протестовать против акта насильственной украинизации Южной Руси", напоминает политолог Владимир Корнилов.
    Владимир Корнилов
    Корнилов: "Билль о санкциях" не антироссийский, а антитрамповский
    13:57 26.07.2017
    607
    Принятый в США законопроект по санкциям направлен, прежде всего, на ограничение конституционных полномочий президента США, а потому может быть даже оспорен в Конституционном суде, подчеркивает политолог Владимир Корнилов.
    Владимир Корнилов
    Корнилов: новые антироссийские санкции США... вне закона?
    10:52 25.07.2017
    1224США - Россия: санкции преткновения
    Если верить позиции Еврокомиссии, новые антироссийские санкции США незаконны и, оказывается, их можно оспорить в ВТО, отмечает политолог Владимир Корнилов. Но чем тогда они отличаются от антироссийских санкций, введенных самой Европой, задается он вопросом.
    Владимир Корнилов
    Корнилов: двойные стандарты Евросоюза в действии
    11:09 03.05.2017
    1785Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Что "позволено" ЕС, то не позволено России: фактически к такому выводу приходит политолог Владимир Корнилов, анализируя общий курс лидеров стран Евросоюза по Brexit.
    Арсений Яценюк. Архивное фото
    Стыд и позор мистера Яценюка. Корнилов об участии политика в шоу BBC
    09:35 07.03.2017
    16722
    Журналист Стивен Сакур буквально распял экс-премьер-министра Арсения Яценюка в своей программе на BBC: к концу передачи на бывшего главу Кабмина было страшно смотреть – настолько раскраснелся и разволновался, отметил политолог Владимир Корнилов.
    Продажа книг. Архивное фото
    Украина, наши дни: здравствуй, Геббельс - прощайте, книги из РФ
    15:33 27.01.2017
    1323Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Издатели дневников идеолога нацизма Йозефа Геббельса могут иметь тайное намерение намекнуть украинской власти, что ей пора воспользоваться опытом идеолога "в последние дни", поскольку дневники относятся к 1945 году, предполагают эксперты.
    Владимир Корнилов
    Корнилов: в вопросе ассоциации Украине все придется начинать с нуля
    08:55 03.11.2016
    6436Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    Директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов считает, что условия документа, который предлагают принять Нидерланды, чтобы решить проблему с ратификацией соглашения об Ассоциации Украина-ЕС, не устроят украинскую сторону.
    Разрушенные боями Пески
    Владимир Корнилов: "Судьба Донбасса будет зависеть от позиции Москвы"
    16:09 23.10.2015
    2388Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Все, за что украинские политики сейчас борются, - так это за благосклонность отдела кадров на бывшей улице Танковой, в посольстве США. Поэтому нет смысла обращать внимания на их рейтинги, считает политолог Владимир Корнилов.
    Игорь Мосийчук. Архивное фото
    Политическая коррупция. Почему Порошенко хуже Януковича
    14:42 18.09.2015
    2790Политическая коррупция в Раде. Дело Мосийчука
    За депутатский запрос — от 10 до 15 тысяч долларов, за обращение — от 3 до 5 тех же "зеленых". За все это — до 6 лет заключения. Вот она, политическая коррупция наглядно! И это не преступный режим Януковича, это наши дни.
    Флаги Европейского Союза и Украины на фоне здания Национального банка Украины
    Украина: прочь от Москвы, прочь от Европы
    13:50 30.03.2015
    6141
    Спустя год после победы "Евромайдана" Украина не стала европейской страной (вопреки утверждениям, развешанным на рекламных щитах в столице). Киев стремительно бежит прочь от Москвы, но с такой же скоростью удаляется и от Европы.
    Ситуация в Дебальцево. Архивное фото
    Иловайский котел может повториться под Дебальцево - Корнилов
    16:48 09.02.2015
    1418Дебальцевский котел
    Политолог Владимир Корнилов в комментарии РИА Новости Украина заявил, что Ангела Меркель и Франсуа Олланд ездили в Москву именно по этой проблеме, поскольку "операция ополченцев стала приобретать угрожающие для украинской армии масштабы".
    Французский режиссер, философ и журналист Бернар-Анри Леви (слева)
    Болезненное внимание. Скорее бы Бернар-Анри Леви разлюбил Украину
    17:52 04.02.2015
    2551
    Ровно год назад, в начале февраля 2014 года, на сцене Евромайдана с пламенной речью выступил известный французский деятель Бернар-Анри Леви, именуемый некоторыми "философом и мыслителем".
    Депутаты пытались заблокировать Раду
    Рейтинги украинских политиков падают на фоне войны и кризиса в экономике
    17:47 12.01.2015
    1986Мир на Донбассе. Нормандский формат
    Эйфория после победы "революции достоинства" постепенно спадает, политики, ворвавшиеся во власть на "революционной" волне, стремительно теряют доверие граждан.
    Евромайдан
    Годовщина евромайдана: кто первым пролил кровь?
    15:31 26.11.2014
    1727Год Революции
    Перечитав за последнюю неделю десятки, если не сотни, материалов, посвященных годовщине евромайдана, поймал себя на мысли: прошел всего год – а часть хронологии тех событий, часть истории уже подчищена и забыта.
    Евромайдан
    "Евромайдан": от мирной акции до АТО
    15:30 13.11.2014
    3667Год Революции
    Поздним вечером 21 ноября 2013 года на Майдане Незалежности начался митинг протеста против решения правительства приостановить подготовку к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС. Никто и предположить не мог, что он закончится войной и расколом стране.
    Выборы главы ДНР и депутатов Народного Совета республики
    Выборы или фарс в "ЛНР" и "ДНР". Мнение экспертов
    15:42 03.11.2014
    1510Выборы в "ДНР"-"ЛНР" шаг к независимости?
    Выборы в непризнанных республиках Донбасса прошли достаточно предсказуемо: по сообщениям тамошних ЦИКов, лидируют нынешние главы "ЛНР" и "ДНР" Игорь Плотницкий и Александр Захарченко соответственно, а возглавляемые ими политсилы возглавляют гонку на выборах в парламенты.
    Митинг у Верховной Рады. Архивное фото
    От "мусорной люстрации" до "мусорных выборов" один шаг
    14:07 01.10.2014
    1446Люстрация мусорным баком
    То действо, которое сейчас происходит в Украине, далеко от любых демократических стандартов.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны