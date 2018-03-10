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Эксперты в сфере аграрного бизнеса Тарас Высоцкий и Андрей Мартын в эфире 106 FM заявили, что земля в Украине стоит очень дешево, и не смотря на мораторий на ее продажу, только за прошлый год без аукционов было роздано 137 тысяч гектаров земли.