наверх
26.02.201804:02
Курсы валют НБУ
  • USD26.99- 0.08
  • EUR33.19- 0.04
Рубрики
Ещё
    Россия

    В России сообщили, как отреагировали на усиление санкций США

    Тема:

    США - Россия: санкции преткновения (671)

    (обновлено: )146
    По словам вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, санкции - это реакция старого матерого врага на усиление России и сняты они будут только в случае, если страна снова станет слабой.
    Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Ограничительные меры, которые Запад ввел против России, останутся навсегда, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

    Флаг США и флаг России
    Mladen ANTONOV / AFP
    Минфин США испугался введения санкций на госдолг РФ

    Читайте также: Украинские реформы обойдутся Европе в 30 млн евро

    "Санкции — это реакция старого матерого врага на наше усиление. И сняты они будут только в случае, если мы снова станем слабыми", — сказал Рогозин в интервью газете "Коммерсант".

    По словам вице-премьера, для России санкции — это шанс проявить лучшие черты национального характера.

    В ответ на вопрос, не мешают ли санкции перевооружению армии, Рогозин пояснил, что "сложности" есть, но меры приняты.

    "Создан антисанкционный штаб коллегии ВПК, чья основная задача заключается в недопущении срывов сроков поставки продукции военного назначения внутренним и внешним заказчикам", — сказал вице-премьер.

    Напомним, Минфин США опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели – всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

    Президент РФ Владимир Путин назвал доклад "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США в целом. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, воздержится от ответных шагов после публикации списка и будет следить за развитием ситуации. Глава государства также отметил, что Россия на этом фоне должна заниматься в первую очередь внутренними вопросами, руководствуясь правилом "собака лает, а караван идет".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Прорыв трубы в Харькове
    Морозы атакуют. Часть Харькова без тепла
    Как российские хоккеисты пели гимн России под музыку олимпийского гимна. Видео
    Олимпиада в Пхенчхане: закрытие и результаты
    Гройсман о фокусниках, обещающих дешевый газ. Видео
    Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Разрушенный в результате обстрелов балкон в многоквартирном жилом доме в Донбассе. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: закон вступает в силу, что дальше?