Между нами – пропасть. Об обращении украинских звезд к Донбассу

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Украинские артисты, спортсмены, поэты и музыканты записали обращение к жителям неподконтрольной Киеву части Донбасса. В видео они поздравили население региона с новогодними и рождественскими праздниками и призвали вернуться в "украинскую семью" и вместе строить сильное государство.

В обращении говорится, что Донбасс всегда был и будет неотъемлемой частью Украины, а воссоединение страны обязательно случится.

В частности главный тренер футбольной сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что ждет поддержки жителей Донбасса на украинских стадионах. Певец, лидер группы "ТИК" Виктор Бронюк призвал возвращаться в большую украинскую семью, чтобы строить прекрасное и сильное государство. А актер Остап Ступка сказал: "Мы с открытым сердцем и открытою душой ждем в свои объятия людей, которые живут на востоке Украины".

Также к жителям Донбасса обратились актриса Ольга Сумская, поэт и писатель Сергей Жадан, шоумен Сергей Притула и многие другие.

Готовят ответ

В Украине видео назвали трогательным и душевным, но в Донбассе реакция оказалась совершенно другой.

Журналист "Комсомольской правды", проживающая в Донецке Ольга Жукова эмоционально прокомментировала ролик на своей странице в Facebook.

“Зачем??? Зачем, лопни мои глаза, я посмотрела ролик про поздравления укроилиты нас, дончан неразумных? Нас, "заблудщих овечек"? Нас, не понимающих своего счастья? Нас, отбившихся от стада ждут не дождутся вдома? Нас же там кохають гарячэ в буквальном смысле! Градами и минами согревают наши жилища, все ради нашего возвращения, а мы? ну вот что мы за люди такие. А?” – написала журналист.

Скриншот с сайта Facebook

Она также предложила жителям региона высказаться – сделать собственный, ответный ролик. Для этого журналист даже готова приехать к желающим и записать видео.

"Не верим!"

Пост Жуковой быстро набрал больше 200 лайков и начал обрастать комментариями дончан.

"Елена Лобанова: Лена, это столь омерзительно, что Ольга правильно задала себе вопрос "Зачем, лопни мои глаза, я посмотрела ролик про поздравления укроилиты нас, дончан неразумных?" Лучше не смотреть. Я начала просмотр и быстро прервала, т.к. поняла, что могу уничтожить собственный ноут в порыве чувства благодарности к поздравителям".

"Галина Фролова Да пошли они знаете куда?.. У меня до сих пор от этого видео весь организм трясет".

"Нина Горгадзе Ну, что можно ожидать от продажных пояцов, клоунов,скоморохов?? Разве можно им верить? За пятак всё продадут!((".

"Юрий Ткаченко Ну, ребят можно понять. Кормовая база стремительно сокращается. В РФ их не ждут — рынок занять своими + Лобода и Ани Лорак (запроданки). А концерт на Донбасс-арене или Луганском "Авангарде" — это вам не сборы в ДК города Казятина. Да и больно прижимистый там народ".

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При этом далеко не все комментаторы удержались в цензурных рамках.

Будут ли другие обращения?

В целом обращение и реакция на него показали существующую трещину между украинским истеблишментом и жителями Донбасса. Для последних все, связанное с Украиной, нередко ассоциируется с расстрелами, разрушениями и блокадами. В таком случае сложно воспринимать поздравления и пожелания "вернуться".

Выглядит это просто кощунственно.

А истеблишменту, видимо, нужно лично посмотреть, как живут люди в Донбассе, поговорить с ними. И тогда, может быть, и другие слова найдутся для обращений. Адресованных не только дончанам и луганчанам, но и властям Украины.