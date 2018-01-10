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    Экономика

    СМИ сообщили, кто будет назначен новым главой "ПриватБанка"

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    Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского (343)

    (обновлено: )9501
    По информации СМИ, согласование кандидатуры новым председателем правления "ПриватБанка" наблюдательным советом финансового учреждения ожидается в ближайшее время.
    Отделение ПриватБанка на Подоле в Киеве
    Константин Бабков

    КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Новым председателем правления "ПриватБанка" станет чех Петра Крумханзль (Petr Krumphanzl). Согласование его кандидатуры наблюдательным советом ожидается в ближайшее время, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на свои источники.

    ПриватБанк
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Пресс-служба "ПриватБанка" пока не комментирует эту информацию.

    Крумханзль с 2004 по 2008 работал в чешском Raiffeisenbank операционном директором; с 2008 по 2011 работал в Украине в "Райффайзен Банке Аваль" операционным директором.

    С 2011 по 2013 работал в компании Interim Management & Consulting, с 2013 по 2016 главным операционным директором в словенском филиале австрийской компании Heta Asset Resolution.

    Последнее место работы — главный операционный директор (Chief Operating Officer) в китайском Home Credit China (май 2016 по настоящее время).

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    В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Минфин стал владельцем 100% акций "ПриватБанка". Также было принято решение о докапитализации банка на сумму 116,8 миллиарда гривен (4,2 миллиарда долларов), которая была осуществлена в два этапа — в декабре 2016 и феврале 2017 года.

    В июне этого года Кабмин решил докапитализировать "ПриватБанк" еще на 38,5 миллиардов гривен (1,4 миллиарда долларов). Докапитализацию решено было проводить двумя траншами – на 22,5 и 16 миллиардов гривен. В июле этого года Минфин Украины провел третий этап докапитализации "ПриватБанка" на 22,5 миллиардов гривен (около 800 миллионов долларов).

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