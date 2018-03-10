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    Заседания (ключевое слово)

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин
    Рогозин: ближайшее заседание Совета директоров ОСК пройдет в Крыму
    17:52 05.06.2014
    251Присоединение Крыма к РФ
    Ближайшее заседание Совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) будет проведено в Крыму, сообщил журналистам в четверг вице-премьер Дмитрий Рогозин.
    Заседание СБ ООН
    СБ ООН проведет в среду заседание по Украине - источник
    23:22 27.05.2014
    35Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Совет Безопасности ООН проведет в среду очередное заседание по Украине, сообщили РИА Новости осведомленный источник во всемирной организации.
    Логотип ООН на здании штаб-квартиры в Нью-Йорке. Архивное фото
    Киев продолжает добиваться в СБ ООН проведения экстренного заседания
    22:08 22.05.2014
    15Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Украина продолжает добиваться проведения очередного экстренного заседания Совета Безопасности ООН на этой неделе, несмотря на негативную реакцию России на эту идею, сообщил РИА Новости источник во всемирной организации.
    Логотип ООН на здании штаб-квартиры в Нью-Йорке. Архивное фото
    СБ ООН проводит закрытые консультации по Украине
    17:38 21.05.2014
    5Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Совет Безопасности ООН удалился в среду утром на закрытые консультации в полном составе по Украине, в ходе которых будет заслушана информация о ситуации с правами человека в этой стране.
    Заседание Верховной Рады
    Верховная Рада завершила заседание и вновь соберется 29 мая
    19:03 20.05.2014
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    Верховная Рада завершила свое заседание, следующее планируется провести 29 мая, уже после выборов президента страны, сообщил спикер парламента Александр Турчинов.
    Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
    Источник: Совет Россия-НАТО может 27 мая обсудить кризис в Украине
    16:15 19.05.2014
    17Политический кризис в Украине
    НАТО предложила 27 мая в качестве даты проведения заседания Совета Россия-НАТО на уровне послов, в ходе него будет обсуждаться ситуация в Украине, сообщил РИА Новости источник в альянсе.
    Собрание. Донецк
    Началось заседание парламента "ДНР" - пресс-служба
    16:11 16.05.2014
    72Спецоперация на востоке Украины
    В повестке дня начавшейся сессии Верховного совета Донецкой народной республики - обсуждение состава правительства "ДНР" и иные вопросы, заявил по телефону РИА Новости сотрудник пресс-службы провозглашенной республики Виталий Иванов.
    Пожар в здании Дома профсоюзов в Одессе. Архивное фото
    ВСК ВР проведет 20 мая в Одессе выездное заседание по событиям 2 мая
    10:46 16.05.2014
    6Кровь на улицах Мариуполя
    Комиссия Рады по расследованию фактов массовых убийств мирных граждан в Одессе, Мариуполе и Красноармейске, а также в других городах на юге и востоке Украины, решила провести 20 мая в Одессе заседание по событиям 2 мая, передает УНИАН.
    Город Таллин
    Заседание Североатлантического Совета НАТО впервые пройдет в Таллине
    23:46 07.05.2014
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    Неформальное заседание Совета НАТО, в котором примут участие генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, а также все послы стран альянса, впервые пройдет в Таллине с 8 по 9 мая, сообщила пресс-служба эстонского МИД.
    Арсений Яценюк
    Правительство проведет в среду выездное заседание в Харькове
    12:06 07.05.2014
    13Спецоперация на востоке Украины
    Правительство Украины проведет в среду выездное заседание в Харькове, сообщает пресс-служба украинского Кабмина.
    Зал заседаний Верховной Рады
    Депутаты обсудили АТО и события в Одессе без КПУ и ПР
    19:06 06.05.2014
    42Спецоперация на востоке Украины
    Народные депутаты собрались на еще одно внеочередное закрытое заседание, основной целью которого анонсировалось два пункта: заслушать силовиков по ситуации в Украине и разобраться в причинах гибели полусотни людей 2 мая в Одессе.
    Андрей Дещица
    Выборы в Украине будут обсуждаться на министерской встрече СЕ
    11:47 06.05.2014
    4Предвыборная гонка в Украине
    "Мы ожидаем сильное заявление в поддержку президентских выборов в Украине", - заявил и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица.
    Заседание Верховной Рады
    Парламент начал закрытое заседание, посвященное ситуации на Востоке
    10:30 06.05.2014
    25Спецоперация на востоке Украины
    Заседание Верховной Рады Украины, на котором будет заслушан отчет руководителей силовых ведомств относительно ситуации в стране и мер, принимаемых для стабилизации ситуации, началось во вторник.
    Александр Турчинов
    Турчинов требует от депутатов обязательного присутствия в Раде
    16:37 05.05.2014
    11Спецоперация на востоке Украины
    Спикер парламента Александр Турчинов обратился к депутатам с требованиям обязательно присутствовать на закрытом заседании Рады во вторник, сообщает в понедельник пресс-служба и.о. президента.
    Верховная Рада Украины
    Верховная Рада во вторник заслушает силовиков на закрытом заседании
    11:16 05.05.2014
    2Спецоперация на востоке Украины
    "Учитывая то, что заседание будет проходить в закрытом режиме, присутствие представителей СМИ будет ограничиваться пребыванием в кулуарах третьего этажа в здании парламента", - говорится в сообщении.
    Чиновники. Архивное фото
    Одесский губернатор созвал силовиков на экстренное совещание
    20:16 02.05.2014
    12Столкновения в Одессе
    Глава Одесской областной госадминистрации Владимир Немировский проводит экстренное совещание с руководством милиции и прокуратуры для поиска выхода из сложившейся в городе ситуации.
    Заседание СБ ООН
    Россия созывает СБ ООН из-за спецоперации в Славянске
    17:01 02.05.2014
    3Восстановление Славянска
    Россия созывает в пятницу Совет Безопасности ООН на экстренное заседание в связи с карательной операцией украинских силовиков в Славянске, сообщил глава пресс-службы российского постпредства при всемирной организации Алексей Зайцев.
    Александр Турчинов
    Турчинов: Рада заслушает силовиков на заседании 6 мая
    14:41 29.04.2014
    3Спецоперация на востоке Украины
    Назначенный Верховной Радой исполняющим обязанности президента Александр Турчинов во вторник предложил депутатам провести следующее заседание 6 мая и заслушать на нем представителей силовых ведомств.
    Логотип ОБСЕ. Архивное фото
    ОБСЕ на экстренном заседании обсудит взаимодействие с Украиной
    14:42 28.04.2014
    5Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Экстренное заседание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) будет посвящено текущим вопросам безопасности в регионе ОБСЕ и взаимодействию Организации с Украиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОБСЕ.
    Заседание Верховной Рады Украины
    Депутат предложил провести выездное заседание Рады на Востоке
    12:09 24.04.2014
    7Спецоперация на востоке Украины
    Внефракционный народный депутат Верховной Рады Михаил Опанащенко предложил провести в среду, 30 апреля выездное заседание парламента Украины на востоке страны, где не прекращаются митинги сторонников федерализации.
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