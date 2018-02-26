В России сообщили, как отреагировали на усиление санкций США

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Ограничительные меры, которые Запад ввел против России, останутся навсегда, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Читайте также: Украинские реформы обойдутся Европе в 30 млн евро

"Санкции — это реакция старого матерого врага на наше усиление. И сняты они будут только в случае, если мы снова станем слабыми", — сказал Рогозин в интервью газете "Коммерсант".

По словам вице-премьера, для России санкции — это шанс проявить лучшие черты национального характера.

В ответ на вопрос, не мешают ли санкции перевооружению армии, Рогозин пояснил, что "сложности" есть, но меры приняты.

"Создан антисанкционный штаб коллегии ВПК, чья основная задача заключается в недопущении срывов сроков поставки продукции военного назначения внутренним и внешним заказчикам", — сказал вице-премьер.

Напомним, Минфин США опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели – всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

Президент РФ Владимир Путин назвал доклад "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США в целом. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, воздержится от ответных шагов после публикации списка и будет следить за развитием ситуации. Глава государства также отметил, что Россия на этом фоне должна заниматься в первую очередь внутренними вопросами, руководствуясь правилом "собака лает, а караван идет".