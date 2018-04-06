Фесенко: новый состав ЦИК или перевыборы

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Отсрочка избрания нового состава Центральной избирательное комиссии задерживается из-за того, что на сегодняшний день все еще не закрыт вопрос досрочных парламентских выборов. Такая информация появилась в издании УНН.

Осведомленный источник в Верховной Раде Украины сообщил корреспонденту УНН: "Если будет принято решение проводить парламентские выборы, то действующий состав ЦИК многих устраивает. Во-вторых, все еще проводятся торги по представителям политических сил в обновлении состава ЦИК. Коалиционные партии требуют для себя решающего голоса в этом вопросе".

Он также добавил, что пока не будет принято окончательное решение по "решающему голосу в составе ЦИК", голосование по обновленному составу проводиться в Раде не будет.

Накануне глава Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что 12 из 14 кандидатов в члены ЦИК уже прошли спецпроверку и могут быть выдвинуты для утверждения их парламентариями.

Почему до сих пор не утвержден новый состав ЦИК, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог, глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що це все означає? Дострокові вибори ВР — все ще на порядку денному наших політиків? Чи якось інакше можна інтерпретувати інформацію від співрозмовника видання УНН?

— Ці "співрозмовники" і "поінформовані джерела" про дочасні парламентські вибори говорять вже з лютого, але жодного реального кроку в цьому напряму не відбулось. Я можу вам підтвердити, що деякі люди в провладній коаліції, точніше, дійсно, скажімо так, намагаються просувати цей проект. Але цей проект відповідає їх інтересам і, на мій погляд, абсолютно не відповідає інтересам президента. Тому у нього, на мій погляд, дуже мало шансів на успіх, і ще трохи, я думаю, максимум, до кінця травня ця тема буде закрита просто формально.

Хто зараз із політиків зацікавлений в дострокових виборах?

— Є деякі люди у правлячій фракції. От їм цікаво це. Можливо, хочуть заробити. Але вони не розуміють: навіть якщо зараз пройдуть дочасні парламентські вибори, якщо поміняється президент, то новий президент проведе нові парламентські вибори, тобто це марна праця. А дочасні парламентські вибори суттєво, я б навіть сказав, занадто послаблять позицію президента перед президентськими виборами.

Тобто питання буде закрито в контексті оновлення складу ЦВК?

— Ні. Питання ЦВК до цього не має жодного значення. Формальна причина озвучена Парубієм – це те, що два кандидати на посаду члена ЦВК ще не пройшли спецперевірки. Це формальна причина затримання. Неформальна — пов’язана з тим, що, скажімо так, відбуваються консультації з приводу того, буде чи не буде там представник Опоблоку, і головне, знову-таки, пакетне голосування. Треба підстрахуватись, тому що це дуже делікатна ситуація, підстрахуватись, щоб не було збоїв у процесі голосування за членів ЦВК. Тому, я думаю, що з дочасними парламентськими виборами це навряд чи пов’язано. І головне – чому до кінця травня? Тому що треба дивитись на Конституцію. Це ж не проста ситуація, знаєте, клацнути пальцями і провели дочасні парламентські вибори. Це треба зробити за конституційною процедурою, або потрібно міняти уряд, вірніше, скажімо так, відправляти у відставку уряд, і новий уряд не буде створений протягом двох місяців, або робиться висновок про те, що у нас немає коаліції, і треба створити нову коаліцію протягом місяця. Після цього, якщо не створена, призначаються дочасні парламентські вибори. Поки жодна з цих процедур не запущена і, відповідно, якщо до кінця травня нічого форс-мажорного не відбудеться, вже не буде сенсу проводити це, тому що з осені неформально почнеться вже виборча кампанія і, більше того, фактично не можна буде вже розпускати парламент.

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Що можна віднести до форс-мажорів?

— Форс-мажори – це або відставка уряду, або розпад коаліції, або якась вулична політична криза. Я вже назву більш побутовою мовою – новий Майдан. Але у нас не було жодного Майдану навесні і влітку. Чим ближче до літа, тим менший градус політичної активності. Я вам скажу так: травневі свята — будуть якісь знов конфлікти 9 травня, це і все. Помітингують хтось, але це не той час, коли відбувається Майдан. Тому, я ж кажу, я не вірю в цю версію. Вона мені здається сумнівною, і вірогідність цього сценарію дуже мала.

Хтось із кандидатів у нову ЦВК ризикує не пройти через затвердження в ВР?

— Тут не важливо, хто. Якщо відбувається збої, наприклад, з представником "Батьківщини" або з будь-якої партії насправді, відбувається збій, не вистачає голосів, і це може зруйнувати цю комбінацію і створити проблеми з голосуванням. Тому саме, дійсно, тут потрібні неформальні, неофіційні узгодження не тільки у коаліції, а з усіма різними політичними силами. Голосування за кожного конкретного члена ЦВК — це є проблема.

Робота ЦВК між виборами є важливою?

— Безумовно. Я думаю, що склад ЦВК обов’язково має бути затверджений на цій сесії для того, щоб він встигнув підготуватись. Тут же буде абсолютна більшість людей, практично всі, будуть новими, і вони мають підготуватись до президентських виборів. Так що на цій сесії обов’язково треба затвердити.

Якщо не буде затверджено, рішення її можна вважати нелегітимними, адже термін повноважень багатьох членів ЦВК закінчився ще в 2014 році?

— В усякому разі це буде привід для, скажімо так, того, щоб вважати вибори не зовсім легітимними. Скоріше за все, новий склад ЦВК буде затверджений і, скоріше за все, на цій сесії.

Тобто оновлення вже цієї весни відбудеться?

— Так.

К слову, политолог Кирилл Молчанов высказал мнение, что назначение членов ЦИК в Раде превратится в дерибан.

А аналитик гражданской сети "ОПОРА" Александр Клюжев отметил, что политики, президент и парламент демотивировали ЦИК осуществлять среднесрочные и долгосрочные меры в избирательной сфере.