Мягкая зависимость ЦИК от власти меняется на ручное управление - политолог

"Если этот список будет утвержден, это будет первая Центральная избирательная комиссия с настолько деформированным представительством. В списке – 6 прямых представителей Блока Петра Порошенко, 2 представителя "Народного фронта", по 1 от "Воли народа" и "Возрождения". Таким образом власть получит в этой комиссии абсолютно тотальное большинство", – сказал эксперт в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина "Политические итоги недели".

Смотрите также: Погребинский уточнил, в какой момент члены ЦИК "кинут" Порошенко

В понедельник, 5 февраля, президент Петр Порошенко подал в Раду 14 кандидатов на членов ЦИК. Новый состав Центризбиркома обсуждался уже давно, но вот подбор кандидатов изрядно затянулся. Как известно, у 12 из 15 членов ЦИК срок полномочий истек еще 1 июня 2014 года, еще у одного – в феврале 2017 года, но они продолжают выполнять свои обязанности.