Спивак: шизофрения в тренде – ВОВ вне закона, а СС-Галичина – герои

РИА Новости Украина

Отношение нынешнего украинского государства к своей истории меняется в зависимости от политической конъюнктуры, а двойные стандарты и двойная мораль сопровождают практически все последние решения и законы, принимаемые властью, уверен общественный деятель, политик Дмитрий Спивак.

На своей странице в Facebook он предлагает подумать, какие вырисовываются интересная закономерность и отвратительная манипуляция.

"…Значит, если ты пришёл возложить цветы с георгиевской ленточкой, или поддерживаешься идею и философию акции "Бессмертный полк", – ты агент Кремля, апологет Русского мира, сепаратист и государственный преступник. Да, да, именно преступник, т.к. за ношение георгиевской ленточки предусмотрена ответственность. Да и символы "коммунистического прошлого" сегодня вне Закона, ведь нам Практически запрещено поклоняться Героям Великой Отечественной", – отмечает Спивак.

Кстати, и сам термин "Великая Отечественная война" тоже отменён на государственном уровне, напоминает он.

"Мол, не было такой. Это совковый миф. Была исключительно Вторая Мировая. Выходит, это не армия народов Советского Союза освобождала Европу от гитлеровского мракобесия, а наши европейские партнёры освободили нас. Именно такая доктрина сегодня в политическом тренде. Иные суждения считаются преступными и провокационными", – пишет общественный деятель.

"Зато, продолжает он, если ты идёшь маршем, в честь годовщины дивизии "СС-Галичина", и выкрикиваешь практически нацистские лозунги, при этом вскидывая руку вверх, то ты – Украинский патриот и идейный националист. Тебя будет защищать полиция и Закон. Защищать от ветеранов (!!!!!!) и оправдывать любые твои действия", — возмущается Спивак.

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"Кроме того, когда радикальные группировки молодчиков с закрытыми лицами оскверняют памятники, мемориалы и могилы советских солдат, то они почти герои. А для из оправдания создаются мифы и легенды. Ни один из них не оказался на скамье подсудимых, и не одна подобная организация не уничтожена. Наоборот, они размножаются с завидной скоростью, а их спонсоры и покровители восседают в самых высоких кабинетах власти”, – подчеркивает он.

Facebook Дмитрия Спивака Комментарий Дмитрия Спивака о 9 мая

Более того, официальное прославление и героизация таких персонажей, как Шухевич, вообще возводится сегодня в ранг государственной политики и новой украинской идеологии, отмечает Спивак: под прикрытием мнимой декоммунизации нам пытаются привить эти ценностные убеждения: методом обмана, манипуляций, запугивания.

"Вы только вдумайтесь. Слова "Великая Отечественная" и уважение к Жукову – вне Закона, а "СС-Галичина" и почитание Шухевича — в рамках современной идеологической доктрины", – сообщает общественный деятель.

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На его взгляд, это чудовищно и он отказывается соблюдать эти догмы.

"Для меня это неприемлемо. Никто и никогда не заставит меня забыть, стереть из своего сознания и не произносить вслух слова "Великая Отечественная война", так же, как никто и никогда не заставит меня считать своим героем и новым символом Победы Шухевича или современных потомков дивизии Галичина или ОУН-УПА. И никакая страшилка про НКВД и Путина, вместе с его несуществующим "Русским миром", не сделает меня предателем своих дедушек, память о которых и подвиг которых я буду чтить ВСЕГДА. И даже, если это будет вне Закона, я готов понести ответственность за свои взгляды, свои убеждения и свои принципы", – пишет политик.

Также Спивак подчеркивает, что он "не совок и не ватник", не является ничьим агентом и не "отрабатывает гонорары".

"Таковы мои взгляды и убеждения. Я люблю свой город, свою страну и считаю себя достойным гражданином Украины. А политическая мода настолько изменчива и временна, что скоро и этот "замок" невежества и предательства рухнет…", – прогнозирует общественник.