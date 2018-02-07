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    Интервью

    ЦИК и выборы-2019. Порошенко узурпирует власть - Бойко

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    По мнению лидера фракции "Оппозиционного блока" Центризбирком должен формироваться по квотному принципу, а не по личным предпочтениям президента Петра Порошенко.
    Юрий Бойко
    Украинское фото

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду представление на кандидатов в новые члены Центральной избирательной комиссии, сообщил в Twitter спикер парламента Андрей Парубий.

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    Украинское фото
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    "…президент Порошенко  внес представление на членов  Центральной избирательной комиссии в парламент. Я безотлагательно поручил отправить все документы кандидатов в члены ЦИК на спецпроверку", — сообщил он.

    По словам нардепа от фракции "Оппозиционного блока" Юрия Бойко, Центризбирком должен формироваться по квотному принципу,а не как это заблагорассудится президенту.

    "Фракция "Оппозиционного блока" подавала две кандидатуры в Центральную избирательную комиссию. Об этом у нас есть соответствующее официальное письмо. Но вопреки законодательству, сегодня оппозиции предлагают включить в состав ЦИК только одну кандидатуру. Это — ничто иное как нарушение наших прав. Ведь согласно закону, Центризбирком должен формироваться по квотному принципу, как это было всегда. На мой взгляд, таким образом президент узурпирует власть и пытается создать себе в ЦИК управляемое большинство. Мы выступаем категорически против этого. «Оппозиционный блок» будет настаивать на том, чтобы наша фракция имела в ЦИК две кандидатуры", — заявил Бойко.

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    Между тем, по словам политика, даже с технической точки зрения назначение новых членов Центризбиркома станет для Верховной Рады очередным проблемным вопросом.

    "Мы уже видим, что со списком, который предложил президент, будут проблемы, ведь должностей — тринадцать, а поданных на сегодня кандидатур — четырнадцать", — подытожил лидер "Оппозиционного блока".

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