Украина продолжает добиваться проведения очередного экстренного заседания Совета Безопасности ООН на этой неделе, несмотря на негативную реакцию России на эту идею, сообщил РИА Новости источник во всемирной организации.
В повестке дня начавшейся сессии Верховного совета Донецкой народной республики - обсуждение состава правительства "ДНР" и иные вопросы, заявил по телефону РИА Новости сотрудник пресс-службы провозглашенной республики Виталий Иванов.
Комиссия Рады по расследованию фактов массовых убийств мирных граждан в Одессе, Мариуполе и Красноармейске, а также в других городах на юге и востоке Украины, решила провести 20 мая в Одессе заседание по событиям 2 мая, передает УНИАН.
Неформальное заседание Совета НАТО, в котором примут участие генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, а также все послы стран альянса, впервые пройдет в Таллине с 8 по 9 мая, сообщила пресс-служба эстонского МИД.
Народные депутаты собрались на еще одно внеочередное закрытое заседание, основной целью которого анонсировалось два пункта: заслушать силовиков по ситуации в Украине и разобраться в причинах гибели полусотни людей 2 мая в Одессе.
Россия созывает в пятницу Совет Безопасности ООН на экстренное заседание в связи с карательной операцией украинских силовиков в Славянске, сообщил глава пресс-службы российского постпредства при всемирной организации Алексей Зайцев.
Экстренное заседание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) будет посвящено текущим вопросам безопасности в регионе ОБСЕ и взаимодействию Организации с Украиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОБСЕ.
Внефракционный народный депутат Верховной Рады Михаил Опанащенко предложил провести в среду, 30 апреля выездное заседание парламента Украины на востоке страны, где не прекращаются митинги сторонников федерализации.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".