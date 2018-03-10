Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что дело об убийстве в центре Киева бывшего депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова раскрыто. Эксперты и аналитики проанализировали озвученные Луценко результаты следствия.
Ровно 75 лет появился приказ, согласно которому украинец украинца должны были приветствовать в учреждениях и предприятиях словами "Слава Украине", а отвечать "Слава", с одновременным поднятием правой руки и раскрытой ладонью.
Проблема украинизации имеет достаточно длинную историю. В июле 1917 года общественный деятель и публицист Василий Шульгин счел нужным "громко протестовать против акта насильственной украинизации Южной Руси", напоминает политолог Владимир Корнилов.
Принятый в США законопроект по санкциям направлен, прежде всего, на ограничение конституционных полномочий президента США, а потому может быть даже оспорен в Конституционном суде, подчеркивает политолог Владимир Корнилов.
Если верить позиции Еврокомиссии, новые антироссийские санкции США незаконны и, оказывается, их можно оспорить в ВТО, отмечает политолог Владимир Корнилов. Но чем тогда они отличаются от антироссийских санкций, введенных самой Европой, задается он вопросом.
Журналист Стивен Сакур буквально распял экс-премьер-министра Арсения Яценюка в своей программе на BBC: к концу передачи на бывшего главу Кабмина было страшно смотреть – настолько раскраснелся и разволновался, отметил политолог Владимир Корнилов.
Издатели дневников идеолога нацизма Йозефа Геббельса могут иметь тайное намерение намекнуть украинской власти, что ей пора воспользоваться опытом идеолога "в последние дни", поскольку дневники относятся к 1945 году, предполагают эксперты.
Директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов считает, что условия документа, который предлагают принять Нидерланды, чтобы решить проблему с ратификацией соглашения об Ассоциации Украина-ЕС, не устроят украинскую сторону.
Все, за что украинские политики сейчас борются, - так это за благосклонность отдела кадров на бывшей улице Танковой, в посольстве США. Поэтому нет смысла обращать внимания на их рейтинги, считает политолог Владимир Корнилов.
За депутатский запрос — от 10 до 15 тысяч долларов, за обращение — от 3 до 5 тех же "зеленых". За все это — до 6 лет заключения. Вот она, политическая коррупция наглядно! И это не преступный режим Януковича, это наши дни.
Спустя год после победы "Евромайдана" Украина не стала европейской страной (вопреки утверждениям, развешанным на рекламных щитах в столице). Киев стремительно бежит прочь от Москвы, но с такой же скоростью удаляется и от Европы.
Политолог Владимир Корнилов в комментарии РИА Новости Украина заявил, что Ангела Меркель и Франсуа Олланд ездили в Москву именно по этой проблеме, поскольку "операция ополченцев стала приобретать угрожающие для украинской армии масштабы".
Перечитав за последнюю неделю десятки, если не сотни, материалов, посвященных годовщине евромайдана, поймал себя на мысли: прошел всего год – а часть хронологии тех событий, часть истории уже подчищена и забыта.
Поздним вечером 21 ноября 2013 года на Майдане Незалежности начался митинг протеста против решения правительства приостановить подготовку к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС. Никто и предположить не мог, что он закончится войной и расколом стране.
Выборы в непризнанных республиках Донбасса прошли достаточно предсказуемо: по сообщениям тамошних ЦИКов, лидируют нынешние главы "ЛНР" и "ДНР" Игорь Плотницкий и Александр Захарченко соответственно, а возглавляемые ими политсилы возглавляют гонку на выборах в парламенты.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".