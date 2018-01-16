Донбасс: точка невозврата. Последствия "Закона о реинтеграции"

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Украинские депутаты еще умеют удивлять. На 16 января, пленарное заседание парламента, они запланировали рассмотреть закон о реинтеграции Донбасса. Хотя уже казалось, что законопроект слуги народа отложили – на неопределенный срок.

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При этом спикер ВР Андрей Парубий спрогнозировал, что обсуждение документа может затянуться и занять несколько часов.

Закон – измененный и беспощадный

Законопроект с начала разработки приобрел славу скандального. По сути он должен обозначить и закрепить государственную политику Украины в отношении неподконтрольных территорий Донбасса.

Парламентарии одобрили документ в первом чтении в октябре 2017 года, на очереди – чтение второе. Представитель президента Порошенко в Раде Ирина Луценко заявила, что законопроект должны принять в ближайшее время, “при этом текст будет максимально приближен к предложенному главой государства”.

Также сообщалось, что в документ внесли почти 700 правок: фактически, это уже совсем другой текст.

Если говорить о сути, "Закон о реинтеграции Донбасса" в случае принятия даст главе государства право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время ради защиты суверенитета страны – узаконит применение армии на Востоке без объявления войны.

Россия в документе названа "агрессором", при этом исключен пункт о приоритетном значении Минских соглашений для урегулирования конфликта в Донбассе. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по региону.

РФ обозначают как "оккупанта", а власти самопровозглашенных ЛНР и ДНР – оккупационными администрациями. Тем самым украинские власти официально пытаются похоронить минские соглашения, где стоят подписи Плотницкого и Захарченко. Ни о каких выборах в Донбассе в таком случае, разумеется, речь не идет.

Главные тезисы "реинтеграции"

1. РФ – “оккупирующее государство”, власти ЛНР и ДНР – “оккупационные администрации".

2. Больше прав силовикам в отношении гражданских в зоне боевых действий: обыски, остановки транспорта, вход на территорию домовладений.

3. Армия названа "руководящей и направляющей силой" на востоке страны – ей даются рычаги управления всеми силовиками в АТО. При этом само понятие "антитеррористической операции" исчезает. Этим пунктом Порошенко пытается взять под контроль структуры главы МВД Арсена Авакова и "легализовать" армию – сейчас применять ВСУ без объявления войны запрещено Конституцией.

4. Критерии виновности населения самопровозглашенных республик – в смысле “сотрудничества с оккупантом”. Все, кто работал в органах власти ЛДНР – виновны. В законопроекте предусмотрено 19 тяжких преступлений, за которые даже не полагается амнистия, предусмотренная законом о продлении особого статуса Донбасса.

5. Пересекать линию соприкосновения станет еще тяжелее – товарная блокада региона усилится.

Примечательно, что фактически Украина в ключевом законе о Донбассе вообще не упоминает минские соглашения, которые названы базовыми для урегулирования конфликта в регионе – приоритет “Минска” признали крупнейшие страны и закрепили резолюцией Совбеза ООН.

Права человека и очень большие деньги

Законопроект о реинтеграции Донбасса может также болезненно ударить по правам человека. Представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга 15 января заявил, что "сегодня действительно есть угроза, что в том виде, как этот законопроект подготовлен ко второму чтению и может быть утвержден, что действительно будет нести определенные риски правам и свободам человека".

Чаплыга добавил, что что де-факто введение военного положения размывает понимание полномочий органов государственной власти и создает риски правам человека.

"Когда вводится военное положение, то есть не только право государства ограничивать, но также и четко прописаны обязанности (в частности, по защите населения)", – уточнил уполномоченный ВР по правам человека.

Но важнее может оказаться вопрос денег. Ирина Луценко сообщила, что законопроект "критично невыгоден Москве", поскольку "влечет за собой серьезные финансовые последствия для Кремля”.

“Потому что он фиксирует на законодательном уровне Россию как оккупанта и агрессора, который несет ответственность за нарушенные права жителей оккупированной территории, а также несет ответственность за убытки, нанесенные отдельным районам Донецкой и Луганской областей и Украине в целом”, – пояснила Луценко, добавив, что на сегодня убытки от “оккупации Донбасса” достигают 50 миллиардов долларов.

Подрыв "Минска"

Принятие Киевом законопроекта о реинтеграции Донбасса может навредить мирному урегулированию конфликта, заявили в МИД самопровозглашенной ДНР. По словам исполняющего обязанности главы ведомства Натальи Никоноровой, документ не был согласован с ДНР и ЛНР.

"Разумеется, принятие этого законопроекта не будет иметь никакого фактического влияния на республики, но нанесет серьезный ущерб процессу урегулирования", – сказала Никонорова.

Она подчеркнула, что документ противоречит Минским соглашениям, поскольку в нем содержатся "скорее положения о намерениях развязать полноценные военные действия".