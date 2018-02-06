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    Интервью

    "Свой" ЦИК. Порошенко мастер устраивать "собачьи бои" - Папиев

    (обновлено: )20421
    По мнению народного депутата Михаила Папиева, происходящее вокруг формирования ЦИК не укладывается ни в здравый смысл, ни в законы элементарной логики, ни в традиции.
    Михаил Папиев. Архивное фото
    Украинское фото

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Едва ли не впервые в истории Украины Центризбирком рискует быть составлен из людей, которые будут полностью преданы интересам действующей власти.

    Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду представление на кандидатов в новые члены Центральной избирательной комиссии, сообщил в Twitter спикер парламента Андрей Парубий

    "Только что президент Порошенко внес представление на членов Центральной избирательной комиссии в парламент. Я безотлагательно поручил отправить все документы кандидатов в члены ЦИК на спецпроверку", — сообщил он.

    Верховная рада
    Украинское фото
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    Между тем, в списке, который предоставил президент отсутствуют кандидатуры, предложенные фракцией "Оппозиционного блока".

    "Происходящее вокруг формирования ЦИК не укладывается ни в здравый смысл, ни в законы элементарной логики, ни в традиции", — говорит член регламентного Комитета ВР, нардеп Михаил Папиев. "Существует Закон о Украины о Центризбиркоме, в ст.2 части 6 четко записано, что президент подает в Раду кандидатуры, которые вносят депутатские фракции и группы. Если отталкиваться от количества депутатов в Раде, то "Оппозиционный блок" должен быть представлен в ЦИК двумя членами. Во все времена соблюдалась пропорция, но сейчас от нашей фракции нет ни одной кандидатуры. Если власть говорит о европейском выборе, то должна соответствовать Резолюции ООН номер 2203 от 25 января этого года. В ней пункт 6.7 четко говорит о том, украинская власть должна обеспечить формирование Центральной избирательной комиссии согласно пропорциям парламента".

    Между тем, по словам депутата, власть не намерена учитывать интересы оппозиции.

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    "Кроме того, президент устраивает "собачьи бои". На тринадцать мест в составе комиссии Порошенко вносит четырнадцать кандидатов, и собирается еще дополнить этот список. О чем это говорит? О том, что будет рейтинговое голосование, в котором сработает "право сильного" — фракции "БПП" и "Народного фронта", а также приобщенные к ним "Воля народа" и "Видродження" буквально выдавят из комиссии каждого неугодного власти", — отметил Папиев.

    В "Оппозиционном блоке" считают, что процесс формирования ЦИК "под президента" — подготовка к масштабным фальсификациям выборов.

    "Но международные партнеры почему-то молчат. Я представляю, что было бы, если б такая ситуация сложилась во времена Виктора Януковича. Думаю, что уже было бы заявление Государственного департамента США, реакция посольств Большой семерки, стран Евросоюза. Все это двойные стандарты западных хозяев жизни. К этому нужно привыкать, но демократией это вряд ли можно назвать", — резюмировал Папиев.

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