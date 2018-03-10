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За депутатский запрос — от 10 до 15 тысяч долларов, за обращение — от 3 до 5 тех же "зеленых". За все это — до 6 лет заключения. Вот она, политическая коррупция наглядно! И это не преступный режим Януковича, это наши дни.