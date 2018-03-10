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    ЦИК Украины

    • Источники: РИА Новости Украина
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    09:26 02.03.2018
    1614
    Накануне президент Украины провел заседание СНБО, а президент РФ выступил с посланием Федеральному собранию, в МИД Украины завили, что Россия угрожает ядерными ударами, а Госдеп США одобрил продажу Киеву комплексов Javelin.
    Андрей Магера. Архивное фото
    В ЦИК призвали местные власти обжаловать статус русского языка
    00:26 02.03.2018
    648Закон о языке: КСУ создал прецедент
    Член ЦИК Андрей Магера отметил, что после признания неконституционным закона Украины "Об основах государственной языковой политики" областные государственные администрации должны обратиться в суды.
    Почему возобновились переговоры по составу ЦИК — мнение Дьяченко. Видео
    Власть взялась за ЦИК, потому что готовится к досрочным выборам - политолог 
    06:25 12.02.2018
    434Досрочные выборы для Рады: ожидание и реальность
    Директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко высказала мнение, что власть взялась за ЦИК, потому что всерьез рассматривает сценарий досрочных парламентских выборов.
    Первый деформированный: Бортник о новом составе ЦИК. Видео
    Мягкая зависимость ЦИК от власти меняется на ручное управление - политолог 
    05:14 12.02.2018
    134Политический кризис: страна в тупике
    По словам директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, если за список, предложенный президентом, проголосуют депутаты, номинально якобы все фракции будут представлены в ЦИК.
    Погребинский рассказал, когда члены ЦИК кинут Порошенко. Видео
    Погребинский уточнил, в какой момент члены ЦИК "кинут" Порошенко 
    02:36 11.02.2018
    1963
    Директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский уверен, что "люди президента" будут контролировать ситуацию в ЦИК до тех пор, пока у самого Петра Порошенко есть шанс избраться на второй срок.
    Андрей Парубий
    Парубий сообщил, когда Рада назначит нового главу НБУ
    20:11 09.02.2018
    306
    Как сообщается на сайте Рады, Андрей Парубий прогнозирует, что на следующей пленарной неделе в парламенте будет решен вопрос о назначении главы Национального банка Украины.
    Герб Польши на здании посольства Республики Польша в Украине
    Власть уперлась в националистический тупик. Эксперты подвели итоги недели
    19:58 09.02.2018
    2858
    Настаивание на том, что Бандера – герой Украины, это тупик для властей, но они все равно продолжат гнуть эту линию, чтобы держать в тонусе свой электорат и отвлекать его от реальных проблем, считают эксперты.
    Здание Центральной избирательной комиссии (ЦИК)
    "Договорняк" рулит. Нардепы о назначении главы НБУ и новой ЦИК
    08:04 07.02.2018
    489Политический кризис: страна в тупике
    Депутаты Рады проанализировали, как скоро может состояться принятие закона об Антикоррупционном суде, назначение нового состава ЦИК и главы Нацбанка, а также прокомментировали наиболее важные законы, которые рассмотрят на этой неделе.
    Здание ЦИК
    ЦИК имени Порошенко
    18:12 31.01.2018
    504
    Понимая, что победить на президентских и парламентских выборах можно будет только благодаря фальсификациям, власть уже сейчас рассаживает в Центризбирком проверенных и преданных людей.
    Флаг Украины на здании ЦИК
    ТОП тем Украины: "перезагрузка" ЦИК, отопительный тупик в Днепре
    18:55 29.01.2018
    915
    Перебои с отоплением в Днепре, печальное состояние горбольницы Мариуполя, подорожание хлеба в Сумах, "перезагрузка" ЦИК и новый избирательный закон, а также "продуктовый туризм" на границе с Закарпатьем" - в обзоре регионов от РИА Новости Украина.
    Такого не было даже при Януковиче: Якубин о назначении новых членов ЦИК. Видео
    Политолог о разделе ЦИК: такого не было даже при Януковиче 
    05:37 28.01.2018
    784Политический кризис: страна в тупике
    По словам политолога Алексея Якубина, парламентские партии "Народный фронт" и "Блок Петра Порошенко" просто разделили на двоих членов Центральной избирательной комиссии.
    Ротация членов ЦИК: Украину ждет беспощадная борьба за власть — Золотарев
    Эксперт о ротации членов ЦИК: Украину ждет беспощадная борьба за власть 
    11:43 27.01.2018
    389
    Политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев напомнил, что нынешних членов ЦИК должны были сменить еще 1 июля 2014 года, но тогда вопрос провалили.
    Украинский завтрак в Давосе. Выступление Петра Порошенко
    Порошенко включит представителя "Батькивщины" в список кандидатов ЦИК
    12:35 25.01.2018
    235Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Депутат Рады от "Батькивщины" Алексей Рябчин отметил, что по словам президента, на время рассмотрения представления от "Батькивщины" был только старый кандидат", а теперь он "очень внимательно" рассмотрит нового кандидата.
    Центральная избирательная комиссия Украины
    "Батькивщина" могла умышленно не подать представителя в ЦИК - эксперт
    06:58 25.01.2018
    201Политический кризис: страна в тупике
    Эксперт Светлана Кушнир допускает, что "Батькивщина" могла не успеть или забыть внести свою кандидатуру в ЦИК, но могла и не внести умышленно, чтобы заявить об ущемлении властью.
    Флаг Украины на здании ЦИК
    У Порошенко будет основной "пакет акций" в новом ЦИК - эксперт
    06:57 24.01.2018
    232Политический кризис: страна в тупике
    Новый состав Центральной избирательной комиссии будет формироваться по принципу партийных квот, считает директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дяченко.
    Замглавы ЦИК Украины Андрей Магера
    Магера: ради голосов избирателей политики готовы на все
    10:36 02.01.2018
    116Политический кризис: страна в тупике
    Зампредседателя ЦИК Андрей Магера отметил, что как у провластных, так и оппозиционных сил в Украине нет ощущения, что государство - важнее политических рейтингов.
    Флаг Украины на здании ЦИК
    Нардеп сообщил, когда Рада займется новым составом ЦИК
    06:40 10.11.2017
    93
    По словам народного депутата Леонида Емца, у него "весомое предчувствие", что на следующей неделе Верховная Рада может "выйти на формирование нового состава ЦИК".
    Выборы в Украине
    Стало известно, когда пройдут первые местные выборы в Украине
    19:13 02.08.2017
    424
    По словам заместителя председателя ЦИК Андрея Магеры, на рассмотрении в ЦИК уже находятся свыше 100 обращений от глав областных государственных администраций относительно назначения в их регионах первых местных выборов, и что "эта цифра все увеличивается".
    Администрация президента Украины
    ЦИК оценил расходы на президентские выборы в 1,9 млрд грн
    04:46 29.06.2017
    141
    Первый тур президентских выборов обойдется государству в 1,33 миллиарда гривен, второй - 618 миллиона гривен. При этом ЦИК не проводил расчет необходимых средств для организации подготовки и проведения парламентских выборов в 2019 году.
    Акция Страусиный парад под зданием Верховной Рады
    Перформанс под Радой: "розовые страусы" vs нардепы 
    13:40 15.05.2017
    272
    Активисты "Реанимационного пакета реформ" и движения "Честно" под Верховной Радой устроили костюмированную акцию против затягивания процесса обновления Центризбиркома.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Герб Польши на здании посольства Республики Польша в Украине
    Власть уперлась в националистический тупик. Эксперты подвели итоги недели
    19:58 09.02.2018
    2858
    Настаивание на том, что Бандера – герой Украины, это тупик для властей, но они все равно продолжат гнуть эту линию, чтобы держать в тонусе свой электорат и отвлекать его от реальных проблем, считают эксперты.
    Погребинский рассказал, когда члены ЦИК кинут Порошенко. Видео
    Погребинский уточнил, в какой момент члены ЦИК "кинут" Порошенко 
    02:36 11.02.2018
    1963
    Директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский уверен, что "люди президента" будут контролировать ситуацию в ЦИК до тех пор, пока у самого Петра Порошенко есть шанс избраться на второй срок.
    Снегопад в Харькове
    Хроника 1 марта: снежный Армагеддон, проблемы с газом, послание Путина
    09:26 02.03.2018
    1614
    Накануне президент Украины провел заседание СНБО, а президент РФ выступил с посланием Федеральному собранию, в МИД Украины завили, что Россия угрожает ядерными ударами, а Госдеп США одобрил продажу Киеву комплексов Javelin.
    Андрей Магера. Архивное фото
    В ЦИК призвали местные власти обжаловать статус русского языка
    00:26 02.03.2018
    648
    Член ЦИК Андрей Магера отметил, что после признания неконституционным закона Украины "Об основах государственной языковой политики" областные государственные администрации должны обратиться в суды.
    Почему возобновились переговоры по составу ЦИК — мнение Дьяченко. Видео
    Власть взялась за ЦИК, потому что готовится к досрочным выборам - политолог 
    06:25 12.02.2018
    434
    Директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко высказала мнение, что власть взялась за ЦИК, потому что всерьез рассматривает сценарий досрочных парламентских выборов.
    Андрей Парубий
    Парубий сообщил, когда Рада назначит нового главу НБУ
    20:11 09.02.2018
    306
    Как сообщается на сайте Рады, Андрей Парубий прогнозирует, что на следующей пленарной неделе в парламенте будет решен вопрос о назначении главы Национального банка Украины.
    Первый деформированный: Бортник о новом составе ЦИК. Видео
    Мягкая зависимость ЦИК от власти меняется на ручное управление - политолог 
    05:14 12.02.2018
    134
    По словам директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, если за список, предложенный президентом, проголосуют депутаты, номинально якобы все фракции будут представлены в ЦИК.
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