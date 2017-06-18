Вкладчикам обанкротившихся банков выплатили почти 90 млрд гривен

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. По состоянию на 1 июня Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков 87,327 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

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"Поступления в Фонд за период январь-май 2017 года от регулярного сбора составили 1,676 млрд гривен", — говорится в сообщении.

Как отмечается, общая сумма средств, которые аккумулированы Фондом, по состоянию на 1 июня составляет 12,872 млрд гривен.

Ранее сообщалось, что задолженность Фонда гарантирования вкладов физических лиц по кредитам перед Министерством финансов Украины составила 59,56 млрд грн, перед Национальным банком – 9,1 млрд грн, что в сумме составляет 68,66 млрд грн.