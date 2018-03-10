Накануне президент Украины провел заседание СНБО, а президент РФ выступил с посланием Федеральному собранию, в МИД Украины завили, что Россия угрожает ядерными ударами, а Госдеп США одобрил продажу Киеву комплексов Javelin.
Директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский уверен, что "люди президента" будут контролировать ситуацию в ЦИК до тех пор, пока у самого Петра Порошенко есть шанс избраться на второй срок.
Настаивание на том, что Бандера – герой Украины, это тупик для властей, но они все равно продолжат гнуть эту линию, чтобы держать в тонусе свой электорат и отвлекать его от реальных проблем, считают эксперты.
Депутаты Рады проанализировали, как скоро может состояться принятие закона об Антикоррупционном суде, назначение нового состава ЦИК и главы Нацбанка, а также прокомментировали наиболее важные законы, которые рассмотрят на этой неделе.
Перебои с отоплением в Днепре, печальное состояние горбольницы Мариуполя, подорожание хлеба в Сумах, "перезагрузка" ЦИК и новый избирательный закон, а также "продуктовый туризм" на границе с Закарпатьем" - в обзоре регионов от РИА Новости Украина.
Депутат Рады от "Батькивщины" Алексей Рябчин отметил, что по словам президента, на время рассмотрения представления от "Батькивщины" был только старый кандидат", а теперь он "очень внимательно" рассмотрит нового кандидата.
По словам заместителя председателя ЦИК Андрея Магеры, на рассмотрении в ЦИК уже находятся свыше 100 обращений от глав областных государственных администраций относительно назначения в их регионах первых местных выборов, и что "эта цифра все увеличивается".
Первый тур президентских выборов обойдется государству в 1,33 миллиарда гривен, второй - 618 миллиона гривен. При этом ЦИК не проводил расчет необходимых средств для организации подготовки и проведения парламентских выборов в 2019 году.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Настаивание на том, что Бандера – герой Украины, это тупик для властей, но они все равно продолжат гнуть эту линию, чтобы держать в тонусе свой электорат и отвлекать его от реальных проблем, считают эксперты.
Директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский уверен, что "люди президента" будут контролировать ситуацию в ЦИК до тех пор, пока у самого Петра Порошенко есть шанс избраться на второй срок.
Накануне президент Украины провел заседание СНБО, а президент РФ выступил с посланием Федеральному собранию, в МИД Украины завили, что Россия угрожает ядерными ударами, а Госдеп США одобрил продажу Киеву комплексов Javelin.
Директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский уверен, что "люди президента" будут контролировать ситуацию в ЦИК до тех пор, пока у самого Петра Порошенко есть шанс избраться на второй срок.
Директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский уверен, что "люди президента" будут контролировать ситуацию в ЦИК до тех пор, пока у самого Петра Порошенко есть шанс избраться на второй срок.
Говоря о возможности подкупа членов Центральной избирательной комиссии, Охендовский ушел от прямого ответа, заявив, что лично его купить нельзя, а "по другим коллегам - думаю, надо задавать вопрос каждому отдельно".
Народные депутаты Семен Семенченко и Егор Соболев, находясь в Кривом Роге среди протестующих, потребовали отмены решения территориальной комиссии о победе на выборах Юрия Вилкула и отставки всех членов ЦИК Украины.
Народный депутат Владимир Парасюк устроил скандал во время заседания Центральной избирательной комиссии Украины.В зале заседаний он высказал претензии в плохой организации местных выборов члену ЦИК Жанне Усенко-Черной.
По данным ЦИК Украины, в 28 городах Украины состоится второй тур голосования на выборах городских голов. В Киеве за кресло мэра борются Виталий Кличко и Борислав Береза, в Днепропетровске - Александр Вилкул и Борис Филатов, во Львове - Андрей Садовый и Руслан Кошулинский
Явка на местных выборах в Украине, которые прошли в воскресенье, составила 46,62% избирателей, самыми активными были жители западных регионов, а наименьшая явка зафиксирована в Донбассе и в южных регионах. Подробнее в инфографике РИА Новости Украина.
Директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский уверен, что "люди президента" будут контролировать ситуацию в ЦИК до тех пор, пока у самого Петра Порошенко есть шанс избраться на второй срок.