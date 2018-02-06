"Свой" ЦИК. Порошенко "кинет" оппозицию, выборы уже идут - Шуфрич

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Несмотря на то, что после протестов "Батькивщины" и лично Юлии Тимошенко в обновленном списке кандидатов в Центральную избирательную комиссию все-таки появились новые имена, в ЦИК вопреки законодательству все равно будут отсутствовать представители фракции "Оппозиционного блока".

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду представление на кандидатов в новые члены Центральной избирательной комиссии, сообщил в Twitter спикер парламента Андрей Парубий.

"Только что президент Порошенко внес представление на членов Центральной избирательной комиссии в парламент. Я безотлагательно поручил отправить все документы кандидатов в члены ЦИК на спецпроверку", — сообщил он.

По словам народного депутата от фракции "Оппозиционного блока" Нестора Шуфрича, если при старой власти действовали определенные джентельменские договоренности, а оппозиция даже получала большинство в ЦИК, то сейчас от этого не осталось и следа.

Читайте также: Украина Vs. Польша. Власть неадекватна — Шуфрич

"Тот факт, что президент собирается сформировать Центральную избирательную комиссию без присутствия реальной оппозиции говорит только о слабости Петра Порошенко. Очевидно, что власти ставят перед собой задачу контролировать кворум Центризбиркома. Весь беспредел, который сегодня происходит в стенах Верховной Рады, полное игнорирование законов и элементарных этических норм, демонстрирует только одно — руководство страны панически боится остаться без власти. Если раньше действовали определенные джентльменские договоренности, а оппозиция даже получала большинство в ЦИК, то сейчас от этого не осталось и следа. Порошенко боится реальной оппозиции и в итоге просто "кинет" ее. Возможны ли другие варианты? Только если внутри самой власти произойдет какой-нибудь большой конфликта или противостояние. В противном случае ничего не помешает Порошенко реализовать свой план. Что ж, это свидетельствует только об одном — выборы в Украине уже начались", — отметил политик.