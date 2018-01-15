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    Луценко о законе по Донбассу. Президент настаивает на своей стратегии

    (обновлено: )28206
    Представитель Петра Порошенко в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, законопроект был предложен Раде как стратегия президента по возобновлению суверенитета, а не отстранению отдельных регионов России.
    Ирина Луценко
    УНИАН

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Законопроект о реинтеграции Донбасса должен быть принят в ближайшее время и в виде, максимально приближенном к варианту президента Украины, заявила в понедельник представитель Петра Порошенко в Верховной Раде Ирина Луценко.

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    Парламент первым вопросом на заседании во вторник планирует рассмотреть законопроект о реинтеграции Донбасса во втором чтении.

    "Мы настаиваем на том, что этот законопроект был предложен парламенту как стратегия президента по возобновлению суверенитета, а не отстранению отдельных регионов России. Поэтому президент настаивает, что этот законопроект должен быть принят в ближайшее время и он должен иметь вид, приближенный к предложенной президентом стратегии", — сказала Луценко в ходе заседания согласительного совета парламентских фракций.

    По ее словам, убытки, которые просчитываются в результате "оккупации" Донбасса, превышают 50 миллиардов долларов.

    Рада одобрила документ в первом чтении 6 октября 2017 года, в нем РФ названа "агрессором". 

    Законопроект дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны. Документ принят с поправками, исключившими пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.

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