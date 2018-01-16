ТОП тем Украины 16 января: рост цен в Днепре, мороз в Херсоне и Одессе

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В Херсоне жалуются на отсутствие пунктов обогрева для бездомных, в Днепре обсуждают рост цен на базовые продукты, в Виннице разрушается дом композитора Николая Леонтовича, а во Львове создали уникальную 3D модель Подгорецкого замка.

Самое интересное из региональных СМИ страны – в обзоре РИА Новости Украина.

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Несмотря на морозы, в Херсоне пока погреться негде. Как пояснили в пресс-службе горисполкома, ответственные за установку палаток с буржуйками и горячей едой в городе — служба гражданской защиты. Согласно приказу по службе, пункты обогрева следует разворачивать после того, как температура на улице в течение трех дней будет ниже — 10 градусов.

Получается, для херсонцев температура еще "недостаточно низкая", чтобы можно было найти теплое укрытие. И в ближайшее время палатки вряд ли установят, так как уже с завтрашнего дня температура воздуха начнет повышаться.

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В рейтинге роста цен на продукты питания за минувшую неделю лидируют макаронные изделия и картофель. Макаронные изделия подорожали – на 5,1%, картошка – на 3,98%, хлеб – на 1,41%, растительное масло – на 1,02%, гречка – на 0,16%, курица подешевела – на 4,67%, куриные яйца – на 3,98%. Стоимость молока и сахара не изменилась.

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Местные жители хорошо знают, где опасные зоны, куда нельзя ходить, где можно подорваться на минах. Эти места уже определены. Если в какой-то местности нет школы, детей подвозят в другие населенные пункты автобусами. Трагической ситуации нет. Возможно, есть какие-то локальные трудности, но они касаются отдельных сел. Другое дело, что в серой зоне почти все дети травмированы психологически. Им всем нужна наша помощь и внимание.

(…) Конечно, классы мало укомплектованы, в некоторых занимаются буквально 4-5 учеников. Не хватает учебников. Но общими усилиями эти вопросы как-то решаются.(…) К сожалению, многие люди серой зоны "подсели на иглу" гуманитарной помощи, они ждут ее, живут от гуманитарки до гуманитарки.

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В Шершнях Тывровского района разрушается дом, где, по словам старожилов, жил композитор Николай Леонтович. Здесь отец-священник учил его письму и игре на музыкальных инструментах, а мать будущего композитора приучала к народному творчеству.

О том, что здание — памятник архитектуры, теперь напоминает лишь мемориальная табличка. Дом Леонтовича сейчас больше напоминает свалку: крыша прогнила, стены — в трещинах, а на под ногами — мусор и пустые бутылки. Селяне подсчитали, что ремонт здания обойдется в 1,5 млн грн. Но историки уверяют, что этих денег не хватит. Проще, говорят, здание разобрать и возвести заново.

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Пройтись балконами Подгорецкого замка, спуститься в подземелье или даже рассмотреть гравюры на стенах, которые, возможно, оставляли строители еще в середине XVII века, — все это возможно теперь не выходя из дома. В рамках польско-украинского проекта создали 3D модель уникального памятника.

"В Украине, а возможно, и в Центрально-Восточной Европе, — это первый такой проект, во время которого сделали тысячи фотографий объекта, которые в итоге до сантиметра воспроизводят пространственную форму замка. Мы получили электронную версию замка, который можем превратить в техническую документацию для дальнейшей реставрации этого масштабного объекта", — рассказал гендиректор Львовской галереи искусств Тарас Возняк.