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    Европейский банк реконструкции и развития

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 215
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    Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
    ЕБРР не ведет переговоров с Киевом о кредите на закачку газа
    03:57 16.02.2018
    335Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Старший советник ЕБРР в странах Восточной Европы, Кавказа и Средней Азии Антон Усов сообщил, что в случае поступления обращения от украинской стороны, ЕБРР сядет за стол переговоров.
    Гривны
    Украину призвали привлечь к ответственности владельцев лопнувших банков
    18:04 17.01.2018
    319
    МВФ, Всемирный банк и ЕБРР отмечает, что для плательщиков налогов стоимость банкротств банков с 2014 года составила свыше 215 миллиардов гривен.
    Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
    Украина вошла в тройку получателей кредитов от ЕБРР
    15:16 17.01.2018
    143
    В прошлом году ЕБРР выдал рекордную сумму финансирования, которая составила 9,7 млрд евро, в то время как в 2016 году эта сумма составила 9,4 млрд евро.
    Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
    ЕБРР даст Украине 150 млн евро на электрификацию ж/д
    14:45 30.12.2017
    242
    Общая стоимость проекта составляет ориентировочно 300 миллионов евро, планируется, что остальную часть средств также выделит ЕБРР.
    Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
    ЕБРР предложил новых кандидатов в руководство "Нафтогаза" - СМИ
    13:11 15.10.2017
    333
    Как сообщил президент ЕБРР Сума Чакрабарти, "Нафтогаз" должен продвигать реформу корпоративного управления уже с новым руководящим составом.
    Максим Гардус
    Терминалы на реках Украины: что стоит за амбициозным проектом
    09:29 17.09.2017
    804
    Основная часть украинской экономики непроизводственная, поэтому большую часть сырья удобно перевозить речным транспортом, заявил аналитик Максим Гардус.
    Львовский мусор под Киевом
    Мусорозавод для Львова: деньги Европы, новый "распил" и Гройсман
    13:07 05.09.2017
    709Невыносимый мусор Львова
    Не исключено, что в ближайшие годы львовский мусор наконец-то перестанут разбрасывать по украинским городам и селам, а сам Львов освободится от нечистот. ЕБРР готов предоставить кредит на строительство мусороперерабатывающего завода.
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Отбор на поставку газа "Нафтогазу". Shell вошла в список претендентов
    16:43 08.08.2017
    201
    Европейский банк реконструкции и развития дополнил перечень поставщиков газа, которые прошли предварительную квалификацию в рамках соглашения с "Нафтогазом" - в список добавлена британская компания Shell.
    НАК Нафтогаз Украины
    "Нафтогаз" заявил об угрозе срыва получения кредита на покупку газа
    16:57 10.07.2017
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    Европейский банк реконструкции и развития сообщил, что если до конца июля не будет принят финплан "Нафтогаза" и не будут приняты показатели деятельности набсовета, то следующего транша на финансирование покупки газа может не быть, заявил глава компании.
    Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
    Украина и ЕБРР усилят сотрудничество
    21:52 14.06.2017
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    По данным Кабмина, Украина и Европейский банк реконструкции и развития усилят сотрудничество в сфере реформы корпоративного управления, в частности в контексте дальнейшей реформы НАК "Нафтогаз Украины".
    Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
    Минюст и ЕБРР объединят усилия для проведения реформ в Украине
    22:14 17.05.2017
    69
    Министр юстиции Украины Павел Петренко сообщил, что намеченные реформы касаются энергетики, дерегуляционных процессов, сферы поддержки малого и среднего бизнеса, а также земельной реформе.
    Министр финансов Александр Данилюк
    "ПриватБанк" не готов к приватизации - Данилюк
    18:29 11.05.2017
    501Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    По словам главы Минфина Александра Данилюка, сейчас разрабатывается стратегия относительно дальнейших действий по национализированному "ПриватБанку".
    Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
    ЕБРР продлил ограничения на финансирование проектов в России
    17:12 10.05.2017
    163
    Министр финансов Украины Александр Данилюк выразил уверенность, что попытки России обойти ограничения и в дальнейшем не найдут поддержки среди партнеров Украины.
    Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
    В ЕБРР сообщили, как Украина может увеличить приток инвестиций
    21:15 09.05.2017
    248
    По словам представителя ЕБРР, украинские компании имеют хороший потенциал с точки зрения инвестиций со стороны глобальных инвесторов. Однако для того, чтобы привлечь их на украинский рынок, необходимо провести реформу биржевой инфраструктуры.
    Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
    ЕБРР вложит в проекты в Украине до $1 млрд
    18:15 19.04.2017
    392
    Президент банка Сума Чакрабарти заявил, что речь может идти о вложениях в сельское хозяйство Украины, финансовый сектор и другие развивающиеся отрасли страны.
    На заводе Электротяжмаш. Архивное фото
    "Электротяжмаш" изготовит гидрогенераторы для Киевской ГАЭС
    02:01 22.03.2017
    194
    Работы будут выполняться в рамках проекта "Реабилитация гидроэлектростанций", который реализуется благодаря финансированию Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка.
    Вывеска НАК Нафтогаз Украины в Киеве
    "Нафтогаз" начал отбор поставщиков для покупки газа по кредиту ЕБРР
    19:59 17.03.2017
    147
    В "Нафтогазе" отметили, что процедуры закупок в рамках кредита ЕБРР предусматривают предварительный отбор потенциальных поставщиков импортируемого газа.
    Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
    Меморандум с МВФ. ЕБРР будет внедряться в банковскую систему Украины
    17:30 07.03.2017
    818Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Экономист Сергей Фурса в эфире "ГС" заявил, что транш МВФ положительно повлияет на гривну, но, в любом случае, значительных колебаний курса не будет.
    Встреча Петра Порошенко и президента ЕБРР Сума Чакрабарти
    Президент ЕБРР заверил в дальнейшей поддержке реформ в Украине
    21:52 17.01.2017
    196
    Чакрабарти высоко оценил действия украинских властей в вопросе национализации "ПриватБанка" и подтвердил намерения ЕБРР и дальше оказывать экспертную помощь в реформировании этого банковского учреждения.
    Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
    ЕБРР выразил готовность в будущем приобрести долю в "ПриватБанке"
    17:38 19.12.2016
    246Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж заявил, что Европейский банк реконструкции и развития обдумает возможность развития отношений с "ПриватБанком".
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    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
    ЕБРР не ведет переговоров с Киевом о кредите на закачку газа
    03:57 16.02.2018
    335
    Старший советник ЕБРР в странах Восточной Европы, Кавказа и Средней Азии Антон Усов сообщил, что в случае поступления обращения от украинской стороны, ЕБРР сядет за стол переговоров.
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