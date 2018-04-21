В Украине все еще крадется слишком много газа - ЕБРР

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. В Украине слишком много газа разворовывают во время его распределения по газатранспортной системе, заявил управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж.

"Слишком много газа все еще "исчезает" во время распределения и, говоря "исчезает", я не имею в виду, что он исчезает для всех. Слишком много газа все еще крадется во время распределения", — сказал Малиж, слова которого приводит "Голос Америки".

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По его словам, в газовом секторе Украины "все еще остались коррупционные возможности".

"Нужно давать людям деньги, а не скидку на газ" и монетизировать субсидии", — добавил Малиж.

Он назвал соответствующее регулирование энергетического сектора, увеличение конкуренции в добыче газа и уменьшение роли государства, среди составляющих, необходимых для создания конкурентного рынка газа в Украине.

"Я не говорю, что не существует обязательства государства предоставлять газ бедным людям, но нужно, чтобы здесь играли роль рыночные механизмы, а они не задействованы государственные обязательства", — подчеркнул управляющий директор ЕБРР.

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Надо усилить конкуренцию в добыче газа и лучше регулировать его распределение, добавил Малиж.

Ранее МВФ заявил о важности повышения цен на газ для получения Киевом нового транша.