В Раде заявили, что закон по Донбассу угрожает правам граждан

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Принятие закона о реинтеграции Донбасса фактически введет военное положение в регионе в обход процедуры, которая предусмотрена конституцией Украины, это поставит под угрозу соблюдение прав и свобод граждан, завил представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга.

Парламент первым вопросом на заседании во вторник планирует рассмотреть законопроект о реинтеграции Донбасса во втором чтении. Представитель президента Петра Порошенко в Раде Ирина Луценко заявила, что документ должен быть принят в ближайшее время и в виде, максимально приближенном к варианту президента Украины.

"Этим документом вводится понятие "осуществление мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях"… Фактически этим законопроектом вводится военное положение без необходимой процедуры, предусмотренной конституцией в соответствующих законах. Поэтому имущество фирм, предпринимателей и лиц может быть использовано с целью защиты интересов государства, причем это не предусмотренным конституцией способом", — заявил Чаплыга на пресс-конференции в понедельник.

Он отметил, что, согласно законопроекту, вооруженные силы Украины могут быть задействованы в мирное время без введения военного положения; военной прокуратуре фактически возвращается функция общего надзора, которую у ведомства только недавно забрали в ходе масштабной реформы.

Парламент Украины одобрил документ в первом чтении 6 октября 2017 года, в нем РФ названа "агрессором".

Законопроект дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны.