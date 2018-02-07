ЦИК и выборы-2019. Порошенко узурпирует власть - Бойко

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду представление на кандидатов в новые члены Центральной избирательной комиссии, сообщил в Twitter спикер парламента Андрей Парубий.

"…президент Порошенко внес представление на членов Центральной избирательной комиссии в парламент. Я безотлагательно поручил отправить все документы кандидатов в члены ЦИК на спецпроверку", — сообщил он.

По словам нардепа от фракции "Оппозиционного блока" Юрия Бойко, Центризбирком должен формироваться по квотному принципу,а не как это заблагорассудится президенту.

"Фракция "Оппозиционного блока" подавала две кандидатуры в Центральную избирательную комиссию. Об этом у нас есть соответствующее официальное письмо. Но вопреки законодательству, сегодня оппозиции предлагают включить в состав ЦИК только одну кандидатуру. Это — ничто иное как нарушение наших прав. Ведь согласно закону, Центризбирком должен формироваться по квотному принципу, как это было всегда. На мой взгляд, таким образом президент узурпирует власть и пытается создать себе в ЦИК управляемое большинство. Мы выступаем категорически против этого. «Оппозиционный блок» будет настаивать на том, чтобы наша фракция имела в ЦИК две кандидатуры", — заявил Бойко.

Читайте также: Эксперт: Порошенко проиграет второй тур выборов любому, кроме…

Между тем, по словам политика, даже с технической точки зрения назначение новых членов Центризбиркома станет для Верховной Рады очередным проблемным вопросом.

"Мы уже видим, что со списком, который предложил президент, будут проблемы, ведь должностей — тринадцать, а поданных на сегодня кандидатур — четырнадцать", — подытожил лидер "Оппозиционного блока".