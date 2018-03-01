Evraz продает метзавод в Украине

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Компания Evraz подписал договор о продаже своего металлургического завода в Украине группе DCH за 106 миллионов долларов, говорится в сообщении компании.

Платежи будут осуществлены несколькими траншами, первоначальный взнос на сумму 25 миллионов долларов будет выплачен в течение пяти дней после подписания договора купли-продажи, остальная сумма – не позднее 15 декабря 2018 года.

Средства, полученные от сделки, будут направлены на общекорпоративные цели.

Evraz — международная вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в Украине, РФ, США, Канаде, Чехии, Италии, Казахстане и ЮАР. Штаб-квартира находится в Лондоне. Летом 2006 года крупный пакет акций (около 40 процентов) компании был продан структурам российского предпринимателя Романа Абрамовича за 3 млрд долларов.