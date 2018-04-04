Год до выборов. Порошенко не поможет "карманный" ЦИК

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Несмотря на то, что до президентских выборов в Украине остается ровно год, власти уже сейчас активно готовятся к будущему волеизъявлению. Арсенал влияния на результаты голосования весьма обширен — от влияния на сознание масс до влияния на тех, кто будет заниматься подсчетом голосов. Еще два месяца назад Петр Порошенко подал в Раду 14 кандидатов на членов ЦИК, большинство из которых условно можно назвать лояльными к Банковой. В самое ближайшее время парламент должен определить состав Центризбиркома, поэтому противники президента уже сейчас бьют в набат. Особенно на этом поприще старается его прямой конкурент Юлия Тимошенко, которая одной из первых заявила, что Порошенко формирует подконтрольный ему ЦИК.

Впрочем, по мнению политического эксперта, директора Фонда "Украинская политика" Костя Бондаренко, даже лояльность членов Центризбиркома не поможет Порошенко выиграть выборы.

Читайте также: Рудяков: Тимошенко выиграет выборы у Порошенко только если…

"Я бы не стал переоценивать возможности ЦИК в плане влияния на выборы. Конечно, можно добиться какой-то коррекции результатов, но как говорят знающие люди, она, как правило, не превышает трех процентов. Вбросы на избирательных участках, исправление в протоколах и все остальное не могут дать искажения результата больше, чем три процента. Разрыв между Порошенко или условной Юлией Тимошенко составлял незначительно количество, то можно было бы еще надеяться, что фальсификационная машина может привести к желаемому результату. В нынешней ситуации с рейтингом Петра Алексеевича, ему не поможет даже ЦИК", — считает политолог.

По словам политолога, подконтрольный Центризбирком — это фетиш старых времен.

"За ЦИК многие цепляются, считая, что нужно иметь "ручную" комиссию. Да, можно снять кандидата, ограничить его активность, но есть суды, в которых можно это оспорить. Поэтому для Порошенко гораздо важнее иметь контроль на судебную ситуацию", — отметил Бондаренко.