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    Мягкая зависимость ЦИК от власти меняется на ручное управление - политолог

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    Политический кризис: страна в тупике (105)

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    По словам директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, если за список, предложенный президентом, проголосуют депутаты, номинально якобы все фракции будут представлены в ЦИК.
    РИА Новости Украина

    "Если этот список будет утвержден, это будет первая Центральная избирательная комиссия с настолько деформированным представительством. В списке – 6 прямых представителей Блока Петра Порошенко, 2 представителя "Народного фронта", по 1 от "Воли народа" и "Возрождения". Таким образом власть получит в этой комиссии абсолютно тотальное большинство", – сказал эксперт в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина "Политические итоги недели". 

    Смотрите также: Погребинский уточнил, в какой момент члены ЦИК "кинут" Порошенко

    В понедельник, 5 февраля, президент Петр Порошенко подал в Раду 14 кандидатов на членов ЦИК. Новый состав Центризбиркома обсуждался уже давно, но вот подбор кандидатов изрядно затянулся. Как известно, у 12 из 15 членов ЦИК срок полномочий истек еще 1 июня 2014 года, еще у одного – в феврале 2017 года, но они продолжают выполнять свои обязанности.

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