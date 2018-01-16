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    К законопроекту о реинтеграции Донбасса подали почти 700 поправок

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    Реинтеграция Донбасса: что в законе? (284)

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    Часть предложенных к законопроекту о реинтеграции Донбасса поправок "регулируют очень важную позицию в отношении настоящей гуманитарной ситуации", сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.
    Флаг Украины над зданием Верховной Рады.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. К законопроекту о реинтеграции Донбасса подали 675 поправок, сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко в эфире одного из телеканалов.

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    "Этот законопроект и поправки к нему. А это — 675 поправок. Есть те поправки, которые действительно совершенствуют законопроект А есть много деструктивных, которые пытаются само содержание президентского законопроекта, его инициативу, перечеркнуть и пытаться отсечь эти территории", — сказала Геращенко, ее слова приводит "Укринформ".

    По словам Геращенко, часть поправок "регулируют очень важную позицию в отношении настоящей гуманитарной ситуации".

    Напомним, Верховная Рада во вторник, 16 января, планирует рассмотреть во втором чтении закон о реинтеграции Донбасса.

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    Президент Украины Петр Порошенко в октябре внес на рассмотрение парламента законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, "проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" определен президентом как неотложный. Россия в документе названа "агрессором". 

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