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    Правительство Кубы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 19
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    Флаг Республики Куба
    США и Куба обсудят возобновление дипотношений в Вашингтоне
    01:31 27.02.2015
    87Восстановление отношений Кубы и США: визит Обамы
    Делегации сосредоточат свое внимание на том, что необходимо сделать для того, чтобы вновь открыть посольства, обе стороны заинтересованы в том, чтобы сделать это как можно скорее, заявили в госдепартаменте США накануне начала переговоров.
    Здание Белого дома в Вашингтоне
    США не намерены обсуждать с Кубой возврат базы в Гуантанамо
    18:40 04.02.2015
    85
    Представитель государственного департамента США на переговорах с Кубой Роберта Джейкобсон отметила, что "вопрос Гуантанамо не рассматривается в ходе этих переговоров".
    Гавана
    Куба и США на следующей неделе обсудят вопрос об открытии посольств
    04:38 18.01.2015
    101
    В среду, 21 января, делегации планируют обсудить миграционные вопросы, в частности, меры, направленные на борьбу с нелегальной миграцией и теневым бизнесом, связанным с переброской мигрантов.
    Реакция кубинцев на нормализацию отношений Острова Свободы с США
    Не менее 30 заключенных освобождены на Кубе по соглашению с США
    02:58 09.01.2015
    58Восстановление отношений Кубы и США: визит Обамы
    Сейчас насчитывается 30 освобожденных, 24 которых из UNPACU (Патриотический союз Кубы), заявил один из лидеров этой запрещенной на Кубе организации Хосе Даниэль Феррер.
    Реакция кубинцев на нормализацию отношений Острова Свободы с США
    США не будут раскрывать имена политзаключенных, которых Куба освободит
    01:23 06.01.2015
    83Восстановление отношений Кубы и США: визит Обамы
    Для завершения процесса освобождения "обе стороны в ближайшие недели должны будут предпринять ряд шагов", заявила официальный представитель госдепартамента Джен Псаки.
    Рауль Кастро
    Куба готова сотрудничать с США в борьбе с Эболой - Кастро
    20:18 20.12.2014
    62Восстановление отношений Кубы и США: визит Обамы
    "Мы готовы к сотрудничеству с США в двустороннем и многостороннем формате перед лицом тех вызовов, которые требуют немедленного гуманитарного коллективного ответа - эти вопросы никогда не должны политизироваться", - заявил Кастро.
    Реакция кубинцев на нормализацию отношений Острова Свободы с США
    Куба призвала компании из РФ инвестировать в энергетику, коммуникаций и туризм
    04:08 20.12.2014
    163
    По итогам заседания совместной межправительственной комиссии были подписаны протоколы по сотрудничеству в области науки, технологии и инноваций, а также план действий на 2015 год комитета промышленников Куба-Россия.
    Председатель Правительства Испании Мариано Рахой
    Восстановление отношений США и Кубы "демократизирует" остров - Рахой
    16:36 18.12.2014
    146Восстановление отношений Кубы и США: визит Обамы
    Председатель испанского правительства Мариано Рахой надеется, что потепление ив отношения между США и Кубой приведет к улучшению уровня жизни кубинского народа и улучшению демократических стандартов.
    Флаг Китая
    Китай приветствует улучшение отношений между Кубой и США
    11:06 18.12.2014
    58Восстановление отношений Кубы и США: визит Обамы
    Официальный представитель МИД КНР Цинь Ган отметил, что его государство приветствует и поддерживает нормализацию двусторонних отношений США и Кубы.
    Гавана. Архивное фото
    Католики Кубы назвали сближение Кубы и США "новым этапом" отношений
    05:30 18.12.2014
    73Восстановление отношений Кубы и США: визит Обамы
    Проявленная руководителями двух стран воля "будет содействовать материальному и духовному благополучию" кубинского народа, говорится в заявлении Конференции католических епископов Кубы.
    Гавана. Архивное фото
    Куба подтвердила, что впервые примет участие в "Саммите Америк"
    21:30 12.12.2014
    101
    Куба наравне с Чили, Колумбией, Мексикой, Коста-Рикой, Сальвадором и Гондурасом подтвердила свое участие в предстоящем саммите в ходе устных переговоров.
    Проведение диагностического теста лихорадки Эбола
    Кубинский врач, вылечившийся от Эболы, готов и дальше бороться с эпидемией
    03:10 07.12.2014
    52Эпидемия Эболы
    Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заключила контракт с правительством Кубы, согласно которому ВОЗ гарантирует перемещение в третьи страны персонала, работающего в Западной Африке. В Сьерра-Леоне работают 165 кубинских врачей.
    Гавана. Архивное фото
    Более 40 французов пострадали в ДТП на Кубе
    05:29 02.12.2014
    78
    По предварительным данным, авария произошла на шоссе в центральной части острова. Французы направлялись из города Санта-Клара на курорт Варадеро. Погибших в ДТП нет, ранения также получили водитель автобуса и гид, оба кубинцы.
    Распространение вируса Эбола в мире
    Кубинского врача с диагнозом Эбола доставили в Швейцарию на лечение
    08:38 21.11.2014
    53Эпидемия Эболы
    Сотрудник одной из кубинских гуманитарных организаций Феликс Баэс Саррия входил в состав международной команды медиков, работавших в Сьерра-Леоне.
    Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган
    Мусульмане открыли Америку на 300 лет раньше Колумба - Президент Турции
    03:08 16.11.2014
    150
    "Контакты между Латинской Америкой и исламом датируются XII веком. Мусульмане открыли Америку в 1178 году, а не Христофор Колумб", - приводит телеканал Al-Arabia слова Эрдогана.
    Гавана
    Куба предлагает инвесторам почти 250 проектов на $8,7 млрд
    05:55 28.10.2014
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    Весь комплекс инвестиционных предложений будет представлен в ходе Гаванской ярмарки Fihav-2014, которая пройдет со 2 по 8 ноября и в которой примут участие более 60 стран.
    Прекращение распространения вируса Эбола в Либерии
    Кубинские медработники прибыли в Либерию для борьбы с Эболой
    15:18 22.10.2014
    43Эпидемия Эболы
    По данным ВОЗ, от лихорадки Эбола, вспыхнувшей в Западной Африке, погибли уже более 4,5 тысячи человек.
    Гавана
    Власти Кубы накажут авторов идеи выпустить парфюм в честь Чавеса и Че
    05:39 28.09.2014
    50
    Совет Министров Кубы квалифицировал как безответственное намерение кубинской парфюмерной компании Labiofarm выпустить туалетную воду "Эрнесто" и "Уго" в честь революционера Эрнесто Че Гевары и президента Венесуэлы Уго Чавеса.
    Гавана
    Куба направляет почти 500 врачей в Африку для борьбы с Эболой
    05:48 26.09.2014
    54Вирус Эбола шагает по планете
    Власти Кубы в ближайшее время направят 461 врача в страны Африки для борьбы с вирусом Эбола, сообщила директор центрального отделения по медицинскому сотрудничеству кубинского Министерства общественного здравоохранения Регла Ангуло Пардо.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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