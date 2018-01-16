Хана "ПриватБанку"? Детективы Kroll против Коломойского

Сергей Чигирь. РИА Новости Украина

Коломойского помножат на ноль

Детективы американской компании Kroll обнародовали результаты расследования деятельности "ПриватБанка" за последние 10 лет, которое они проводили по заказу НБУ. С заключением можно ознакомиться на сайте НБУ. Результаты расследования Kroll подтвердили предыдущие выводы Национального банка, согласно которым более 95% кредитов было выдано лицам, связанным с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц.

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"В конце 2016 года (т. е. перед национализацией) 75% кредитного портфеля было консолидировано в кредиты 36 заемщикам, связанным с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц. Большинство из них не погашаются и являются просроченными, что привело к убыткам банка минимум в 5,5 млрд. долл. США", — отмечается в докладе Kroll.

По данным агентства, банк привлекал средства украинских и иностранных вкладчиков для поддержки схемы циклического перекредитования.

"Для того, чтобы как можно дольше скрывать значительный риск, возникший при кредитовании связанных лиц, ПАО "ПриватБанк" неоднократно предоставляло ложную информацию относительно своего финансового состояния, что могло быть достигнуто через систематическую фальсификацию финансовой отчетности бывшим менеджментом банка.

… Существуют четкие признаки того, что кредитные средства были использованы для приобретения активов и финансирования бизнеса в Украине и за рубежом в пользу экс-акционеров и групп аффилированных с ними лиц", — заявили детективы.

Национальный банк уже выразил свою готовность ознакомить правоохранительные органы с результатами расследования.

"Банк был объектом масштабной и скоординированной схемы отмывания средств и банковского мошенничества с характерными чертами финансовой пирамиды.

Результаты независимого расследования компании Kroll подтвердили, что ПАО "ПриватБанк" было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет до национализации, что привело к нанесению банку убытков по меньшей мере в размере 5.5 млрд. долл. США", - заявили в НБУ.

"Необходим розыск конечных бенефициаров этих компаний, на которые были выведены активы и приложить максимум усилий, чтобы арестовать их, чтобы они не пропали. Я считаю, что в данном случае государство и те правоохранительные органы, которые должны и будут этим заниматься, в первую очередь должны уделить этому максимум внимания. Потому что я надеюсь и знаю, мы неоднократно сами обращались к этому агентству Kroll, что они предоставляют информацию, где находятся на сегодняшний день все эти активы. Так было со всеми банками— с Дельта Банком, где государство до сих пор ничего не делает, и с другими", — сказал адвокат Ростислав Кравец в эфире радиостанции "Голос Столицы".

Кроме того, по словам Кравца, параллельно государство должно привлечь к ответственности сотрудников Национального банка Украины, не заметивших фальсификацию отчетности ПриватБанка, скрывшую выведение из него столь масштабного объема средств.

Детективы против политиков

Компания Kroll хорошо известна в Украине. Политики и олигархи частно использовали детективов в своих разборках.

Агентство было основно в 1972 году в Нью-Йорке. Услугами компании регулярно пользуются банки, правительства и финансовые учреждения для расследования случаев мошенничества, взяточничества и коррупции.

Среди самых громких дел компании за последние годы:

— расследование для Национального банка Молдовы о банкротстве трех финансовых учреждений, которые требовали государственной поддержки в размере 1 миллиарда долларов;

— исследование финансовой сети, используемой иракским диктатором Саддамом Хусейном для сокрытия имущества на Западе от имени правительства Кувейта;

— отслеживание и восстановления активов Kabul Bank после его банкротства, вызванного масштабным мошенничеством и коррупцией, для Центрального банка Афганистана;

Детективы имеют большой опыт в расследованиях финансовых махинациях, правда эффективность работу агентства многие ставят под сомнение.

Не понравилась расследование Kroll и Генпрокуратуре, которая внезапно стала на сторону экс-владельцев "ПриватБанка", открыв дело против детективов и нынешнего руководства банка, получив даже в Печерском суде санкции на обыск, который прошел 7 декабря в центральном офисе банка в Днепре. Действия ГПУ чудесным образом совпали с возвращением из Амстердама главы ГПУ Юрия Луценко, где тот "случайно" встретил Коломойского.

В ГПУ посчитали, что представители "ПриватБанка" и Kroll вступили в сговор с должностными лицами Нацбанка, организовав "схему систематической растраты средств "ПриватБанка" при выдаче кредитов. Силовики пытались даже изъять главный сервер банка, где находится база данных на 10 миллионов клиентов, однако им это не удалось.

"Порошенко позвонил Луценко, когда узнал об обысках в "Привате", и спросил, зачем он это делает. Луценко сказал, что не влияет на следователей в рамках действующего законодательства. Порошенко ответил, что тогда, в рамках действующего законодательства, сейчас в Раду придет представление на увольнение генпрокурора. "Луценко и Аваков очень зря стали помогать Коломойскому. Kroll– международная компания, которая занимается розыском активов, украденных денег и их возвратом по всему миру. Против них так открыто идти нельзя", – сообщил источник агентству "РБК-Украина".

Как заявил позже генпрокурор Юрий Луценко, следователи Генпрокуратуры приняли решения о закрытии уголовных производств в связи с отсутствием состава преступления в действиях должностных лиц Нацбанка Украины, а против детективов Kroll якобы вовсе не открывались производства.

Конец эпохи олигархов?

Документ Kroll фактически подтверждает июльский отчет финансового аудита "ПриватБанка", проведенный компанией Ernst&Young, согласно которому накануне национализации банк представлял собой финансовую пирамиду. Детективы доказали, что бывшие акционеры вводили в заблуждение своих партнеров и клиентов, подделывая финансовые отчеты и составляя "липовые" аудиты.

Данные Kroll выставляют Коломойского в невыгодном свете и будут играть против него в дальнейших судебных тяжбах в Лондоне. Как известно, Лондонский высокий суд арестовал его зарубежное имущество на сумму в 2,5 млрд. долларов, в результате чего олигарх может лишиться доступа ко своим активам и счетам.

Этот арест может быть прекращен, если ответчики внесут в суд залог в сумме 2,6 миллиарда долларов или иную сумму, о которой стороны смогут договориться.

"Ну и вместе с Ринатом Ахметовым, который по решению суда не может на себя тратить больше 20 тыс. евро в месяц, теперь будет мучиться и Игорь Коломойский. Правда чуть меньше. Высокий суд Лондона разрешил ему тратить на себя не больше 20 тыс. фунтов стерлингов в месяц. В гривнах месячный бюджет Ахметова составляет 691 480 гривен, а Коломойского – 782 500 гривен. Все-таки Игорю Валерьевичу покомфортней будет", — отметил журналист Денис Безлюдько.

До судебного слушания ответчикам запрещается удалять любую информацию, включая переписку с WhatsApp и Skype.

Вместе с тем, документ детективов выставляет в невыгодном свете и нынешнюю власть. Ведь именно НБУ под руководством вначале Кубива, а потом Гонтаревой выдавал в 2014-2016 годах "ПриватБанку" Коломойского миллиардные кредиты. По сути, "Приват" был крупнейшим получателем государственной помощи.

"За что люблю дело Привата – за то, сколько возможностей есть вскрыть и слить много разных представителей "старой системы".

Ведь отчет Kroll за как бы преступления Привата ведь можно использовать и как доказательство преступной халатности? Ведь кто-то же в надзоре за эти 10 лет подписывал акты проверок НБУ и не предпринимал действий? Тут же могут пойти и Стельмах (хотя на его каденцию главы НБУ 3 года “приватных” из 10 пошло), и Арбузов с Соркиным – а им в набор дел, и пост-майданный период…

И ведь были не только главы НБУ, а и те, кто возглавлял надзор и входил в правление… И если начать копать, то сколько нового можно будет найти…

И ИВК, который если будет идти ко дну, то исключительно в шумной компании…

Правда, очищение Приватом дорого обошлось и обходится бюджету – но, все имеет свою цену… И очищение тоже…", - заявила бывший корпоративный секретарь "ПриватБанка" Виктория Страхова на своей странице в Facebook.