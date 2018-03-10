Финансовый аналитик Эрик Найман отмечает, что мировые рынки акций находятся последние дни под давлением. По его мнению, это свидетельствует о том, что угроза полномасштабной всемирной торговой войны становится все реальней.
Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий отметил, что в нынешних условиях проще создать список запрещенных товаров для ввоза на неподконтрольный Донбасс, чем расписывать все, что можно.
Принятый Верховной Радой закон о реинтеграции не предусматривает торговли между подконтрольной и неподконтрольной территорией, в нем разрешено лишь перемещение товаров, заявил секретарь комитета по нацбезопасности и обороне ВР, нардеп Иван Винник.
В Литве возросло число жителей страны, которые приобретали и потребляли алкоголь, оказавшийся на рынке незаконно. Вместе с тем менее половины литовцев против незаконной продажи крепких алкогольных напитков.
Евросоюз рассчитывает, что временные привилегии облегчат доступ украинских экспортеров на европейский рынок, помогут укрепить украинские малые и средние предприятия, а также обеспечат необходимый импульс для увеличения товарооборота между Европой и Украиной.
По словам председателя комитета по противодействию коррупции Крыма Александра Акшатина, люди, работавшие в IT-подразделении аппарата Совета министров Крыма, заработали немного и не успели обналичить криптовалюту.
Генеральный директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире "ГС" отметил, что среди потенциальных партнеров Украины - газотранспортный оператор из Словакии и крупная итальянская компания.
По словам основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, девяносто процентов торговли КНДР ведется с Китаем, "если Трамп перекроет торговлю США с Китаем в 650 миллиардов долларов, то будет немедленно смещен".
По словам министра финансов Филипа Хаммонда, во время "переходного периода" после выхода Британии из ЕС, "границы должны функционировать плавно; товары, приобретенные по интернету, должны по-прежнему пересекать границу".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий отметил, что в нынешних условиях проще создать список запрещенных товаров для ввоза на неподконтрольный Донбасс, чем расписывать все, что можно.
Финансовый аналитик Эрик Найман отмечает, что мировые рынки акций находятся последние дни под давлением. По его мнению, это свидетельствует о том, что угроза полномасштабной всемирной торговой войны становится все реальней.
Принятый Верховной Радой закон о реинтеграции не предусматривает торговли между подконтрольной и неподконтрольной территорией, в нем разрешено лишь перемещение товаров, заявил секретарь комитета по нацбезопасности и обороне ВР, нардеп Иван Винник.
Принятый Верховной Радой закон о реинтеграции не предусматривает торговли между подконтрольной и неподконтрольной территорией, в нем разрешено лишь перемещение товаров, заявил секретарь комитета по нацбезопасности и обороне ВР, нардеп Иван Винник.
Тайник с большим арсеналом оружия и боеприпасов, в числе которых снаряды к переносным зенитно-ракетным комплексам (ПЗРК) и установкам "Град", обнаружен в подземном бункере на территории дачного поселка в Бориспольском районе недалеко от Киева.
В Европейском Союзе и в частности в Германии нарастает протест против соглашения между ЕС и США о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнёрстве. Новая волна манифестаций намечена на сентябрь.