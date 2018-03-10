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    Алексей Павленко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 75
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    Лошади пасутся в поле. Архивное фото
    Эксперт: если не приватизировать сельхозземли, то их просто разворуют
    19:15 11.03.2016
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    Эксперты в сфере аграрного бизнеса Тарас Высоцкий и Андрей Мартын в эфире 106 FM заявили, что земля в Украине стоит очень дешево, и не смотря на мораторий на ее продажу, только за прошлый год без аукционов было роздано 137 тысяч гектаров земли.
    Земля
    Мартын: 7 тыс га госземель было роздано бесплатно в 2015 году
    11:05 11.03.2016
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    Заместитель председателя совета ассоциации "Земельный союз Украины" Андрей Мартын заявил, что государственные земли очень часто раздаются без проведения аукционов.
    Министр аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко
    Инвестиции в АПК Украины за год выросли на 27% - Минагропрод
    12:09 26.02.2016
    168
    Капитальные инвестиции непосредственно в отрасль сельского хозяйства выросли на 26,1%, в лесное хозяйство - в 1,7 раза, а в рыбное хозяйство - в 2,5 раза, сказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко.
    Уборка зерновых. Архивное фото
    Украина поставляет агропродукцию на рынки 190 стран – советник министра
    19:43 24.02.2016
    239
    Украина на 100% обеспечила свой внутренний рынок аграрной продукцией, и основное внимание сейчас уделяется внешним рынкам, от которых зависит будущее отрасли, отметил советник министра Минагрополитики Александр Ярославский.
    Уборка пшеницы. Архивное фото
    Павленко: экспорт в ЕС - испытание для украинского рынка
    13:34 22.02.2016
    655
    По словам министра аграрной политики Алексея Павленко, некоторые украинские производители оказались не готовыми использовать возможности для беспошлинной торговли.
    Уборка пшеницы. Архивное фото
    Около 80% госкомпаний АПК находятся в стадии банкротства или ликвидации
    12:52 19.02.2016
    759
    Министр аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко заявил, что в МинАПК более 400 компаний, но большинство из них (около 80%) находятся либо в стадии банкротства, либо ликвидации.
    Бочки с вином. Архивное фото
    Минагропрод предлагает отменить оптовое лицензирование для небольших виноделов
    18:39 13.02.2016
    208
    Министр Павленко заявил, что "главное, чтобы отечественные вина заняли достойное место на полках магазинов Европы и мира", "по оценкам экспертов, в Украине насчитывается почти полторы тысячи хозяйств, культивирующих виноград".
    Министра аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко.
    Глава Минагропрода выдвинул условия отзыва заявления об отставке
    09:35 12.02.2016
    227Перезагрузка правительства по-украински
    Алексей Павленко выступает за приватизацию всех государственных компаний, которые подчиняются его министерству. По его словам, говорить о работе в переформатированном Кабмине пока рано.
    Уборка пшеницы
    Украина в 2015-2016 маркетинговом году экспортировала 22 млн тонн зерновых
    12:42 10.02.2016
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    Министр аграрной политики и продовольствия страны Алексей Павленко прогнозирует рекордный экспорт зерновых, на уровне 36 млн тонн.Иинфраструктура страны справляется с нагрузками при экспорте зерновых.
    Министр аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко
    Давления на министерство аграрной политики не было – министр
    22:02 08.02.2016
    73Перезагрузка правительства по-украински
    По словам министра аграрной политики и продовольствия Алексея Павленко, были ситуации, когда приходили депутаты и выдвигали те или иные предложения, но давление на министерство не было.
    Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
    Киев рассчитывает на помощь ЕБРР для новых направлений в АПК
    11:40 08.02.2016
    182
    В 2015 году приоритетным направлением работы ЕБРР было предоставление средств частному сектору, тогда как в текущем году Минагропрод заинтересован в привлечении банка к проектам финансирования средних агропредприятий.
    Кабинет министров Украины
    Битва за транш. Министров экстренно возвращают, чтобы не сорвались деньги МВФ
    14:51 05.02.2016
    1573Перезагрузка правительства по-украински
    Ряд министров отозвали свои заявления об отставке. Как политолог Василий Мокан, даже если правительство продолжит работать в настоящем составе, это не отменяет перспективы политического кризиса.
    Юрий Стець, Арсений Яценюк и Наталья Яресько
    Хроника 4 февраля: вирус Зика в Европе, политкризис и переименования в Украине
    10:08 05.02.2016
    337
    Политический кризис, начавшийся после заявления министра экономического развития и торговли Украины Айвараса Абромавичуса о своём решении уйти в отставку, продолжается и может привести к непредсказуемым последствиям.
    Заседание Кабинета Минисров Украины 4 февраля 2016 года
    Вечернее заседание Кабмина: "возвращение" четырех министров 
    09:57 05.02.2016
    281Перезагрузка правительства по-украински
    Правительство Украины, которому эксперты и политики прочили если не отставку, то основательное переформатирование, и которое, казалось, разваливается на глазах, в четверг заявило о намерении и дальше работать единой командой.
    Министр аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко
    Министр АПК Павленко больше не представляет "Самопомич" - Березюк
    09:34 05.02.2016
    848Перезагрузка правительства по-украински
    Как заявил глава фракции "Самопомич" в Верховной Раде Олег Березюк, то, что происходит в правительстве, разрушает парламентскую демократию в Украине.
    Министр аграрной политики Украины Алексей Павленко. Архивное фото
    Павленко пообещал продолжить работу, если на него не будут давить
    21:49 04.02.2016
    61Перезагрузка правительства по-украински
    Министр заявил, что будет настаивать "на завершении всех начатых процессов в сфере дерегуляции, реформ пищевой безопасности, земельной реформы, прозрачной аграрной приватизации". Министр отметил, что от единства Кабмина зависит успех реформ.
    Алексей Павленко. Архивное фото
    Павленко: Украина в 2016 г должна закрепить аграрную независимость от РФ
    17:33 04.02.2016
    284ЗСТ с ЕС и торговые эмбарго
    Министр отметил, что "если 2015 год был в этом отношении "генеральной репетицией", то в 2016 году впервые в истории российский рынок будет отсутствовать на горизонте украинских сельхозпроизводителей".
    Молоко
    Украина начала экспорт молока в Китай - Минагрополитики
    22:52 01.02.2016
    386
    Сертификаты по экспорту молочки в Китай получили "Староконстантиновский молочный завод", ПАО "Баштанский сырзавод", ЧАО "Литинский молокозавод", ООО "Таращамолоко", ООО "ТЕРРА ФУД", ООО "Агропродэкспорт".
    Министр аграрной политики Украины Алексей Павленко. Архивное фото
    Павленко: АПК получит рекордные негосударственные инвестиции из-за рубежа
    10:58 01.02.2016
    788Экономика кризисного времени: 2015-2016
    В частности, по словам министра, на 400 миллионов евро подписано соглашение с Европейским банком, 17,2 миллиона долларов выделило израильское правительство под овощеводство для юга Украины.
    Снос памятника Петровскому в Днепропетровске
    Хроника 29 января: отставка министра, снос Петровского, падение гривны
    11:15 30.01.2016
    2120На металлолом. Украина против советских памятников.
    В пятницу в Украине отметили День памяти героев Крут, который запомнился значительной активностью радикально настроенных националистов. В Днепропетровске снесли памятник Георгию Петровскому, в Киеве - пытались жечь шины и напали на офис организации "Украинский выбор".
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