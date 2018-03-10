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    Evraz Group

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Доменная печь. Архивное фото
    Evraz продает метзавод в Украине
    11:02 01.03.2018
    225
    Evraz подписал договор о продаже своего металлургического завода в Украине группе DCH. Платеж в 106 миллионов долларов будет осуществлен несколькими траншами.
    Уголь
    Evraz планирует увеличить добычу угля и его продажи в Украине - на 24%
    06:05 19.10.2016
    631Украина в тисках энергозависимости
    По заявлению компании Evraz, украинский рынок коксующегося угля демонстрирует высокую рентабельность. Средняя рентабельность по EBITDA в текущем году составила 27 долларов на тонну.
    Игорь Коломойский. Архивное фото
    Коломойский: генерал в войне за капитал, солдат в войне за мир
    13:40 25.03.2015
    10134Отставка Коломойского. Что дальше.
    Крайне жесткий и бескомпромиссный бизнесмен, скандальный олигарх, один из наиболее влиятельных людей в Украине, теперь уже бывший губернатор Днепропетровской области: портрет Игоря Коломойского, который точно не собирается сдаваться.
    Игорь Коломойский
    Прокуратура РФ и СК проверят наличие у Коломойского акций Evraz - СМИ
    04:22 25.03.2015
    729Отставка Коломойского. Что дальше.
    Если факт принадлежности Коломойскому доли в горно-металлургическом холдинге подтвердится, к уже арестованным в России активам губернатора Днепропетровской области добавится еще один.
    Реакция кубинцев на нормализацию отношений Острова Свободы с США
    Куба призвала компании из РФ инвестировать в энергетику, коммуникаций и туризм
    04:08 20.12.2014
    163
    По итогам заседания совместной межправительственной комиссии были подписаны протоколы по сотрудничеству в области науки, технологии и инноваций, а также план действий на 2015 год комитета промышленников Куба-Россия.
    Сергей Тарута
    Суд в Красноярске РФ признал банкротом комбинат, связанный с Тарутой
    12:34 11.11.2014
    114
    Сергей Тарута выступил поручителем одного из самых крупных в Сибири комбината по производству шпона и фанеры ООО "Енисейский фанерный комбинат" (ЕФК).
    Evraz не планирует продавать активы в Украине и Италии
    20:04 09.04.2014
    50
    Evraz Plc, крупнейший производитель стали в РФ, не планирует продавать активы в Украине, а также листопрокатный завод Evraz Palini e Bertoli в Италии.
    Работа электрометаллургического комбината
    Evraz планирует ввести технологию ПУТ на украинском заводе
    20:20 11.04.2013
    53
    Evraz Plc планирует ввести технологию вдувания пылеугольного топлива (ПУТ, PCI) на ПАО "Евраз - ДМЗ им. Петровского" в Днепропетровске в течение 1,5 - 2 лет, заявил президент Evraz Александр Фролов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Доменная печь. Архивное фото
    Evraz продает метзавод в Украине
    11:02 01.03.2018
    225
    Evraz подписал договор о продаже своего металлургического завода в Украине группе DCH. Платеж в 106 миллионов долларов будет осуществлен несколькими траншами.
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