К законопроекту о реинтеграции Донбасса подали почти 700 поправок

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. К законопроекту о реинтеграции Донбасса подали 675 поправок, сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко в эфире одного из телеканалов.

"Этот законопроект и поправки к нему. А это — 675 поправок. Есть те поправки, которые действительно совершенствуют законопроект А есть много деструктивных, которые пытаются само содержание президентского законопроекта, его инициативу, перечеркнуть и пытаться отсечь эти территории", — сказала Геращенко, ее слова приводит "Укринформ".

По словам Геращенко, часть поправок "регулируют очень важную позицию в отношении настоящей гуманитарной ситуации".

Напомним, Верховная Рада во вторник, 16 января, планирует рассмотреть во втором чтении закон о реинтеграции Донбасса.

Читайте также: Закон о реинтеграции Донбасса и последствия его принятия

Президент Украины Петр Порошенко в октябре внес на рассмотрение парламента законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, "проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" определен президентом как неотложный. Россия в документе названа "агрессором".

Читайте также: Эксперт: ВР шантажируют из-за закона о реинтеграции Донбасса