Украину призвали привлечь к ответственности владельцев лопнувших банков

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Международный валютный фонд, Всемирный банк и ЕБРР призывают власти Украины привлечь к ответственности владельцев обанкротившихся банков и приложить усилия по минимизации ущерба от банковского кризиса для украинских налогоплательщиков, говорится в их совместном обращении, текст которого приводит агентство "Украинские новости".

По данным СМИ, письмо направлено министру финансов Украины Александру Данилюку и и.о. главы Нацбанка Якову Смолию. Его подписали глава миссии МВФ на Украине Рон ван Роден, директор ВБ по делам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен, управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж.

"Для плательщиков налогов стоимость банкротств банков с 2014 года составила свыше 215 миллиардов гривен (более 7,5 миллиарда долларов по текущему курсу), из которых 155 миллиардов гривен (более 5,4 миллиарда долларов) потрачено на национализацию Приватбанка (или около 7,5% от ВВП 2017 года). Это столько же, сколько правительство потратило на образование и медицину в прошлом году", — говорится в тексте письме. Международные партнеры Украины также отмечают, что поддерживают усилия властей, направленные на минимизацию расходов для плательщиков налогов в связи с банкротствами банков.

"Они также рекомендуют Минфину и НБУ признать следующие принципы: преобразование обязательств связанных сторон банка в его капитал (bail-in); возвращение неработающих кредитов с помощью юридической процедуры "коллекшн" (коллекторские процедуры – ред.); обращение взыскания на объекты обеспечения, а также привлечение к ответственности бывших собственников обанкротившихся банков за убытки", — сообщает агентство.

МВФ, Всемирный банк и ЕБРР также призвали все ветви исполнительной власти и правоохранительные органы тщательно координировать свои усилия по максимально возможному снижению стоимости банкротства банков.