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    Экономика

    Evraz продает метзавод в Украине

    (обновлено: )17910
    Evraz подписал договор о продаже своего металлургического завода в Украине группе DCH. Платеж в 106 миллионов долларов будет осуществлен несколькими траншами.
    Доменная печь. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Компания Evraz подписал договор о продаже своего металлургического завода в Украине группе DCH за 106 миллионов долларов, говорится в сообщении компании.

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    Платежи будут осуществлены несколькими траншами, первоначальный взнос на сумму 25 миллионов долларов будет выплачен в течение пяти дней после подписания договора купли-продажи, остальная сумма – не позднее 15 декабря 2018 года.

    Средства, полученные от сделки, будут направлены на общекорпоративные цели.

    Evraz — международная вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в Украине, РФ, США, Канаде, Чехии, Италии, Казахстане и ЮАР. Штаб-квартира находится в Лондоне. Летом 2006 года крупный пакет акций (около 40 процентов) компании был продан структурам российского предпринимателя Романа Абрамовича за 3 млрд долларов.

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