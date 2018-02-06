наверх
06.02.201822:07
Курсы валют НБУ
  • USD27.74- 0.14
  • EUR34.51- 0.33
Рубрики
Ещё
    Интервью

    "Свой" ЦИК. Порошенко "кинет" оппозицию, выборы уже идут - Шуфрич

    (обновлено: )617110
    По мнению народного депутата Нестора Шуфрича, президент Петр Порошенко настолько боится проиграть выборы, что готов прибегнуть к любым, даже запрещенным приемам.
    Нестор Шуфрич
    Украинское фото

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Несмотря на то, что после протестов "Батькивщины" и лично Юлии Тимошенко в обновленном списке кандидатов в Центральную избирательную комиссию все-таки появились новые имена, в ЦИК вопреки законодательству все равно будут отсутствовать представители фракции "Оппозиционного блока".

    Верховная Рада, 6 февраля 2018
    УНИАН
    Украина напросилась на очередной виток дипломатической войны с Польшей

    Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду представление на кандидатов в новые члены Центральной избирательной комиссии, сообщил в Twitter спикер парламента Андрей Парубий.

    "Только что президент Порошенко внес представление на членов Центральной избирательной комиссии в парламент. Я безотлагательно поручил отправить все документы кандидатов в члены ЦИК на спецпроверку", — сообщил он.

    По словам народного депутата от фракции "Оппозиционного блока" Нестора Шуфрича, если при старой власти действовали определенные джентельменские договоренности, а оппозиция даже получала большинство в ЦИК, то сейчас от этого не осталось и следа.

    Читайте также: Украина Vs. Польша. Власть неадекватна — Шуфрич

    "Тот факт, что президент собирается сформировать Центральную избирательную комиссию без присутствия реальной оппозиции говорит только о слабости Петра Порошенко. Очевидно, что власти ставят перед собой задачу контролировать кворум Центризбиркома. Весь беспредел, который сегодня происходит в стенах Верховной Рады, полное игнорирование законов и элементарных этических норм, демонстрирует только одно — руководство страны панически боится остаться без власти. Если раньше действовали определенные джентльменские договоренности, а оппозиция даже получала большинство в ЦИК, то сейчас от этого не осталось и следа. Порошенко боится реальной оппозиции и в итоге просто "кинет" ее. Возможны ли другие варианты? Только если внутри самой власти произойдет какой-нибудь большой конфликта или противостояние. В противном случае ничего не помешает Порошенко реализовать свой план. Что ж, это свидетельствует только об одном — выборы в Украине уже начались", — отметил политик.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Украина - Польша: Бандера раздора
    Ситуация во Львовской области после снегопада
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Анатолий Матиос
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину