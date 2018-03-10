Не исключено, что в ближайшие годы львовский мусор наконец-то перестанут разбрасывать по украинским городам и селам, а сам Львов освободится от нечистот. ЕБРР готов предоставить кредит на строительство мусороперерабатывающего завода.
Европейский банк реконструкции и развития дополнил перечень поставщиков газа, которые прошли предварительную квалификацию в рамках соглашения с "Нафтогазом" - в список добавлена британская компания Shell.
Европейский банк реконструкции и развития сообщил, что если до конца июля не будет принят финплан "Нафтогаза" и не будут приняты показатели деятельности набсовета, то следующего транша на финансирование покупки газа может не быть, заявил глава компании.
По данным Кабмина, Украина и Европейский банк реконструкции и развития усилят сотрудничество в сфере реформы корпоративного управления, в частности в контексте дальнейшей реформы НАК "Нафтогаз Украины".
По словам представителя ЕБРР, украинские компании имеют хороший потенциал с точки зрения инвестиций со стороны глобальных инвесторов. Однако для того, чтобы привлечь их на украинский рынок, необходимо провести реформу биржевой инфраструктуры.
Работы будут выполняться в рамках проекта "Реабилитация гидроэлектростанций", который реализуется благодаря финансированию Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка.
Чакрабарти высоко оценил действия украинских властей в вопросе национализации "ПриватБанка" и подтвердил намерения ЕБРР и дальше оказывать экспертную помощь в реформировании этого банковского учреждения.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".