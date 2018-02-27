Надругательство над историей: гордость сдается на металлолом ежедневно

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Охотники за металлом

Сколько стоит история? Как бы цинично не звучало, но этот вопрос все чаще задают в последнее время. Надругательства над могилами и памятниками стали в Украине частым явлением. Однако если ранее вандалы руководствовались скорее идеологическими мотивами, то сейчас — все чаще жаждой наживы. Металл то нынче стоит дорого.

Полиция расследует акты вандализма, но вот о привлечении к ответственности виновных мало что слышно.

Добрались до Леси

Последний дерзкий случай вандализма произошел в Киеве. На минувших выходных стало известно, что в столице на Байковом кладбище неизвестные ограбили могилу известной поэтессы Леси Украинки. И это в канун дня ее рождения, который отмечают в Украине 25 февраля.

С памятника украли бронзовые гирлянды, оставив лишь металлические штыри.

"25 февраля – день рождения Леси Украинки. Накануне, как и в предыдущие годы, к ее могиле на Байковом кладбище пришли писатели, работники Публичной библиотеки имени Леси Украинки, поклонники таланта Леси. И буквально остолбенели, увидев разоренный памятник великой поэтессе – от величественных бронзовых гирлянд, которые со всех сторон украшали памятник, остались лишь металлические штыри", – сообщил у себя в Facebook глава Нацсоюза писателей Михаил Сидоржевский.

Он заявил, что намерен с жалобой обращаться в полицию и Министерство культуры.

"Также мы будем обращаться в Министерство культуры с ходатайством о восстановлении памятника", – предупредил Сидоржевский.

По факту осквернения памятника украинские правоохранители начали расследование.

"По данному случаю мы не знаем точно, возможно еще городская администрация не восстанавливала этот памятник, и представители союза писателей, которые пришли — решили, что этот случай был недавно. Туда будет направлено участкового офицера, который узнает, что там и к чему", — сообщили в Нацполиции.

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Следует отметить, что это уже первый акт вандализма в отношении Леси Украинки.

Аналогичный случай произошел в Киеве 23 апреля 2017 года. Тогда с могилы на Байковом кладбище тоже украли бронзовые элементы.

Могила поэтессы Леси Украинки — памятник истории национального значения. В 1939 году на могиле был установлен надгробный бронзовый памятник на гранитном постаменте.

Украли голову Шевченко

Добрались охотники за металлом и до символа нации — Тараса Шевченко.

11 февраля 2018 года на Львовщине неизвестные отбили голову бронзовой статуе Тараса Шевченко в парке города Стрый. Вблизи поврежденного памятника голову так и не нашли. Полиция начала доследственную проверку.

Бетонный памятник покрыт бронзой. Он был установлен еще в 1958 году.

Ранее скульптура уже подвергалась нападению. В декабре 2017 года неизвестные украли со спины и ноги Шевченко бронзовое покрытие. Однако тогда полиция расследовала инцидент не как "вандализм", а как "кражу металла".

Случай вандализма на Львовщине вызвал бурю возмущения в соцсетях. "Додекоммунизировались", "Ленины закончились, настал черед Шевченков", "Утратили уже все человеческое", — писали гневно украинцы в соцсетях. Некоторые в комментариях советовали "искать голову памятника в приемках металлолома" — металл-то нынче стоит дорого.

Установили и украли

В апреле 2017 года в Дружковке (Донецкой области) неизвестные украли памятный знак воинам АТО. По иронии судьбы, это произошло в день его установления 22 апреля.

Тогда данный факт полиция внесла в Единый реестр досудебных расследований.

Отмечалось, что гранитный знак с надписью о том, что на этом месте будет установлен памятник погибшим в АТО, был изготовлен по заказу и за средства местных властей.

От Швейка до Бендера

18 апреля 2017 года неизвестные похитили бронзовую мини-статую бравого солдата Швейка с фасада легендарной пивной "Гамбринус". Позже полицейские сообщили о задержании 30-летней одесситки. Задержанная тогда объяснила, что похищенную бронзовую фигуру хотела в дальнейшем продать. Теперь женщине грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

Перед этим 9 апреля в Одессе неизвестные повредили мемориальную доску в честь героя романов Ильфа и Петрова Остапа Бендера и украли его бронзовый медальный профиль.

Разобрали Вечный огонь

В начале апреля в Киеве неизвестные украли четыре бронзовые детали "Вечного огня" в парке Славы. Кражу обнаружили коммунальщики в воскресенье, 2 апреля.

Напомним, мемориал Вечной Славы состоит из обелиска и Аллеи Павших Героев, где расположены 34 могилы воинов, погибших в годы Второй мировой.

А коник без ноги

Немало удивила киевлян и кража в столице части памятника командиру Красной армии Николаю Щорсу. Конь, который является частью памятника Щорсу, лишился части ноги. Примечательно, что злоумышленники так и остались никем незамеченными.

Власти расценили инцидент как акт вандализма, однако сам монумент "приговорили" к демонтажу еще прошлым летом. Полиция завела уголовное дело по статье 194 УК Украины — "умышленное уничтожение или повреждение имущества".

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Напомним, националисты собирались снести памятник еще 24 августа 2016 года. Накануне Дня Независимости Щорса оградили лесами, но десятки полицейских встали на его защиту. Киевские власти заявили, что памятник Щорсу демонтируют лишь после того, как Минкультуры исключит его из перечня объектов культурного наследия. Демонтаж монумента был запланирован на конец августа, однако памятник просто завесили полотнищем цвета флага Украины.

По материалам из открытых источников интернет