наверх
10.03.201805:57
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    торговля

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 108
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Мультимедиа
    • Все
    • Самые читаемые
    Управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.
    Запад грабит Украину каждый день: доказательная база
    10:48 07.03.2018
    1847
    Свободный рынок с ЕС — сказки от грантоедов, которые не работают на защиту украинской экономики, подчеркнул управляющий партнер Национальной антикризисной группы.
    Эрик Найман
    Найман: угроза мировой торговой войны все реальней
    13:43 05.03.2018
    577
    Финансовый аналитик Эрик Найман отмечает, что мировые рынки акций находятся последние дни под давлением. По его мнению, это свидетельствует о том, что угроза полномасштабной всемирной торговой войны становится все реальней.
    Флаг Украины и герб России
    Сколько евросказками ни корми, а с Россией торговля больше
    17:15 23.02.2018
    1262
    Несмотря на антироссийские санкции и объявление северного соседа "агрессором", Россия осталась главным торговым партнером Украины в 2017 году. И эта торговля будет расти.
    Георгий Тука
    Тука о списке запрещенных к ввозу в Донбасс товаров с Украины
    14:16 21.02.2018
    4834Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий отметил, что в нынешних условиях проще создать список запрещенных товаров для ввоза на неподконтрольный Донбасс, чем расписывать все, что можно.
    Россия развернула в Сирии ЗРК С-400. Архивное фото
    В России готовы продавать С-400 США
    01:53 11.02.2018
    421
    По словам гендиректора российской госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, С-400 не является оружием для нападения, это оборонительная система, поэтому нет никаких проблем с точки зрения безопасности.
    Американка сняла на видео профессиональный фен, извергающий пламя. Видео
    Мечта инквизиции или Какие "прекрасные" вещи можно купить в интернете 
    01:35 05.02.2018
    214
    Интернет-магазин Amazon удалил с сайта объявление о продаже фена, который "стреляет" огнем, после того, как одна из покупательниц опубликовала видео работы устройства в Facebook.
    Винник: закон о реинтеграции предполагает перемещение товаров, но не торговлю. Видео
    Нардеп Винник о торговле с Донбассом после закона о реинтеграции 
    13:15 18.01.2018
    1626Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Принятый Верховной Радой закон о реинтеграции не предусматривает торговли между подконтрольной и неподконтрольной территорией, в нем разрешено лишь перемещение товаров, заявил секретарь комитета по нацбезопасности и обороне ВР, нардеп Иван Винник.
    Подписание закона. Архивное фото
    Президент Порошенко продлил мораторий на продажу сельхозземель
    04:08 31.12.2017
    277Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    По сообщению пресс-служба главы государства, президент Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в раздел Х Земельного кодекса Украины, принятого Верховной Радой 7 декабря 2017 года.
    Продажа алкоголя. Архивное фото
    Акцизы наступают! Алкоголь и сигареты в Литве прячутся "в тень"
    15:52 29.12.2017
    198
    В Литве возросло число жителей страны, которые приобретали и потребляли алкоголь, оказавшийся на рынке незаконно. Вместе с тем менее половины литовцев против незаконной продажи крепких алкогольных напитков.
    Криптовалюта биткойн
    В Крыму планируют запустить площадку для майнинга криптовалюты
    04:12 11.12.2017
    279Охота на торговцев биткоинами в Украине
    По словам главы Корпорации развития Крыма Олега Морозова, Крым может стать одной из территорий для развития криптоплощадок, если это не будет идти вразрез с действующим законодательством.
    Врач. Архивное фото
    Тело на запчасти. Украинцы легко продают свои органы, чтобы выжить
    17:17 24.11.2017
    961Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    От нищеты украинцы с готовностью продают свои внутренние органы, и их с охотой покупают. Но зарабатывают на трансплантации посредники - как деньги зарабатывают, так и статью.
    Торговля с агрессором. Импорт из РФ в Украину растет. Инфографика
    Торговля с "агрессором". Импорт из РФ в Украину растет рекордными темпами 
    10:23 31.10.2017
    2928
    Война - войной, а торговля - по расписанию. Импорт из России в Украину растет рекордными темпами: за 8 месяцев 2017 года на 37,2%, до $4,2 млрд. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
    Флаги Украины и Европейского Союза
    Новые торговые преференции ЕС для Украины вступили в силу
    01:49 01.10.2017
    469Украина-ЕС. Соглашение об ассоциации и заявление Юнкера
    Евросоюз рассчитывает, что временные привилегии облегчат доступ украинских экспортеров на европейский рынок, помогут укрепить украинские малые и средние предприятия, а также обеспечат необходимый импульс для увеличения товарооборота между Европой и Украиной.
    Криптовалюта биткойн
    В Крыму двух чиновников правительства уволили за торговлю биткоинами
    16:02 29.09.2017
    105Охота на торговцев биткоинами в Украине
    По словам председателя комитета по противодействию коррупции Крыма Александра Акшатина, люди, работавшие в IT-подразделении аппарата Совета министров Крыма, заработали немного и не успели обналичить криптовалюту.
    Флаги Украины и России. Архивное фото
    Катастрофический успех. Торговля Украины с Россией бьет рекорды
    15:33 26.09.2017
    9074
    Украина нарастила экспорт в Россию почти по всем группам товаров. В частности, поставки продуктов питания выросли на 15%, минеральных продуктов — на 47,7%, продукции химпрома — 26,4%.
    Собрание сочинений русских классиков
    Книги из РФ. Покупаем - продаем, спрос рождает предложение
    18:14 14.09.2017
    1174Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Наложив вето на завоз в Украину любой книжной продукции из России, власти снова сыграли против себя. Как выяснялось, украинцы готовы покупать книги издательства РФ даже из под полы и втридорога.
    Александр Харченко
    Кабмин не пускает на рынок газа иностранных трейдеров - эксперт
    04:10 11.09.2017
    463
    Генеральный директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире "ГС" отметил, что среди потенциальных партнеров Украины - газотранспортный оператор из Словакии и крупная итальянская компания.
    Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж
    Трамп будет смещен, если прекратит торговлю США с Китаем - Ассанж
    03:21 04.09.2017
    298Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По словам основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, девяносто процентов торговли КНДР ведется с Китаем, "если Трамп перекроет торговлю США с Китаем в 650 миллиардов долларов, то будет немедленно смещен".
    Сторонница членства Великобритании в Евросоюзе. Архивное фото
    Британия хочет, чтобы в "переходный период" после Brexit торговля шла по-старому
    01:49 13.08.2017
    55Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    По словам министра финансов Филипа Хаммонда, во время "переходного периода" после выхода Британии из ЕС, "границы должны функционировать плавно; товары, приобретенные по интернету, должны по-прежнему пересекать границу".
    Заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский. Архивное фото
    ЗСТ Украина-Канада: сложно найти точки соприкосновения - экономист
    18:46 06.08.2017
    753
    На сегодня у Украины и Канады экономическое сотрудничество не слишком развито, среди причин - большее расстояние и то, что обе страны являются сырьевыми, говорит экономист Игорь Полховский.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Георгий Тука
    Тука о списке запрещенных к ввозу в Донбасс товаров с Украины
    14:16 21.02.2018
    4834
    Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий отметил, что в нынешних условиях проще создать список запрещенных товаров для ввоза на неподконтрольный Донбасс, чем расписывать все, что можно.
    Управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.
    Запад грабит Украину каждый день: доказательная база
    10:48 07.03.2018
    1847
    Свободный рынок с ЕС — сказки от грантоедов, которые не работают на защиту украинской экономики, подчеркнул управляющий партнер Национальной антикризисной группы.
    Флаг Украины и герб России
    Сколько евросказками ни корми, а с Россией торговля больше
    17:15 23.02.2018
    1262
    Несмотря на антироссийские санкции и объявление северного соседа "агрессором", Россия осталась главным торговым партнером Украины в 2017 году. И эта торговля будет расти.
    Эрик Найман
    Найман: угроза мировой торговой войны все реальней
    13:43 05.03.2018
    577
    Финансовый аналитик Эрик Найман отмечает, что мировые рынки акций находятся последние дни под давлением. По его мнению, это свидетельствует о том, что угроза полномасштабной всемирной торговой войны становится все реальней.
    Россия развернула в Сирии ЗРК С-400. Архивное фото
    В России готовы продавать С-400 США
    01:53 11.02.2018
    421
    По словам гендиректора российской госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, С-400 не является оружием для нападения, это оборонительная система, поэтому нет никаких проблем с точки зрения безопасности.
    Все теги

    Персоны

    Организации