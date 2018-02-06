"Свой" ЦИК. Порошенко мастер устраивать "собачьи бои" - Папиев

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Едва ли не впервые в истории Украины Центризбирком рискует быть составлен из людей, которые будут полностью преданы интересам действующей власти.

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду представление на кандидатов в новые члены Центральной избирательной комиссии, сообщил в Twitter спикер парламента Андрей Парубий.

"Только что президент Порошенко внес представление на членов Центральной избирательной комиссии в парламент. Я безотлагательно поручил отправить все документы кандидатов в члены ЦИК на спецпроверку", — сообщил он.

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Между тем, в списке, который предоставил президент отсутствуют кандидатуры, предложенные фракцией "Оппозиционного блока".

"Происходящее вокруг формирования ЦИК не укладывается ни в здравый смысл, ни в законы элементарной логики, ни в традиции", — говорит член регламентного Комитета ВР, нардеп Михаил Папиев. "Существует Закон о Украины о Центризбиркоме, в ст.2 части 6 четко записано, что президент подает в Раду кандидатуры, которые вносят депутатские фракции и группы. Если отталкиваться от количества депутатов в Раде, то "Оппозиционный блок" должен быть представлен в ЦИК двумя членами. Во все времена соблюдалась пропорция, но сейчас от нашей фракции нет ни одной кандидатуры. Если власть говорит о европейском выборе, то должна соответствовать Резолюции ООН номер 2203 от 25 января этого года. В ней пункт 6.7 четко говорит о том, украинская власть должна обеспечить формирование Центральной избирательной комиссии согласно пропорциям парламента".

Между тем, по словам депутата, власть не намерена учитывать интересы оппозиции.

"Кроме того, президент устраивает "собачьи бои". На тринадцать мест в составе комиссии Порошенко вносит четырнадцать кандидатов, и собирается еще дополнить этот список. О чем это говорит? О том, что будет рейтинговое голосование, в котором сработает "право сильного" — фракции "БПП" и "Народного фронта", а также приобщенные к ним "Воля народа" и "Видродження" буквально выдавят из комиссии каждого неугодного власти", — отметил Папиев.

В "Оппозиционном блоке" считают, что процесс формирования ЦИК "под президента" — подготовка к масштабным фальсификациям выборов.

"Но международные партнеры почему-то молчат. Я представляю, что было бы, если б такая ситуация сложилась во времена Виктора Януковича. Думаю, что уже было бы заявление Государственного департамента США, реакция посольств Большой семерки, стран Евросоюза. Все это двойные стандарты западных хозяев жизни. К этому нужно привыкать, но демократией это вряд ли можно назвать", — резюмировал Папиев.