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    Погребинский уточнил, в какой момент члены ЦИК "кинут" Порошенко

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    Директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский уверен, что "люди президента" будут контролировать ситуацию в ЦИК до тех пор, пока у самого Петра Порошенко есть шанс избраться на второй срок.
    РИА Новости Украина

    "Когда станет ясно, что у Порошенко шанс нет, они его "кинут". И тогда образуется совсем другой расклад, даже из этих людей", – сообщил политолог в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина "Политические итоги недели". 

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    В понедельник, 5 февраля, президент Петр Порошенко подал в Раду 14 кандидатов на членов ЦИК. Новый состав Центризбиркома обсуждался уже давно, но вот подбор кандидатов изрядно затянулся. Как известно, у 12 из 15 членов ЦИК срок полномочий истек еще 1 июня 2014 года, еще у одного – в феврале 2017 года, но они продолжают выполнять свои обязанности.

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