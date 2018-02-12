наверх
12.02.201807:29
Курсы валют НБУ
  • USD27.06- 0.07
  • EUR33.21- 0.02
Рубрики
Ещё
    Видео

    Власть взялась за ЦИК, потому что готовится к досрочным выборам - политолог

    Тема:

    Политический кризис: страна в тупике (105)

    (обновлено: )143
    Директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко высказала мнение, что власть взялась за ЦИК, потому что всерьез рассматривает сценарий досрочных парламентских выборов.
    РИА Новости Украина

    "Парламентские выборы до президентских – это шанс для нынешнего президента создать себе подконтрольный парламент", — заявила политолог в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина "Политические итоги недели".

    Смотрите также: Погребинский уточнил, в какой момент члены ЦИК "кинут" Порошенко

    В понедельник, 5 февраля, президент Петр Порошенко подал в Раду 14 кандидатов на членов ЦИК. Новый состав Центризбиркома обсуждался уже давно, но вот подбор кандидатов изрядно затянулся. Как известно, у 12 из 15 членов ЦИК срок полномочий истек еще 1 июня 2014 года, еще у одного – в феврале 2017 года, но они продолжают выполнять свои обязанности.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Крушение пассажирского самолета в Московской области
    Авиакатастрофа Ан-148 в России
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Судовое заседание по делу Бузины
    Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    Канцлер Германии Ангела Меркель
    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере