США опубликовали "кремлевский доклад" - список российских чиновников, политиков, бизнесменов, приближенных к президенту РФ. Отмечается, что в отношении этих людей могут быть введены санкции. Москва считает такие действия беспрецедентными и лишенными логики.
По словам вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина подобные санкции снижают "привлекательность ОПК с точки зрения инвесторов, вложений в военные заводы для того, чтобы они могли производить качественную продукцию гражданского назначения".
Как отмечается, глава МИД республики Андрей Галбур предложил сделать вице-премьера РФ персоной нон-грата в Молдавии и запретить ему пересекать территорию страны. Решении поддержали большинство членов кабмина.
Министр иностранных дел Румынии подчеркнул, что, по его мнению, "весь этот вопрос с пересечением воздушной границы Румынии был, очевидно, спланирован, чтобы создать политические разногласия между Румынией и Россией".
Румынские власти под предлогом "санкционной персоны" на борту не дали пересечь воздушное пространство страны рейсу российской авиакомпании S7, которым из Москвы в Кишинев летел, в том числе, вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
Регулярному рейсу S7-157 по маршруту Москва – Кишинев было запрещено вхождение в воздушное пространство Румынии службой организации воздушного движения под предлогом нахождения на борту "санкционной персоны", сообщили в российской авиакомпании S7.
Показанный в Луховицах МиГ-35 - это многоцелевой истребитель поколения "4++", представляющий собой дальнейшее развитие боевых самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2 в направлении повышения боевой эффективности и универсальности.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".