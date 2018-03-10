Делегации сосредоточат свое внимание на том, что необходимо сделать для того, чтобы вновь открыть посольства, обе стороны заинтересованы в том, чтобы сделать это как можно скорее, заявили в госдепартаменте США накануне начала переговоров.
"Мы готовы к сотрудничеству с США в двустороннем и многостороннем формате перед лицом тех вызовов, которые требуют немедленного гуманитарного коллективного ответа - эти вопросы никогда не должны политизироваться", - заявил Кастро.
По итогам заседания совместной межправительственной комиссии были подписаны протоколы по сотрудничеству в области науки, технологии и инноваций, а также план действий на 2015 год комитета промышленников Куба-Россия.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заключила контракт с правительством Кубы, согласно которому ВОЗ гарантирует перемещение в третьи страны персонала, работающего в Западной Африке. В Сьерра-Леоне работают 165 кубинских врачей.
По предварительным данным, авария произошла на шоссе в центральной части острова. Французы направлялись из города Санта-Клара на курорт Варадеро. Погибших в ДТП нет, ранения также получили водитель автобуса и гид, оба кубинцы.
Совет Министров Кубы квалифицировал как безответственное намерение кубинской парфюмерной компании Labiofarm выпустить туалетную воду "Эрнесто" и "Уго" в честь революционера Эрнесто Че Гевары и президента Венесуэлы Уго Чавеса.
Власти Кубы в ближайшее время направят 461 врача в страны Африки для борьбы с вирусом Эбола, сообщила директор центрального отделения по медицинскому сотрудничеству кубинского Министерства общественного здравоохранения Регла Ангуло Пардо.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".