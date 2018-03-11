Выборы в непризнанных республиках Донбасса прошли достаточно предсказуемо: по сообщениям тамошних ЦИКов, лидируют нынешние главы "ЛНР" и "ДНР" Игорь Плотницкий и Александр Захарченко соответственно, а возглавляемые ими политсилы возглавляют гонку на выборах в парламенты.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.