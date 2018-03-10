День памяти и скорби 22 июня — официальная памятная дата начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В Бресте на улице Советской организаторы воссоздали атмосферу последнего мирного дня 1941 года.
Всего охрану правопорядка осуществляли около 300 полицейских. Заявки на проведение своих акций на Мемориале Славы подали областной совет ветеранов, союз ветеранов боевых действий Второй мировой войны и союз советских офицеров.
Парламент рекомендовал Министерству социальной политики создать специализированное подразделение по делам бывших партизан в составе Госслужбы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции (АТО).
Украинскому обществу навязывается только одна, официальная точка зрения на историю ВОВ. Она навязывается через систему образования, через СМИ, через деятельность Института национальной памяти. Несогласных объявляют "врагами Украины" и "агентами Путина", заявил историк Александр Каревин.
Защитники города более чем на 73 дня сковали Четвертую румынскую армию, противник потерял свыше 160 тысяч солдат и офицеров, около 200 самолетов, до 100 танков. К вечеру 16 октября 1941 года передовые части противника ворвались в Одессу.
Современная пропаганда в Украине пытается вложить в головы людей мифы, среди которых тезис, что ВОВ была "чужой" войной – советско-германской, а миллионы украинцев погибли за "европейский выбор Украины", отметил историк Александр Каревин.
В исторической науке принята цифра 26 миллионов 600 тысяч погибших – столько людей потерял СССР в ВОВ. Если бы за каждого погибшего в этой войне советского человека объявить минуту молчания, мир молчал бы 50 лет, отметила эксперт Галина Болсун.
В памяти белорусов ВОВ имеет особое значение, потому что в ней погиб каждый третий белорус, а и в академическом сообществе, и для общественности в целом исключен пересмотр основных событий, итогов и результатов войны, отметила Галина Болсун.
В геополитических противостояних больше всего теряет простой народ, которому нужен мир, нужно рабочее место и уважение к нему, и не надо его учить, с кем ему быть, не навязывать какую-то другую заокеанскую идею, отметил Эмил Чобу.
Ровно 75 лет назад нацистская Германия напала на Советский Союз, вспоминают мировые СМИ. По мнению некоторых экспертов и Сталин, и Гитлер в те времена состязались в строительстве бредовых утопий. Насколько было предопределено их столкновение?
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".