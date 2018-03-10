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    Контракты

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Владимир Путин
    Путин: РФ беспокоят угрозы украинских радикалов помешать транзиту газа
    13:53 24.05.2014
    15Отношения Украины и России
    Россия выступает за выполнение контрактов по энергетике, при этом РФ обеспокоена прямыми угрозами украинских радикалов помешать транзиту газа, заявил в субботу глава российского государства Владимир Путин.
    Владимир Путин
    Путин: РФ должна быть готова заместить украинские товары
    16:40 09.04.2014
    10
    Владимир Путин потребовал дисциплинированно выполнять все контрактные обязательства перед Украиной, но заявил, что РФ должна быть готова заместить украинские товары на случай, если этого потребует ситуация.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко призвал добиваться отмены газовых контрактов с РФ через суд
    20:59 03.04.2014
    37
    С такой инициативой он обратился в Кабмин после того, как правительство РФ решило отменить льготную пошлину на газ для Украины, или так называемую "харьковскую скидку".
    Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин
    Рогозин считает, что Украине "конец" без оружейных контрактов с РФ
    17:48 29.03.2014
    22Отношения Украины и России
    "Понимаете, во-первых, если они (Украина) будут рубить это дело, то им конец, для нас это проблема, но мы найдем других партнеров, которые нам будут это поставлять", - сказал Рогозин.
    Газопровод. Архивное фото
    "Газпром" и "Нафтогаз" подписали дополнения к обоим контрактам
    17:03 17.12.2013
    5Встреча Януковича и Путина в Москве
    Документы подписаны в присутствии президента РФ Владимира Путина и президента Украины Виктора Януковича после заседания двусторонней межгоскомиссии.
    Самолет Ил-76
    Украина на МАКС-2013 получила предложения на $200 млн
    17:04 02.09.2013
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    Результатом участия Украины в международном авиакосмическом салоне МАКС-2013 в подмосковном Жуковском стали предложения контрактов на поставку продукции украинской "оборонки" примерно на 200 миллионов долларов.
    Украина и Вьетнам подписали два контракта на ремонт авиадвигателей
    16:36 22.07.2013
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    Государственное предприятие "Укроборонсервис", входящее в состав госконцерна "Укроборонпром", и вьетнамская компания Vaxuco подписали два авиаремонтных контракта.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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