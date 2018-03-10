Эксперты в сфере аграрного бизнеса Тарас Высоцкий и Андрей Мартын в эфире 106 FM заявили, что земля в Украине стоит очень дешево, и не смотря на мораторий на ее продажу, только за прошлый год без аукционов было роздано 137 тысяч гектаров земли.
Капитальные инвестиции непосредственно в отрасль сельского хозяйства выросли на 26,1%, в лесное хозяйство - в 1,7 раза, а в рыбное хозяйство - в 2,5 раза, сказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко.
Украина на 100% обеспечила свой внутренний рынок аграрной продукцией, и основное внимание сейчас уделяется внешним рынкам, от которых зависит будущее отрасли, отметил советник министра Минагрополитики Александр Ярославский.
Министр Павленко заявил, что "главное, чтобы отечественные вина заняли достойное место на полках магазинов Европы и мира", "по оценкам экспертов, в Украине насчитывается почти полторы тысячи хозяйств, культивирующих виноград".
В 2015 году приоритетным направлением работы ЕБРР было предоставление средств частному сектору, тогда как в текущем году Минагропрод заинтересован в привлечении банка к проектам финансирования средних агропредприятий.
Политический кризис, начавшийся после заявления министра экономического развития и торговли Украины Айвараса Абромавичуса о своём решении уйти в отставку, продолжается и может привести к непредсказуемым последствиям.
Правительство Украины, которому эксперты и политики прочили если не отставку, то основательное переформатирование, и которое, казалось, разваливается на глазах, в четверг заявило о намерении и дальше работать единой командой.
Министр заявил, что будет настаивать "на завершении всех начатых процессов в сфере дерегуляции, реформ пищевой безопасности, земельной реформы, прозрачной аграрной приватизации". Министр отметил, что от единства Кабмина зависит успех реформ.
Сертификаты по экспорту молочки в Китай получили "Староконстантиновский молочный завод", ПАО "Баштанский сырзавод", ЧАО "Литинский молокозавод", ООО "Таращамолоко", ООО "ТЕРРА ФУД", ООО "Агропродэкспорт".
В пятницу в Украине отметили День памяти героев Крут, который запомнился значительной активностью радикально настроенных националистов. В Днепропетровске снесли памятник Георгию Петровскому, в Киеве - пытались жечь шины и напали на офис организации "Украинский выбор".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".