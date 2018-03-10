Россия выступает за выполнение контрактов по энергетике, при этом РФ обеспокоена прямыми угрозами украинских радикалов помешать транзиту газа, заявил в субботу глава российского государства Владимир Путин.
Владимир Путин потребовал дисциплинированно выполнять все контрактные обязательства перед Украиной, но заявил, что РФ должна быть готова заместить украинские товары на случай, если этого потребует ситуация.
Результатом участия Украины в международном авиакосмическом салоне МАКС-2013 в подмосковном Жуковском стали предложения контрактов на поставку продукции украинской "оборонки" примерно на 200 миллионов долларов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".