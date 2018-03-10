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    Великая Отечественная война (1941-1945)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 111
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    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и ветераны во время возложения цветов к могиле Неизвестного солдата
    Фотоитоги 22 июня: День памяти и скорби, дипломатия Порошенко и "летняя" Рада 
    18:58 22.06.2017
    507Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    День памяти и скорби 22 июня — официальная памятная дата начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В Бресте на улице Советской организаторы воссоздали атмосферу последнего мирного дня 1941 года.
    Президент РФ В. Путин и премьер-министр РФ Д. Медведев приняли участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата
    Путин в День памяти и скорби возложил венки к Могиле Неизвестного солдата 
    17:01 22.06.2017
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    Участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата также приняли премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин.
    В Харькове к Мемориалу Славы пришли 50 человек с красным флагом
    В Харькове к Мемориалу Славы пришли 50 человек с красным флагом
    16:45 22.06.2017
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    Всего охрану правопорядка осуществляли около 300 полицейских. Заявки на проведение своих акций на Мемориале Славы подали областной совет ветеранов, союз ветеранов боевых действий Второй мировой войны и союз советских офицеров.
    Оборона Одессы
    22 июня: День скорби и почтения памяти жертв войны
    07:10 22.06.2017
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    22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в истории – начало Великой Отечественной войны. Война длилась почти четыре года и стала самым крупным вооруженным столкновением в истории человечества.
    Верховная Рада. Архивное фото
    Рада ликвидировала комиссию по делам бывших партизан ВОВ
    22:22 23.05.2017
    243Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    Парламент рекомендовал Министерству социальной политики создать специализированное подразделение по делам бывших партизан в составе Госслужбы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции (АТО).
    Александр Каревин. Архивное фото
    Память о ВОВ нельзя растаскивать по "национальным квартирам" - историки
    08:59 05.05.2017
    720Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    Украинскому обществу навязывается только одна, официальная точка зрения на историю ВОВ. Она навязывается через систему образования, через СМИ, через деятельность Института национальной памяти. Несогласных объявляют "врагами Украины" и "агентами Путина", заявил историк Александр Каревин.
    Алексей Якубин
    Якубин: АТО мифологизируют как новую отечественную войну
    08:33 05.05.2017
    1283Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    Со стороны власти заметны попытки изменить суть понятия "Отечественная война", чтобы новой отечественной войной назвать продолжающуюся АТО, отмечает политический эксперт Алексей Якубин.
    Трагедия в Бабьем Яре. Архивное фото
    Массовые расстрелы в Бабьем Яре. Архивные фотографии 
    06:24 29.09.2016
    19182Трагедия Бабьего Яра. 75 лет спустя
    Бабий Яр получил всемирную известность как место массовых расстрелов гражданского населения, прежде всего евреев, цыган, киевских караимов, а также советских военнопленных.
    Массовые расстрелы в Бабьем Яре
    Массовое уничтожение евреев в Бабьем Яре. Справка
    05:53 29.09.2016
    1956Трагедия Бабьего Яра. 75 лет спустя
    По разным подсчетам, в Бабьем Яре в 1941-1943 годах было расстреляно от 70 до 200 тысяч человек. Среди убитых, кроме евреев, цыган, киевских караимов, и 621 член ОУН.
    Оборона Одессы
    Героическая оборона Одессы. Редкие фото 
    04:24 05.08.2016
    881День скорби: 75 лет с начала Великой Отечественной
    Защитники города более чем на 73 дня сковали Четвертую румынскую армию, противник потерял свыше 160 тысяч солдат и офицеров, около 200 самолетов, до 100 танков. К вечеру 16 октября 1941 года передовые части противника ворвались в Одессу.
    Бои на подступах к Одессе
    Оборона Одессы во время Великой Отечественной войны. Справка
    03:37 05.08.2016
    806День скорби: 75 лет с начала Великой Отечественной
    Оборона города возлагалась на Отдельную Приморскую армию под командованием генерала Георгия Софронова (с 5 октября — генерал-майора Ивана Петрова) и Черноморский флот.
    Парк Вечной Славы в Киеве
    Вспомним всех поименно. Неделя Памяти прошла в Киеве
    12:46 24.06.2016
    322День скорби: 75 лет с начала Великой Отечественной
    Несмотря на попытки переписать историю, 22 июня 1941 воспринимается большинством украинцев как день памяти и скорби по жертвам самой страшной войны в истории человечества.
    Стела Город-герой Киев на проспекте Победы
    Политика декоммунизации нагло искажает исторические факты - Пироженко
    03:14 23.06.2016
    456День скорби: 75 лет с начала Великой Отечественной
    Историк, кандидат философских наук Виктор Пироженко уверен, что декоммунизация, проводимая в Украине, противоречит не только логике, но и историческим фактам.
    Парк Вечной Славы в Киеве
    Сотрудники посольства РФ возложили цветы к памятнику Вечной Славы в Киеве
    19:00 22.06.2016
    195День скорби: 75 лет с начала Великой Отечественной
    Российские дипломаты, представители Россотрудничества и представители организаций российских соотечественников отметили в Киеве день 75-й годовщины начала Великой Отечественной войны.
    Александр Каревин
    Пропаганда в Украине извращает историю, называя ВОВ "чужой войной" – историк
    18:17 22.06.2016
    730День скорби: 75 лет с начала Великой Отечественной
    Современная пропаганда в Украине пытается вложить в головы людей мифы, среди которых тезис, что ВОВ была "чужой" войной – советско-германской, а миллионы украинцев погибли за "европейский выбор Украины", отметил историк Александр Каревин.
    Галина Болсун
    Эксперт: переписывать историю – преступление перед памятью миллионов погибших в ВОВ
    17:58 22.06.2016
    161День скорби: 75 лет с начала Великой Отечественной
    В исторической науке принята цифра 26 миллионов 600 тысяч погибших – столько людей потерял СССР в ВОВ. Если бы за каждого погибшего в этой войне советского человека объявить минуту молчания, мир молчал бы 50 лет, отметила эксперт Галина Болсун.
    Обращение Левитана 22 июня 1941 года: архивные кадры
    Обращение Левитана 22 июня 1941 года: архивные кадры 
    15:35 22.06.2016
    541День скорби: 75 лет с начала Великой Отечественной
    Диктор Всесоюзного радио Юрий Левитан 22 июня 1941 года объявил, что на рассвете фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война.
    Галина Болсун
    Пересмотр итогов и результатов ВОВ в Беларуси исключен – эксперт
    15:24 22.06.2016
    175День скорби: 75 лет с начала Великой Отечественной
    В памяти белорусов ВОВ имеет особое значение, потому что в ней погиб каждый третий белорус, а и в академическом сообществе, и для общественности в целом исключен пересмотр основных событий, итогов и результатов войны, отметила Галина Болсун.
    Бывший посол Молдовы в Румынии, доцент Государственного университета Молдовы Эмиль Чобу
    Мне жаль наше молодое поколение: экс-посол Молдовы об исторической памяти
    15:18 22.06.2016
    243День скорби: 75 лет с начала Великой Отечественной
    В геополитических противостояних больше всего теряет простой народ, которому нужен мир, нужно рабочее место и уважение к нему, и не надо его учить, с кем ему быть, не навязывать какую-то другую заокеанскую идею, отметил Эмил Чобу.
    Памятные мероприятия у мемориала в Бресте.
    Deutsche Welle. Виктор Ерофеев: кто бередит зажившую рану начала войны?
    14:29 22.06.2016
    4126День скорби: 75 лет с начала Великой Отечественной
    Ровно 75 лет назад нацистская Германия напала на Советский Союз, вспоминают мировые СМИ. По мнению некоторых экспертов и Сталин, и Гитлер в те времена состязались в строительстве бредовых утопий. Насколько было предопределено их столкновение?
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