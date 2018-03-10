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    Дмитрий Рогозин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 96
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    Самолет Ан-148
    В России объяснили, как отказывались от украинской продукции в ВПК
    04:13 26.02.2018
    1750США - Россия: санкции преткновения
    По словам вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, всего с 2014 года в России заместили украинскую продукцию более чем в ста образцах вооружений и военной техники, по продукции стран НАТО и ЕС — около 200.
    Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото
    В России сообщили, как отреагировали на усиление санкций США
    02:18 26.02.2018
    580США - Россия: санкции преткновения
    По словам вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, санкции - это реакция старого матерого врага на усиление России и сняты они будут только в случае, если страна снова станет слабой.
    Президент РФ Владимир Путин встретился со своими доверенными лицами
    "Шаг, лишенный смысла": реакция на "кремлевский список" США
    10:43 31.01.2018
    1556США - Россия: санкции преткновения
    США опубликовали "кремлевский доклад" - список российских чиновников, политиков, бизнесменов, приближенных к президенту РФ. Отмечается, что в отношении этих людей могут быть введены санкции. Москва считает такие действия беспрецедентными и лишенными логики.
    Дмитрий Рогозин. Архивное фото
    В России отреагировали на новые санкции США
    19:58 26.01.2018
    1092США - Россия: санкции преткновения
    По словам вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина подобные санкции снижают "привлекательность ОПК с точки зрения инвесторов, вложений в военные заводы для того, чтобы они могли производить качественную продукцию гражданского назначения".
    Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин
    Вице-премьер РФ нелестно высказался о судостроении в Украине
    11:55 20.08.2017
    1746
    Дмитрий Рогозин считает, что украинские коллеги не видят иной перспективы для своего судостроения, кроме как "носить кофе морпехам США" в Очакове.
    Дмитрий Рогозин
    Украинской промышленности и высокой науке пришел конец - Рогозин
    13:13 16.08.2017
    591
    По словам вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, "украинской промышленности, украинской высокой науке и технологиям наступил конец, и это преступление, которое было совершено киевской властью".
    Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото
    Россия в 2018 начнет создание сверхтяжелой ракеты
    12:00 16.08.2017
    739
    По словам вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, предлагается в рамках бюджетного процесса заложить несколько миллиардов рублей на работу по созданию сверхтяжелой ракеты.
    Города России. Москва
    Россия отреагировала на "ракетный" скандал вокруг Украины
    18:35 15.08.2017
    2172Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Комментируя скандал вокруг Украины и КНДР, вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Рогозин заявил, что "речь идет о контрабандной поставке в обход всех существующих международных запретов".
    Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото
    Вице-премьер РФ Рогозин объявлен персоной нон-грата в Молдавии
    14:51 02.08.2017
    307
    Как отмечается, глава МИД республики Андрей Галбур предложил сделать вице-премьера РФ персоной нон-грата в Молдавии и запретить ему пересекать территорию страны. Решении поддержали большинство членов кабмина.
    Флаг Румынии
    Глава МИД Румынии объяснил причину запрета на пролет самолета из РФ
    19:41 31.07.2017
    779
    Министр иностранных дел Румынии подчеркнул, что, по его мнению, "весь этот вопрос с пересечением воздушной границы Румынии был, очевидно, спланирован, чтобы создать политические разногласия между Румынией и Россией".
    Дмитрий Рогозин
    РФ выяснит, кто стоял за запретом на пролет самолета через Румынию
    01:13 30.07.2017
    534
    Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, который также летел в самолете российской авиакомпании S7, обещает применить "выверенные и и очень адресные" санкции.
    Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото
    Вице-премьер РФ Рогозин требует жестких мер против Румынии и Молдавии
    05:20 29.07.2017
    805
    Румынские власти под предлогом "санкционной персоны" на борту не дали пересечь воздушное пространство страны рейсу российской авиакомпании S7, которым из Москвы в Кишинев летел, в том числе, вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
    Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото
    Авиаперевозчик пояснил, почему Румыния не пропустила самолет с Рогозиным
    16:39 28.07.2017
    997
    Регулярному рейсу S7-157 по маршруту Москва – Кишинев было запрещено вхождение в воздушное пространство Румынии службой организации воздушного движения под предлогом нахождения на борту "санкционной персоны", сообщили в российской авиакомпании S7.
    Дмитрий Рогозин. Архивное фото
    Румыния не пропустила самолет с вице-премьером РФ в Молдавию
    16:00 28.07.2017
    635
    Посол России в Молдавии Фарит Мухаметшин сообщил, что самолет с вице-премьером России Дмитрием Рогозиным летел в Кишинев.
    Флаги Молдавии и России. Архивное фото
    Группу российских артистов не впустили в Молдавию
    05:41 28.07.2017
    589
    Российским артистам Дмитрию Дунаеву, Ляйсан Мингазовой, Лидии Музалевой, Ирине Масловой и герою Советского Союза Владимиру Гасояну отказали во въезде в Молдавию.
    Дмитрий Рогозин
    Запад создал противовес из Украины для России - вице-премьер РФ
    11:40 25.06.2017
    1515
    Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Рогозин заявил, что "Черногория для Сербии - это Украина для России". По его словам, американцы посеяли зерно вражды между украинцами и россиянами.
    Дмитрий Рогозин
    Рогозин грубо ответил на слова Климкина о Крыме
    13:30 19.03.2017
    1840
    Российский вице-премьер после обещания Климкина вернуть крымчанам свободу написал в своем микро-блоге: "Ну и тормоз! Они уже три года как свободны".
    Дмитрий Рогозин
    Средства сдерживания РФ не дадут США победить в ядерной войне - Рогозин
    22:25 19.02.2017
    673
    Как заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, с конца 1940-х годов США не оставляли попыток добиться технической возможности победы над Россией в ядерной войне.
    Дмитрий Рогозин. Архивное фото
    Рогозин: ждем переезда в РФ украинских авиаконструкторов
    19:34 28.01.2017
    2137
    Как заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, украинские авиаконструкторы и авиастроители не имеют сейчас никакой перспективы для работы в Киеве и, в целом, в Украине.
    Презентация авиационного комплекса МиГ-35 в Московской области
    Презентация авиационного комплекса МиГ-35 
    04:16 28.01.2017
    789
    Показанный в Луховицах МиГ-35 - это многоцелевой истребитель поколения "4++", представляющий собой дальнейшее развитие боевых самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2 в направлении повышения боевой эффективности и универсальности.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
    0
    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
    Самолет Ан-148
    В России объяснили, как отказывались от украинской продукции в ВПК
    04:13 26.02.2018
    1750
    По словам вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, всего с 2014 года в России заместили украинскую продукцию более чем в ста образцах вооружений и военной техники, по продукции стран НАТО и ЕС — около 200.
    Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото
    В России сообщили, как отреагировали на усиление санкций США
    02:18 26.02.2018
    580
    По словам вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, санкции - это реакция старого матерого врага на усиление России и сняты они будут только в случае, если страна снова станет слабой.
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