Новая классификация первичной медпомощи: что последует?

РИА Новости Укриана — Радиостанция Голос Столицы

Семейные врачи, терапевты и педиатры в своей ежедневной работе отныне должны пользоваться международной классификацией первичной медицинской помощи ІСРС-2. Соответствующий приказ утвержден Министерством здравоохранения.

Это должно сократить бумажную работу врачей, а значит, больше времени останется на работу с пациентом. Для этого Минздрав еще должен запустить специальный тренажер, чтобы врачи научились пользоваться нововведением.

Читайте также: Миротворцы в Донбассе: отделяем желаемое от действительного

Саму же систему разработала Всемирная организация семейных врачей еще в 1987 году, и в настоящее время используется ее второе издание с обновлениями 2016 года. Украинский язык стал 20-м официальным языком, на который была переведена ІСРС-2.

Подробнее о том, как работает электронная система классификации и насколько сложно ее освоить, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил сельский семейный врач Вадим Вус.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи складна ця система ІСРС-2?

— Цією класифікацією ми цікавимось уже рік, і запитували у наших закордонних колег, це і Нідерланди, і Австралія, як вони працюють, і навіть в Африці багато країн вже перейняли цю систему. Дуже простий тренінг, наприклад, в Африці трьохгодинний — дозволяє лікарю вже почати працювати, а при скороченій разом з цією класифікацією документації — це буде великий плюс в роботі сімейного лікаря.

Чим протокол цієї класифікації відрізняється від того, що робили сімейні лікарі раніше?

— Якщо по-простому, то раніше ми користувались міжнародною кваліфікацією хвороб. Зараз — це міжнародна класифікація медичної допомоги, тобто навіть філософія використання цих класифікацій відрізняється. Якщо раніше ми шукали хвороби під мікроскопом пошуку хвороб, то тепер лікар буде більше уваги звертати саме на потреби пацієнта. Він може не просто прийти з хворобою, він може прийти прокапатись, дайте медикаменти, дайте мені ліки, хочу профогляд, мене турбує ситуація в оточенні, і це все, як ми знаємо, може, навіть, ще більше, ніж медицина, більше, ніж медицина, впливає на здоров’я людини. Це буде враховувати класифікація. Але тут треба говорити не за класифікацію, а за принципи. Раніше концентрація була на хворобах, тепер — на допомозі, а на виході, що ми отримаємо, а саме головне, як на мене, як на простого сімейного лікаря, перше – це правда, правда в статистиці і правда в діагнозах. Якщо раніше ми, не знаючи діагнозу, мусили вигадувати якусь вегето-судинну дистонію, мастопатії, то тепер класифікація медичної допомоги дає нам можливість обходити такі граблі і разом з тим формувати правильну статистику. Перше – це правда, друге – це увага до потреб пацієнта, точніше, людини, яка до нас приходить. Наприклад, сьогодні у мене було на прийомі 26 людей, не всі прийшли з хворобами. Одна була занепокоєна своїм зовнішнім виглядом, але після обстеження і спілкування це питання було знято.

Наскільки доскональна ця класифікація? Чи всі можливі хвороби, чи все там може бути враховано?

— Досконалої класифікації не існує, але кожна створюється під особливий контингент. Якщо міжнародна класифікація хвороб створювалась для кодування причин смертності саме, для патанатомів вона була створена, то, наприклад, інша класифікація – міжнародна класифікація функцій для реабілітологів, а ця класифікація допоможе первинній медичній допомозі зняти з себе велике навантаження. Порівняння: попередня класифікація — 13 тисяч кодів, а тут сім тисяч кодів, є різниця? Звичайно, не всі хвороби будуть прописані в цій класифікації, але на первинній ланці ми і не всі хвороби можемо діагностувати. В мене немає комп’ютерного томографа, у мене немає ангіограма, щоб діагностувати крововиливи, інфаркти, у мене лише кардіограф, я можу запідозрити і цю підозру я проставлю в класифікацію, яка далі мені дасть можливість шукати причину, яка далі буде спонукати іншого лікаря знайти досконалішу причину цього захворювання.

Є витяг, що з’являється з введенням цієї класифікації більше часу для пацієнта.

— Правильно. Якщо ми говоримо за лікаря, що його найбільше турбує, спитайте кожного лікаря. Перше – гроші, нам не вистачає грошей, і їх завжди буде не вистачати, а друге – це надмір тієї паперової роботи. В одному з наказів 30 документів має вести сімейний лікар. А якщо перерахувати всі відомчі, то біля сотні різних документів ми повинні вести, й інколи заповнення документації займає всю другу половину дня. ІСРС намагається вирішити цю проблему. Це перше. Друге – це увага до потреб. Він прийшов просто поспілкуватись. Я можу написати консультацію, мені не треба вигадувати — вегето-судинна дистонія і інші діагнози. Я напишу, що це була консультація з пацієнтом. У цих простих принципах і буде покращений підхід і увага до пацієнта.

Чи всі лікарі готові будуть перенавчитись?

— Я вважаю, що не треба всіх відразу перевчати, але класифікація сама стане рекламою для тих лікарів, які ще її не опанували. Я би згідний був, чи 10% лікарів схоплять класифікацію, скоротять свій час, будуть зводити дані в комп’ютері, тримати цю інформацію і оперувати нею, і наступні дуже швидко підтягнуться. Це як хліб, який не потребує реклами. Я вважаю, і не потрібно. Не всі зможуть на початку, але підтягнуться.

Зараз з якими проблемами стикається сучасний сімейний лікар, якщо говорити про медичну реформу і ті зміни, які впроваджуються в Україні? Які найголовніші проблеми з вашої практики?

— Вчора я читав цікаве дослідження сільської сімейної медицини в Донецькій області 2010 рік, і там запитували про проблеми в сімейній медицині і говорять: які у вас проблеми, і що ви хочете? В одній із амбулаторій сімейний лікар каже: у мене проблема – відсутність проточної води, а що я хочу – я хочу електричний з підігрівом масажний стіл. Розумієте, якщо я буду говорити за наші бажання, вони будуть часто розходитись від тих реальних потреб, які, дійсно, нам необхідні для виконання своїх функцій. Звичайно, це, в першу чергу, зарплатня, це обладнання, це транспорт, але так примітивно теж мислити не можна. Через років десять після того, як все це забезпечено, виростають діти, і тоді потреба навчання дітей в селі виходить на перший план, тоді інфраструктура виходить на перший план. Це достатньо широко, і так просто відповісти на це питання не можна.

Напомним, медреформа возможна только в том случае, если на нее будет выделяться достаточно средств, заявила ранее глава Всеукраинской ассоциации защиты прав пациентов «Здоровье нации» Валентина Очеретенко.