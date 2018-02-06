ЦИК от Порошенко: насколько "ручным" будет новый Центризбирком?

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Эпопея вокруг ЦИК

В понедельник, 5 февраля, президент Петр Порошенко таки подал в Раду 14 кандидатов на членов ЦИК.

Фотокопию документа разместил у себя в Facebook спикер парламента Андрей Парубий. "Только что президент Украины внес представление на членов Центральной избирательной комиссии в парламент. Я безотлагательно поручил отправить все документы кандидатов в члены ЦИК на спецпроверку", — написал он.

В списке — 14 кандидатов: Алла Басалаева, Наталия Бернацкая, Михаил Вербенский, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Ольга Желтова, Олег Конопольский, Светлана Кустова, Ольга Лотюк, Виталий Плукарь, Евгений Радченко, Татьяна Слипачук, Леонтий Шипилов и Татьяна Юзькова.

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Таким образом, из предыдущего списка от главы государства исключена нотариус, экс-замминистра Кабмина Надежда Синица, а вместо нее внесен кандидат от "Батькивщины" Андрей Евстигнеев (кандидат юридических наук, преподаватель Киевского национального университета им.Т.Шевченко).

Ранее вокруг кандидатур в новый состав ЦИК разразился политический скандал. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обвинила президента в том, что тот не включил кандидата от ее партии в новый состав ЦИК, и предположила, что это связано с подготовкой к фальсификациям на предстоящих выборах.

Сообразили на двоих

Новый состав Центризбиркома обсуждался уже давно, но вот подбор кандидатов изрядно затянулся. Как известно, у 12 из 15 членов ЦИК срок полномочий истек еще 1 июня 2014 года, еще у одного — в феврале 2017 года, но они продолжают выполнять свои обязанности.

23 января 2017 года стало известно, что президент Петр Порошенко подал на рассмотрение Рады представление о назначении нового состава ЦИК.

Но, как оказалось, в списке кандидатур от президента присутствуют исключительно лояльные Банковой люди. Большинство в перечне — представители БПП и "Народного фронта", есть представители "Самопомочи", Радикальной партии, "Возрождения", группы "Воля народа". Однако ключевые оппозиционные политсилы, "Оппозиционный блок" и "Батькивщина", вообще не получили представительства в избирательной комиссии. Что, естественно, сразу ставит под сомнение не только легитимность ЦИК, но и легитимность предстоящих выборов вообще.

Среди предложенных кандидатур президента остались 9 ранее внесенных им по квоте "Блока Петра Порошенко":

— директор департамента мониторинга и организационно-инспекторской работы Министерства внутренних дел Михаил Вербенский; — заместитель заведующего секретариата комитета Рады по вопросам правовой политики и правосудия Ольга Желтова; — экс-помощница Порошенко в Раде 7-го созыва Светлана Кустовая; — доцент кафедры конституционного и административного права Киевского национального университета им. Т. Шевченко Ольга Лотюк; — заведующий отделом мониторинга деятельности местных органов власти и поддержки их правотворческих инициатив департамента местного самоуправления и децентрализации Администрации Президента Виталий Плукар. — бывший заместитель министра Кабинета Министров Надежда Синица; — доцент кафедры международного права и специальных правовых дисциплин Национального университета Киево-Могилянская академия Леонтий Шипилов (Народный фронт); — директор по развитию международной общественной организации Интерньюз-Украина Евгения Радченко (Объединение Самопомич); — экс-заведующая отдела юридического управления ЦИКа по представительству интересов комиссии в судах Алла Басалаева (группа Видродження).

Среди новых претендентов: — юрист Татьяна Слипачук, которая была членом конкурсной комиссии по отбору руководства Государственного бюро расследований по квоте Президента; — Татьяна Юзькова (квота Радикальной партии Олега Ляшко); — первый заместитель министра юстиции Наталия Бернацкая (замененный кандидат НФ); — депутат Рады от НФ Ирина Ефремова (замененный кандидат НФ).

Оппозиция возмущена

Тимошенко и Ко начали бить во все колокола. Звон услышали во многих посольствах. В частности, посол Великобритании Джудит Гоф публично призвала "как можно скорее обновить состав ЦИК и обеспечить соответствующий политический баланс".

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А "Оппоблок" даже написал письма c жалобой на Порошенко послам стран "Большой семерки" и посольству ЕС в Украине.

По мнению "Оппоблока", не подав претендентов от их фракции в состав ЦИК, нарушаются права оппозиционной политической силы. "Игнорирование президентом Украины кандидатур от нашей политической силы не соответствует установленному в демократическом мире принципу обеспечения объективности и беспристрастности избирательного процесса", — говорилось в письме.

Однако это не единственный скандальный эпизод в ситуации с ЦИК. Как писала "Страна", был и другой. Оказывается, поначалу "Оппоблок" и "Батькивщина" сделали представления на старых членов Центризбиркома – его нынешнего председателя Охендовского и зама Усенко-Черную. Но Порошенко решил, что состав нужно обновить полностью, и эти кандидатуры отвел.

"И вот тут вопрос: а на каком основании? В каком законе говорится о том, что президент имеет единоличное право решать, каким будет состав Центризбиркома? Почему его мнение о том, что ЦИК надо обновить полностью, вообще имеет какое-то значение?", — писало издание.

По материалам из открытых источников интернет